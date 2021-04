Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de abril

Entérate de lo que te depara el destino este 12 de abril de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Mantente alerta a toda persona desconocida que se te acerque. No todo el mundo es de confiar. Supera esa necesidad de querer controlar o manipular a otros. No vayas en contra de la corriente por tratar de salirte con la tuya. Suelta, deja ir y verás como aquello que deseas gravitará hacia ti.

Números de suerte: 6, 48, 1.

TAURO

Tus talentos creativos son un instrumento para aumentar tus ingresos económicos. Ponte en acción y comienza a trabajar en aquello que le brinde mayor prosperidad a tu vida y a la de tus seres queridos. No te duermas ante las oportunidades que la vida te ofrece.

Números de suerte: 6, 50, 23.

GÉMINIS

La verdad será ahora la que te mantenga en la realidad del momento. Lo quieras o no nada estará decorado o adornado como antes, lo cual te llevará a reconocer lo que en verdad te conviene, tanto a nivel personal como profesional. Te mostrarás más seguro de ti mismo.

Números de suerte: 8, 45, 11.

CÁNCER

Se impone que cumplas con lo tuyo y deja que cada cual asuma la responsabilidad de sus actos. La suerte te llega por medio de hijos o hermanos. Por otro lado, insistir en aquello que por alguna razón no se quiere manifestar en tu vida es atraer lo negativo, lo que no te conviene.

Números de suerte: 3, 18, 45.

LEO

Se impone ahora unir fuerzas con tu pareja o asociados para obtener el éxito. La ayuda, el apoyo que puedas brindar a otros en estos momentos servirá de estímulo y establecerá en bases firmes toda relación. El criticar solo creará barreras y te alejará de los que aprecias o amas.

Números de suerte: 44, 5, 16.

VIRGO

Los planetas te dan ese empujoncito extra que necesitas para salir de aquello que te atrasa, te deprime y no te deja progresar. Es muy importante que también pongas de tu parte y no crees tragedias donde no las hay. La vida en realidad es más simple de lo que imaginas.

Números de suerte: 12, 8, 33.

LIBRA

Salte de la rutina, Libra y viaja, conoce nuevas culturas, nuevas personas. Amplía tu círculo de amistades. Ocúpate más y preocúpate menos. Ocúpate de lo tuyo y deja ya de preocuparte por lo que los demás hagan o dejen de hacer. No pierdas tu valioso tiempo en lamentaciones.

Números de suerte: 10, 32, 48.

ESCORPIÓN

No comentes aquello que pudiera incriminarte o envolverte en algún problema, especialmente con aquellos que amas. Le diste luz verde a esa persona para que entrara en tu vida, y ahora te sientes que te han invadido tu privacidad. Es tiempo de restablecer tu privacidad y establecer límites.

Números de suerte: 19, 27, 4.

SAGITARIO

Actividades, celebraciones, reuniones con los tuyos, te llevarán a identificarte más con tu familia. Es momento de perdonar, olvidar y comenzar nuevamente sin rencores y con tu corazón lleno de amor. Date también la oportunidad de ser feliz. Estrecha los lazos familiares.

Números de suerte: 47, 15, 21.

CAPRICORNIO

Todavía estás a tiempo de reparar el daño que hiciste. Entierra el orgullo y pide perdón si fuera necesario. En la humildad encontrarás la paz que tu alma tanto anhela. Sé paciente y considerado para con los demás. En tiempos de guerra o conflicto, mantén la paz.

Números de suerte: 25, 9, 18.

ACUARIO

El horóscopo indica que, se restablecen lazos de comunicación con alguien del cual te habías alejado. Habrá más comprensión y entendimiento en tus relaciones personales. Recibes tu recompensa por tus buenas acciones hacia los demás. Un sentido de satisfacción te arropa y esto a su vez se reflejará en tu personalidad.

Números de suerte: 36, 20, 13.

PISCIS

Aprovecha el tiempo presente para reorganizarte y hacer espacio en tu vida para esas cosas positivas que están en camino. Abre tus canales para que puedas absorber toda esa energía Divina que el Universo te regala minuto a minuto. Un asunto legal está llegando a su fin con resultados positivos.

Números de suerte: 1, 14, 30.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

