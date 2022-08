Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 12 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Aléjate de todo lo que pueda intoxicar tu cuerpo. Rompe con toda dependencia destructiva. Rodéate de personas alegres y crea a tu alrededor un ambiente placentero donde reine la paz. Evita hacer decisiones importantes y no permitas que te presionen.

Números de suerte: 5, 18, 20.

TAURO

Tiendes a verlo todo como una obligación. Aprende a disfrutar conscientemente de las maravillas de la vida. Abre tus canales al mundo. Estarás más cuidadoso y responsable. Evita llegar a los extremos ya que perderás la perspectiva de aquello que realmente te agrada y deseas disfrutar.

Números de suerte: 2, 11, 3.

GÉMINIS

Apreciarás y disfrutarás más de los que comparten junto a ti en el calor del hogar. Los sueños revelan la solución a un problema. Préstales atención, continúa cultivando tu espiritualidad. Asiste a seminarios o charlas relacionados con temas de la nueva era, como la metafísica o la astrología.

Números de suerte: 33, 12, 41.

CÁNCER

La energía planetaria te magnetiza, rodeándote de misterio y activando tus censores emocionales. Te identificarás fácilmente con los problemas de los demás y estarás en mejor disposición de ayudar. Con solo mirar a los ojos de alguien podrás tener una idea de lo que le pasa.

Números de suerte: 19, 4, 7.

LEO

Tu vida sentimental se sacude. Pondrás un toque de romance en tus relaciones personales. Estarás sumamente inspirado, pero también muy susceptible ante lo que puedan hacer o decir los demás. Tienes que ser muy cuidadoso y evitar actuar impulsivamente para no crearte problemas innecesarios.

Números de suerte: 8, 1, 21.

VIRGO

No te dejes intimidar por los problemas pensando que no tienes salida. Muévete, busca alternativas para salir adelante. No te sientes a lamentarte, porque no llegarás a ningún lado. Tienes que tomar acción y comenzar a cambiar tu vida. Ora, comunícate con tus ángeles de luz.

Números de la suerte: 9, 13, 5.

LIBRA

Tu marcada sensibilidad y tu innata habilidad para educar a otras personas te llevarán a identificarte con los problemas de los demás. Tienes que tener mucho cuidado de que los mismos no te afecten a ti directamente ya que atraerás hoy hacia ti a aquellas personas necesitadas de ayuda y orientación.

Números de suerte: 5, 30, 12.

ESCORPIÓN

Organízate, Escorpio. Si tienes planes de viaje asegúrate que todo esté en orden antes de partir. No vuelvas a cometer los mismos errores de siempre. Es tiempo de revisarlo todo doblemente. Domina tu orgullo y busca la ayuda que sea necesaria para que te orientes correctamente.

Números de suerte: 3, 18, 25.

SAGITARIO

Una situación inesperada te llevará a enfrentar la realidad. Por más que quieras echarles a otros la culpa, el único responsable eres tú. Es tiempo de madurar, de crecer y de asumir responsabilidades. Se aleja de ti una persona dejando una sensación de frustración en tu vida que tienes que superar.

Números de suerte: 6, 17, 2.

CAPRICORNIO

Das fin a las locuras en el amor y vas en busca de lo estable. Pondrás en práctica todo aquello que predicas y seguirás los consejos de los que te quieren. Terminan relaciones de apariencia o por interés. Estarás más claro, transparente, muy seguro de ti mismo y brillando con la luz de la verdad.

Números de suerte: 10, 4, 20.

ACUARIO

Relájate o tu salud física se verá afectada. No sumerjas tu mente en preocupaciones inútiles. Tienes muy cerca a alguien que siempre te cuida y te protege, confía, ten fe. Disfruta, pero no malgastes el dinero extra que llega a tus manos. Establece un balance adecuado en tus finanzas.

Números de suerte: 44, 32, 16.

PISCIS

Toda decisión que tomes en el transcurso de este día será sabia. Estarás y te sentirás más dinámico y emprendedor. Irás directo a tu objetivo y no te importará tomar nuevas responsabilidades especialmente en tu área del trabajo. Mostrarás mayor seguridad en todo lo que hagas y digas.

Números de suerte: 4, 11, 9.

