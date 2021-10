Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 11 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Controla tus impulsos o caerás víctima de los mismos. Aunque te resulte difícil, pon de tu parte y evita tomar decisiones apresuradas. Si analizas bien tu vida realizarás que cuando te has adelantado a los acontecimientos es cuando has cometido errores o has tenido de que lamentarte.

Números de suerte: 45, 36, 29.

TAURO

Presta mucha atención a las señales que te da tu cuerpo. Aun cuando sea un pequeño dolor muscular o una uña del pie, es importante que le des seguimiento. Aunque eres de naturaleza muy fuerte, no esperes a que crezca en proporción para acudir al médico. Cuida de ti en cuerpo y alma.

Números de suerte: 2, 33, 8.

GÉMINIS

Se impone superar miedos e inseguridades y la energía planetaria está ahora a tu favor para que salgas adelante. No permitas que la ansiedad te domine, domínala tú a ella. Los ejercicios de respiración, así como la música, los paseos al aire libre, la naturaleza son excelentes recursos para superar la misma.

Números de suerte: 32, 20, 1.

CÁNCER

Amistades y familiares cercanos serán motivo de gratas sorpresas. La energía planetaria te coloca ahora en el centro donde está la acción. Serás tú la persona indicada para organizar, entretener y lucirte con tus habilidades como excelente anfitrión. Podrás desplazar exitosamente tus dotes culinarias.

Números de suerte: 6, 17, 11.

LEO

Siendo tu regente el Sol, parte de tu misión en esta vida es orientar e iluminar el camino de otras personas. Tú posees el don de la palabra y la seguridad para manifestarla correctamente. Tu mente estará muy clara y podrás resolver exitosamente tus problemas y también los de los demás.

Números de suerte: 5, 44, 50.

VIRGO

Aumente la seguridad en ti mismo en relación a trabajo o profesión. Te encuentras en libertad ahora de exigir tus derechos y no permitirás que sean otros los que te manipulen o traten de obligarte a hacer algo que no te agrada. Tú gustas de darle un toque único y especial a todo lo que haces.

Números de suerte: 14, 28, 31.

LIBRA

Tu lema en la vida ahora será “calma”. La vida va muy de prisa y tú querrás disfrutártela al máximo, pero sin apuro. Temas relacionados con el Universo, la naturaleza, la música y el arte estarán entre los primeros de tus favoritos. Buscarás la compañía de personas tranquilas, estables, seguras.

Números de suerte: 11, 4, 18.

ESCORPIÓN

No todo el mundo estará de acuerdo contigo hoy por lo que podrías enfrentarte a situaciones, donde tendrás que ceder un poco para mantener la paz. Te interesará saber sobre un asunto personal y tu pareja o amistad más cercana será el o la que te oriente y te ponga al día en todo lo secreto.

Números de suerte: 25, 19, 38.

SAGITARIO

La energía planetaria te satura de seguridad en ti mismo por lo que te sentirás deseoso de envolverte en algún tipo de negocio o aventura en donde tendrás que poner a correr tu imaginación para crear algo único e interesante. Nada convencional encajará ahora en tu vida. Mirarás con fe hacia el futuro.

Números de suerte: 43, 1, 5.

CAPRICORNIO

Estarás ahora en simplificarte la vida. No permitirás que nada ni nadie de tu pasado venga a descomponer lo que hasta ahora has logrado. Entras en un periodo donde disfrutarás como nunca antes de la tranquilidad y seguridad de tu hogar y cuidarás del mismo como tu templo sagrado.

Números de suerte: 8, 12, 3.

ACUARIO

La vida te ha presentado grandes retos y tú has sabido superarlos. Ahora te encuentras más fuerte que nunca antes para seguir batallando, si fuera necesario, pero en el entretanto buscarás el balance, la paz y la armonía. Echa a un lado las preocupaciones y confía en tu poder interior.

Números de suerte: 31, 2, 15.

PISCIS

Cuídate de esas personas que sutilmente te ponen presión para salirse con la suya. No cedas ante aquello que consideras no es lo justo. Tú, mejor que nadie, sabes muy bien lo que realmente conviene hacer o decir. Se impone ahora ser franco, aunque otros se molesten u ofendan.

Números de suerte: 4, 13, 19.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

