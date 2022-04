Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 11 de abril del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Adáptate a las circunstancias del momento presente. Hoy te espera un día difícil y algo complicado, pero tú sabrás ingeniártelas para sobrevivir el mismo. Tendrás que revestirte de paciencia y pasar por alto aquellas cosas que tú sabes podrían provocar la guerra en tus relaciones personales.

Números de suerte: 20, 5, 2.

TAURO

No sirvas de puente a comentarios perturbadores que podrían perjudicar a una persona que tú aprecias mucho. No participes de la intriga, lo falso, lo oscuro. Lleva a cabo un acto de caridad hacia alguien que se encuentre necesitado. Alimenta tu mente, alma y corazón con mucho, mucho amor.

Números de suerte: 1, 9, 14.

GÉMINIS

No sirvas de puente a comentarios perturbadores que podrían perjudicar a una persona que tú aprecias mucho. No participes de la intriga, lo falso, lo oscuro. Lleva a cabo un acto de caridad hacia alguien que se encuentre necesitado. Alimenta tu mente, alma y corazón con mucho, mucho amor.

Números de suerte: 1, 9, 14.

CÁNCER

Rresponsabilízate por tus acciones y hazte cargo por completo de tu vida. Lucha por tus sueños, por tus ideales, por tu futuro y el de tus seres queridos. Sé perseverante. Piensa siempre que te mereces lo mejor y que tú puedes lograrlo porque estás capacitado para triunfar.

Números de suerte: 4, 51, 12.

LEO

Económicamente te llegará dinero de fuentes inesperadas, te cae maná del cielo para que lo aproveches bien. Pon en acción todo lo que tengas en mente realizar. Dales forma real a tus ideas. Espera muchos cambios positivos durante hoy especialmente en tu área del trabajo.

Números de suerte: 29, 35, 4.

VIRGO

El día promete desarrollarse en uno muy activo. Cuídate de querer hacer más de lo que puedes o debes, no te excedas, no te vayas a los extremos. Es tiempo de dejar ir ya que te has echado encima más responsabilidades de las que te corresponden. Especialmente para con tu familia.

Números de suerte: 10, 6, 35.

LIBRA

Aprovecha la energía planetaria positiva para emprender nuevos proyectos. Lleva a cabo una revisión de tus relaciones personales. Elimina de tu vida a todas esas personas o situaciones que han sido siempre de alguna manera un problema en el pasado y que aún continúan afectándote.

Números de suerte: 22, 11, 8.

ESCORPIÓN

Una influencia femenina; madre, amiga, hermana, te será de gran ayuda al momento de llevar a cabo tus planes. Las campanas suenan para ti en lo relacionado al amor. Escucharás esas palabras que por tanto tiempo has deseado oír por parte de alguien muy especial para ti.

Números de suerte: 16, 5, 38.

SAGITARIO

Recibirás sorpresas agradables que aumentarán tus arcas como nunca antes soñaste. Te llegarán cartas o llamadas del extranjero que te hablarán de logros, éxitos o de nuevas oportunidades de progreso. Aquel o aquella que te ama te apoyará en todo lo que desees realizar.

Números de suerte: 38, 19, 2.

CAPRICORNIO

Préstales mayor atención a tus relaciones personales. Ponte de acuerdo con tu pareja. Cede y pide tiempo para que puedas exponer tus inquietudes. No te dejes influenciar por quien sutilmente trata de impresionarte y manipularte. Tu corazón te habla, escúchale con atención.

Números de suerte: 17, 43, 6.

ACUARIO

Satúrate de pensamientos positivos y cambia esos canales mentales que siempre dan lo mismo y no te permiten progresar. Ignora chismes, comentarios o habladurías. No juzgues, no critiques lo que no conoces bien a fondo. Mantente neutral ante toda situación que se te presente hoy.

Números de suerte: 35, 8, 2.

TE PUEDE INTERESAR: En la playa de Holbox te espera un edén de arena blanca y mar cristalino sin olas, para unos días alejados del mundo

PISCIS

No pongas todas tus esperanzas en esa persona o en ese proyecto que por el momento se muestra algo confuso, incierto o tambaleante. Ten fe que poco a poco tu camino hacia el éxito se irá iluminando. Busca en tu interior esa fuerza que te ayudará a lograr tus objetivos en la vida.

Números de suerte: 41, 26, 12.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!