Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 12 de abril del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

La energía planetaria te dota de un extraordinario atractivo. Tu estilo se perfecciona y adonde vayas dejarás una huella. La suerte te acompaña y todo lo que comiences ahora será de mucha productividad y te dejará buenos resultados. La confianza en ti mismo se fortalece.

Números de suerte: 16, 30, 4.

TAURO

Te sorprenderás de lo mucho que puedes aguantar, soportar y sobrepasar en situaciones difíciles. Cuando creas que todo se te cae encima, te llenarás de valor para no dejarte vencer. Tienes fuerza interior para muchas cosas más. Dios siempre está contigo en los momentos que más lo necesitas.

Números de suerte: 1, 20, 50.

GÉMINIS

Te renuevas en espíritu y en imagen, Géminis. Tienes ahora la sensación de que puedes hacer más para enriquecer tu vida y mejorar tu aspecto personal. Los niños toman un interés especial para ti. Aquellos que estén en las de tener familia, este es un período fértil para intentarlo.

Números de suerte: 21, 18, 1.

CÁNCER

Estarás agresivo en el amor, buscas comunicar tus sentimientos y aunque no eres muy comunicativo ahora lo podrás hacer mejor. No es el mejor momento para comprometerte emocionalmente. Tu vida social es activa y te brindará el escape emocional que necesitas. Recibes ayuda de amigos o de tu pareja.

Números de Suerte: 18, 44, 9.

LEO

Nunca te rindas, Leo, ve siempre a ti. Es momento de empezar de nuevo, con nuevas actitudes, nuevos conceptos y renovadas energías. Para esto tienes que sacar de tu alma muchos rencores, perdonar, olvidar y darte otra oportunidad de crecer en todos los aspectos.

Números de suerte: 48, 22, 10.

VIRGO

Muchos cambios y ajustes en tu lugar de trabajo afectarán un tanto tus planes. Pon atención a tus asuntos familiares y del hogar. Confía en tu voz interior, en tu intuición. No te dejes deslumbrar por las promesas. Dale tiempo a lo que ahora se está madurando, es muy temprano para tomar decisiones.

Números de suerte: 7, 2, 41.

LIBRA

Tu honestidad y tu credibilidad serán puestas a prueba. En lo que se refiere al amor las cosas no están saliendo como tú esperas. Tendrás que tener un poco más de paciencia con tu pareja y darle tiempo a que esa relación madure. Aclara un malentendido con ese amigo que espera más de ti.

Números de suerte: 25, 7, 16.

ESCORPIÓN

La forma en que te presentes a los demás, tendrá mucho que ver en tu triunfo o fracaso en todo lo que hagas. El invertir en tu persona será de beneficio para tus relaciones personales, para tus negocios o para conseguir un mejor trabajo. Sé más paciente y verás tus sueños hacerse realidad.

Números de suerte: 28, 4, 11.

SAGITARIO

Ahora te encontrarás con más independencia de actuar y hacer las cosas a tu manera, pero esto no quiere decir que no tomes en cuenta aquellos que estén cerca de ti. No te será fácil establecer un balance entre tus obligaciones familiares, tu profesión y tus necesidades personales. Establece prioridades.

Números de suerte: 17, 5, 14.

CAPRICORNIO

Todo se revuelca a tu lado. Lo más importante por ahora es tu salud física y mental que es la clave para sobrepasar la tormenta. Es muy importante y necesario la visualización diariamente de un estado de paz y armonía alrededor de tu persona.

Números de suerte: 4, 23, 13.

ACUARIO

Lo relacionado con dinero se ve un tanto complicado y esto hace que tus tensiones y miedos aumenten. No te detengas, tú puedes y debes salir adelante. El trabajo y tu esfuerzo personal será recompensado. Ten fe en ti mismo y en aquellos que te abren el camino. Muy pronto todo se verá claro para ti.

Números de suerte: 8, 11, 30.

TE PUEDE INTERESAR: En la playa de Holbox te espera un edén de arena blanca y mar cristalino sin olas, para unos días alejados del mundo

PISCIS

Estarás en las de planificar tu futuro y el de tu familia. Deseas reorganizar tus pensamientos y ver qué cosas son las que realmente importan en tu vida. Darás prioridad a todo aquello que tenga que ver con la unidad familiar. Valorizarás lo que otros tengan que decir o aportar a tu vida.

Números de suerte: 6,13, 23.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!