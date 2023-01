Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de enero del 2023

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 11 de enero del 2023 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Pensarás y te ocuparás más de ti, de tu felicidad personal. Algo sumamente espiritual te despierta a una nueva realidad. Estarás menos tímido e inseguro. Te convertirás ahora en un experto o experta para convencer y vencer en el romance. Tus emociones las llevarás a flor de piel por lo que estarás también muy impulsivo.

Números de suerte: 18, 9, 13.

TAURO

Tu círculo de amistades se expande con la energía positiva de las estrellas. Estarás en las de desarrollar un proyecto que promete dejarte excelentes ganancias económicas. Agradece la ayuda que otros te puedan brindar. Es tiempo de celebración, de superación y positivismo ante las buenas noticias que vas a recibir.

Números de suerte: 15, 48, 17.

GÉMINIS

Todo será posible en tu vida ahora que tu encantadora personalidad se exalta. Aquellos que traten de ignorarte no tendrán éxito. Vas a atraer hacia ti toda la atención que antes te negaron. Te sentirás inspirado a llevar a cabo nuevos proyectos, arriesgarte en nuevas empresas y hacer tus sueños realidad.

Números de suerte: 3, 25, 10.

CÁNCER

No tomes decisiones a la ligera. Concédete tiempo suficiente para pensar bien las cosas. Te entusiasmas, te adelantas a los acontecimientos y nada resulta como deseas. La palabra clave para ti es paciencia, ya que tu innegable impulsividad es y será la que te cree problemas. Comienza hoy mismo a practicar la misma.

Números de suerte: 4, 20, 17

LEO

El tiempo será tu mejor aliado. Todo se manifestará en su momento. Un asunto de corte o legal, toma un giro inesperado y podrás resolver eso que tanto te inquieta antes de lo planificado. Ten fe absoluta en que todo lo que te ocurre en esta vida, es porque de alguna manera, te conviene para crecer en el plano íntimo, personal.

Números de suerte: 43, 50, 2.

VIRGO

Simplifica tu vida al máximo para que te sobre tiempo para divertirte y amar. No te satures de trabajo, no te eches encima responsabilidades que no te pertenecen. Tú, de por sí, te encuentras en un periodo donde te tienes que reorganizar y velar por tus mejores intereses y esto requerirá tiempo de tu parte. Números de suerte: 15, 33, 25.

LIBRA

Tienes muchas ideas en mente y se impone que las desarrolles para tu beneficio y el de los demás. Te manifiestas a tus anchas ahora que la energía planetaria te inyecta de creatividad. Si eres de los que gusta de la buena lectura, es probable que seas tú el que disfrute de escribir un libro, aunque no lo publiques.

Números de suerte: 10, 14, 27.

ESCORPIÓN

Materialmente la suerte te sorprende y tus ingresos aumentan con un nuevo empleo o una herencia. Entras en un periodo de abundancia tanto en el plano material como sentimental. Aquellos que te conocen te demostrarán lo mucho que significas para ellos. Tu pareja, si la tienes, te dará sorpresas agradables y juntos compartirán gratas experiencias.

Números de suerte: 41, 3, 24.

SAGITARIO

Temas sobre la vida y la muerte captan tu atención. Buscarás en lo oculto, en lo espiritual. Tu atractivo físico aumenta y no faltará quien se sienta atraído por esa sensualidad tan especial que solo tú sabes y puedes proyectar. Serás capaz de despertar la llama de la pasión en el ser más callado y tímido del planeta.

Números de suerte: 9, 33, 14.

CAPRICORNIO

Nuevas amistades se integran a tu vida. Gente extranjera llegará ahora a enriquecer tu vida mediante sus creencias y costumbres. Aprovecha y despliega también tus múltiples talentos. Regresas a lo espiritual, a lo místico. Has encontrado tu verdad, lo que realmente te hace feliz y te ayudará a superarte en la vida.

Números de suerte: 44, 16, 21.

ACUARIO

No dejes que la costumbre rija tu vida. Sal de lo rutinario. Vigila bien de cerca tu salud. Esto no significa que te vayas a enfermar, sino que te mantengas en buen estado de salud, llevando a cabo los exámenes rutinarios, manteniendo una dieta sana, saludable, natural y sobre todo haciendo ejercicios. Números de suerte: 38, 2, 10.

PISCIS

Si algo quieres que se manifieste en tu vida es seguridad económica y paz, mucha paz, tanto mental como espiritual. No pierdas la fe que lo que se desea con fe se logra. Te esperan días de sosiego, relajación y tranquilidad. Disfrútalos al máximo ya que te lo mereces. Cuida de tu espacio como algo sagrado.

Números de Suerte: 37, 3, 22.

