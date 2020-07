Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 11 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

El entusiasmo de una persona cercana a ti puede contagiarte y envolverte en algo que no necesitas. No te dejes envolver sin antes hacer un alto y pensar en lo que realmente te conviene. Confía en tu buen juicio, no tienes que complacer a los demás. Pon tus deseos y tu felicidad en primer lugar.

Números de suerte: 3, 15, 12.

TAURO

Periodo de llevar a cabo proyectos que sean de tu agrado. Tu personalidad amable, llevadera y complaciente se exalta. El placer está por encima del trabajo o de tus responsabilidades. Termina lo que tengas pendiente. No dejes nada a medias. No uses tus encantos para manipular a otros.

Números de suerte: 15, 12, 22.

GÉMINIS

Evita enfrentamientos con tu pareja. En vez de discutir, resistir y pelear, ofrece una tregua, llega a un acuerdo pacíficamente. Será lo mejor para las dos partes. Lo mismo ponlo en práctica en el lugar de trabajo. Tus compañeros y jefes se verán dispuestos apoyarte o a llegar a acuerdos positivos.

Números de suerte: 29, 18, 1.

CÁNCER

Alguien muy cerca de ti necesita de tu ayuda y tu encantadora personalidad será reconocida y apreciada. Todo lo que hagas por otro ser humano se devolverá en bienestar y prosperidad para ti. Excelente día para planear actividades familiares y compartir gratos momentos.

Números de suerte: 10, 29, 5.

LEO

Ponte en contacto con las personas queridas por ti, especialmente las que viven lejos. Revisa tu correspondencia, envía mensajes de amor y cariño. Aprecia y admira lo bello que hay a tu alrededor y lograrás despertar en ti el interés de mejorar tu medio ambiente.

Números de suerte: 20, 11, 15.

VIRGO

Toda reunión, conferencia de negocios o reorganización de grupos está muy bien aspectada, dándote buenos resultados. Se llegan a compromisos importantes sin perder tu independencia y seguridad financiera. Tu pareja en estos momentos es más amigo, compañero, socio, que amante.

Números de suerte: 15, 20, 18.

LIBRA

Mucho cuidado con gastar más de lo que puedes especialmente en estos tiempos. Ten presente que un regalo, es un detalle de amor. No tiene que ser caro ni lujoso, solo significativo y darlo con mucho amor. Las inversiones relacionadas con el arte y la belleza están bien aspectadas.

Números de suerte: 10, 6, 29.

ESCORPIÓN

Pon todo en claro. Los malos entendidos entre personas queridas o compañeros de trabajo deben ser aclarados. Por medio de tu intuición sabrás como llegar al corazón de otros y comunicarles lo que realmente sientes. Las dudas acerca de tu misión en la vida se disipan.

Números de suerte: 24, 2, 18.

SAGITARIO

Despierta el niño que vive en ti y envuélvete en actividades creativas, especialmente con tus hijos, sobrinos o nietos. Las relaciones personales son favorecidas ya que en estos momentos demostrarás a los demás tu auténtica personalidad sin tratar de aparentar otra cosa.

Números de suerte: 27, 30, 12.

CAPRICORNIO

Reconoces la belleza en donde antes la habías ignorado. Experimentas sensaciones nuevas que te llevan a madurar y a relacionarte diferente con los demás. Si viajas, disfrutarás como nunca antes de esa aventura, siempre y cuando lo hagas tomando medidas de seguridad.

Números de suerte: 15, 22, 6.

ACUARIO

Compartir y estar junto a tus seres queridos es algo que te complace y ahora podrás disfrutar de tu hogar, tu familia, de hacer cosas juntos. La tendencia a cambiar y a remodelar tu casa, habitación o apartamento es fuerte. No obstante, no te dejes llevar por los lujos y considera lo práctico y cómodo.

Números de suerte: 22, 12, 18.

PISCIS

Tus relaciones íntimas se vuelven intensas y llenas de pasión. Buscas acercarte más a tus seres queridos. Comunícales y demuéstrales cuanto los quieres y los necesitas. El dinero llega a través de tu pareja o de algún golpe de suerte de tu socio en negocios.

Números de suerte: 10, 5, 24.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald