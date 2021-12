Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este 11 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Hay ambiente de fiesta, vacaciones y novedad a tu alrededor. Será difícil que tomes en serio ninguna relación sentimental ya que rechazarás todo tipo de compromiso por largo tiempo. Por el momento lograrás evadir efectivamente las redes del amor, pero cuídate de Cupido.

Números de suerte: 7, 20, 18.

TAURO

Los planetas traen consigo una nueva vida y mayores logros. Brillarás como nunca antes y los demás tendrán que abrirte paso o seguir tus planes. Recibirás noticias del extranjero. Esos cambios positivos en tu vida que tanto deseas se harán realidad antes de lo que imaginas.

Números de suerte: 25, 16, 42.

GÉMINIS

Es momento de actuar, de tomar la iniciativa y vencer el miedo. Sé directo, claro al hablar y firme en tu proceder. Revisa tus planes para que todo te salga según lo planificado. Dale comienzo a eso que has estado pensando hacer y que por alguna razón u otra no lo has realizado aún.

Números de suerte: 5, 42, 8.

CÁNCER

Algo difícil termina. Esto traerá por consecuencia cambios en el modo de ver la vida. Tu autoestima tiene que fortalecerse para que puedas laborar efectivamente. Periodo de reconstruir, de empezar nuevamente, de pedir ayuda si fuera necesario y dejar los orgullos a un lado.

Números de suerte: 23, 7, 19.

LEO

Periodo para aprender algo nuevo que expanda tu intelecto. Sentirás la necesidad de romper con la rutina para darle un toque de locura a tu vida, que en estos momentos está algo monótona. Buscarás profundizar en temas espirituales. Es tiempo de crecer, madurar y fortalecer tu espíritu.

Números de suerte: 29, 6, 41.

VIRGO

Los deseos de compartir y sentirte amado por tu pareja se exaltan. Buscarás el respaldo, el cariño y el amor que te hace sentir seguro y que te motiva a seguir adelante. Sin embargo, tienes que dejar a un lado los egoísmos. Ten presente que lo que siembras es lo que te dará frutos en el futuro.

Números de suerte: 11, 2, 8.

LIBRA

Pondrás toda tu atención en tus posesiones materiales. Buscarás formas de cómo invertir tu dinero en cosas de valor y que a la misma vez éstas puedan dejarte buenos beneficios económicos. Los planetas hacen de ti un excelente negociador. Toda negociación económica será exitosa.

Números de suerte: 4, 15, 30.

ESCORPIÓN

Sabes lo que quieres, cómo y cuándo. No dejarás que nadie haga las cosas por ti y tomarás la delantera en todo, Escorpio. Gozarás ahora de una sensación de seguridad muy grande, lo que te hará sentir muy confiado de las decisiones que estés tomando en estos momentos.

Números de suerte: 3, 5, 29.

SAGITARIO

Se impone envolverte en un nuevo pasatiempo o alguna disciplina de ejercicios. Rompe con la rutina, aunque algunos comenten que has perdido la cabeza. Expande tus horizontes, ya sea viajando, conociendo o estudiando. Lo importante es aprender algo que estimule tu intelecto.

Números de suerte: 15, 25, 38.

CAPRICORNIO

El trabajo en conjunto, lo que otros quieran y puedan aportar te ayudará grandemente a desarrollar tus proyectos. Te sorprenderá saber la opinión que tiene alguien de ti. No es el mejor momento para actuar solo, por lo que no te niegues a aceptar la ayuda que te ofrezcan.

Números de suerte: 31, 14, 12.

ACUARIO

Organízate y planifica todo con tiempo. El horóscopo de Walter Mercado dice que no dejes que la ansiedad y los nervios te saquen de tu centro y pierdas el control de la situación. Lo importante es que te organices y te relajes para que puedas recobrar la cordura y logres nuevamente poner tus pensamientos en orden.

Números de suerte: 8, 10, 26.

PISCIS

Tu vida íntima se enfatiza haciéndote buscar y crear un ambiente familiar. Muchos serán los que se inclinarán a establecerse en una relación estable. Surgen cambios en el aspecto moral o religioso que te ayudarán a ver otro lado práctico y realista en lo que a tus relaciones se refiere.

Números de suerte: 12, 10, 6.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!