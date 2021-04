Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de abril

Entérate de lo que te depara el destino este 11 de abril de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Personas en puestos de autoridad serán tus aliados. Aprovecha el momento para conversar sobre aquello que podría aumentar tus ingresos económicos. Tu pareja puede darte una sorpresa muy agradable o recibir ganancias que de alguna manera los beneficiarán a ambos. Tu afirmación de hoy:

“La suerte me arropa y me lleva al éxito”.

Números de suerte: 7, 12, 5

TAURO

Nuevas noticias o información importante llegan a ti y te dan la información o la oportunidad que esperas. No permitas que el trabajo te aleje de tu hogar ya que tus relaciones personales necesitan de tu atención. Busca de su compañía y disfruta de algo especial para recuperar lo perdido. Tu afirmación de hoy:

“Soy parte importante de mi familia”.

Números de suerte: 15, 23, 5.

GÉMINIS

Te llenas hoy de energía física, mental y espiritual. Disfrutarás de la compañía de personas muy especiales. Si tienes pareja recuperas la llama de la pasión. Cuidado con los negocios. Antes de envolverte en alguna sociedad o negocio con otra persona, investiga bien su reputación financiera. Tu afirmación de hoy:

“La vida está llena de gratas sorpresas”.

Números de suerte: 6, 14, 28.

CÁNCER

La energía de los planetas alumbra tu camino hacia soluciones, alternativas y oportunidades en tus finanzas. Ahora tienes que tomar decisiones y adoptar responsabilidades para que puedas crear una base segura para ti y tu familia o aquellos que dependen de ti en los negocios. Tu afirmación de hoy:

“Hacia mí fluye la abundancia”.

Números de suerte: 11, 16, 10.

LEO

No te estanques en los recuerdos del ayer. Realiza que es por esta razón que a veces te pones melancólico, frustrado o de muy mal humor. Es momento de enfrentar esos fantasmas para que puedas continuar viviendo con esperanza, tranquilidad y disfrutar de las buenas relaciones que tienes ahora. Tu afirmación de hoy:

“No permito que mi pasado arruine mi presente y mi futuro”.

Números de suerte: 3, 24, 6.

VIRGO

Ahora te lanzas valientemente a hacer lo que tenías en mente. Tu valor se manifiesta para enfrentar lo que sea y conseguir lo que te conviene. No pierdas tu tiempo con personas que no están a tu nivel intelectual. Oriéntate y edúcate correctamente en la labor que más inspire tu vida. Tu afirmación de hoy:

“Lo nuevo en mi vida florece y me da felicidad”.

Números de suerte: 24, 25, 7.

LIBRA

Te encuentras ahora deseoso de disfrutar lo que antes no habías experimentado. Si tienes pareja buscarás hacer algo diferente que despierte en los dos una nueva pasión. Si no tienes a nadie, disfrutarás de la aventura en el amor, pero sin compromisos formales todavía. Tu afirmación de hoy:

“Mi vida se satura de mucho amo”.

Números de suerte: 15, 32, 5.

ESCORPIÓN

Evita envolverte en situaciones donde tú no tienes nada que ver y menos opinar. Mantente al margen y si tienes que alejarte algún tiempo en lo que las aguas vuelven a su nivel, es mejor que lo hagas. Envuélvete en nuevos proyectos, ahora tienes la energía que necesitas para hacerlo. Tu afirmación de hoy:

“Soy una persona honesta y amorosa”.

Números de suerte: 27,8, 15.

SAGITARIO

Hoy estás dispuesto a lo que sea para defender tu punto de vista. Esto podría crear tensión entre todas las personas que comparten, trabajan o viven junto a ti. No defiendas lo que no tiene defensa, no pierdas tu tiempo solo por hablar. Usa tu energía positivamente. Tu afirmación de hoy:

“Puedo expresar mi verdad sin ofender”.

Números de suerte: 33, 7, 25

CAPRICORNIO

Disfrutarás ahora de mucha creatividad, de los juegos, los niños y el romance. Esta energía te mantendrá ocupado por algún tiempo, disfrutando de cada momento de tu vida. Es importante que te mantengas en óptimas condiciones físicas para que puedas dar el máximo de ti. Tu afirmación de hoy:

“Soy un ser lleno de energía y vitalidad”.

Números de suerte: 2, 29, 1.

ACUARIO

El horóscopo asegura que, de todos lados te llegan ahora noticias positivas. Si tienes que hacer una decisión, estudia bien la misma para que no queden dudas. Es posible que logres conseguir alguna promoción en tu trabajo. No dejes nada para después y celebra todo lo positivo que sucede en tu vida. Tu afirmación de hoy:

“Recibo la recompensa de todos mis esfuerzos”.

Números de suerte: 31, 3, 5

PISCIS

Excelente periodo para darte a conocer profesionalmente. Si tienes un negocio, todo lo que tenga que ver con promoción te es favorable. Escribe en un papel lo que deseas, paso a paso, síguelo al pie de la letra y verás como todo lo que sueñas o esperas se hace realidad. Ten fe en ti mismo. Tu afirmación de hoy:

“La energía Divina me regala lo que deseo”.

Números de suerte: 12, 14, 9.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

