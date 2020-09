Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de septiembre, así te irá en este día

Entérate de lo que te depara el destino este 11 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Aunque tengas mucho trabajo te sentirás motivado y satisfecho de tu labor. La seguridad económica y tu optimismo pondrán estabilidad en tus relaciones familiares y de pareja. Lo que hagas por otros te será devuelto en bendiciones. Los programas de salud física prometen ser efectivos.

Números de suerte: 6, 4, 20.

TAURO

Alguien te busca, te llama y te invita. Aprovecha el momento para divertirte y pasarla bien pero no abandones tus responsabilidades. Cuando te sientas frustrado o con coraje, ve a un rinconcito y cuenta hasta diez. Pide a Dios te dé la paciencia y sabiduría para resolver los problemas que te afectan.

Números de suerte: 1, 15, 28.

GÉMINIS

La oportunidad de ganar más dinero está presente en tu vida, ve tras la misma. Estudia todas las posibilidades que tienes para triunfar. No tomes un no por respuesta y demuestra que tú puedes. No bajes la guardia en cuanto a tus relaciones de amor. Estás todavía sufriendo altas y bajas.

Números de suerte: 24, 18, 41.

CÁNCER

Todo lo que te parecía negativo, ahora se convierte en positivo. Tu vida se sacude, pero esta vez con fabulosos eventos. Nada de preocupaciones por el momento y deja que las cosas se den naturalmente. Tu buena voluntad y tu buen carácter te llevarán a hacer nuevas amistades.

Números de suerte: 45. 8, 39.

LEO

Viajes, visitas, regalos y hasta herencias están en agenda para ti, Leo. Llegarás ahora a la conclusión de que luchar solo te desgasta físicamente y mentalmente. El esfuerzo unido y compartido con los que te quieren, te aliviará mucho la carga y te llevará al logro de tus sueños.

Números de suerte: 25, 6, 11.

VIRGO

Tu magnetismo personal es muy fuerte. Utilízalo para abrirte camino y hacer las cosas como tú las quieres, a tu manera. Disfruta del momento y no te preocupes más por lo que te sucedió en el pasado. Las malas experiencias no deben empañar esta nueva etapa de tu vida.

Números de suerte: 12, 44, 35.

LIBRA

Déjale saber aquellos con más autoridad tus ideas y tus necesidades ahora que tienes el apoyo de planetas a tu favor. El amor está enfrentando, dudas, celos, pero si es sincero sobrevivirá, de lo contrario será para tu beneficio deshacerte de aquello que no te conviene.

Números de suerte: 28, 7, 14.

ESCORPIÓN

Continúa tu búsqueda de aquello que tanto te interesa ya que la energía planetaria te apoya. Es buen momento para explorar en lo desconocido, moverte, mudarte, viajar si te es posible. Mantente al día en todo lo relacionado con tu salud. Mantente en óptimas condiciones.

Números de suerte: 5, 23, 13.

SAGITARIO

Estarás ahora en la posición de dar, ayudar y unir esfuerzos con los demás. El hogar y los asuntos familiares podrían significar gastos extras. En lo relacionado a trabajo, escucha esa nueva propuesta que te hagan, no te cierres las puertas hacia nuevas o mejores oportunidades.

Números de suerte: 17, 50, 3.

CAPRICORNIO

Aumentan tus energías y tu bienestar. Sigue cuidando de tu salud aun cuando te sientas perfectamente bien. Tu gran personalidad y tu poder de palabra se manifiestan y muchos voltearán la cabeza ante tu presencia. Vuelves a tomar las riendas de tu vida y esta vez lograrás lo que has soñado.

Números de suerte: 7, 15, 19.

ACUARIO

Todo proyecto que empieces ahora será favorecido por los astros. Activa tu creatividad y se te abrirán las puertas al éxito. Disfrutarás de viajes cortos y reuniones con parientes cercanos. Te esforzarás por llevarte bien con los demás y con esto lograrás establecer una zona de bienestar emocional.

Números de suerte: 21, 48, 9.

PISCIS

Cuida de las cosas que realmente tienen valor en tu vida. Organízate y de seguro te sobrará tiempo para todo. Si tienes pareja, esta se resentirá por la falta de tu tiempo hacia él o ella. El exceso de trabajo podría ser la causa, pero esto tiene remedio si pones de tu parte y revives la pasión.

Números de suerte: 9, 21, 10.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

