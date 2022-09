Walter Mercado: Horóscopos de hoy 10 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 10 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Hay Luna Llena y la misión que has venido a cumplir en la vida sufre cambios, pero positivos. Buscarás algo nuevo que te inspire y que no te afecte emocionalmente. Estableces el balance entre tu profesión, tu familia y tu tiempo. Procura no hacer cosas que se salgan fuera de lo común.

Números de suerte: 46, 27, 8.

TAURO

Enfoca tu energía a estudiar el mundo espiritual. Expande tus conocimientos sobre las religiones, los estudios de metafísica. Siéntate a mirar lo que está pasando a tu alrededor, aprende y no hagas juicios ni comentes nada negativo bajo la poderosa energía de esta Luna Llena.

Números de suerte: 28, 41, 6.

GÉMINIS

Esta Luna Llena pondrá a prueba tus creencias. Se aclaran situaciones algo turbias para que sigas con tus planes educativos y añadas algunos proyectos más a tu ya cargada agenda. Los viajes con tu pareja o compañeros serán muy agradables y placenteros. Todo parecerá resolverse a tu favor.

Números de suerte: 1, 12, 36.

CÁNCER

El horóscopo de Walter dice que hay Luna llena y tomas decisiones definitivas que afectarán tu futuro. Las relaciones de amor, así como las de las amistades serán puestas a prueba. Salen a la luz secretos y problemas para que se solucionen de una vez por todas. Sabrás quien te es leal y sincero y quien ha estado burlándose de ti.

Números de suerte: 11, 3, 14.

LEO

Se darán ahora cambios en tus finanzas, especialmente las que tengan que ver con tu pareja bajo la Luna Llena. Una situación difícil te obligará a pensar sobre temas profundos en la vida, como lo es la muerte o el más allá. Se presentan oportunidades de progreso y abundancia.

Números de suerte: 17, 22, 3.

VIRGO

Para los de este signo la Luna llena trae cambios importantes que afectarán tu futuro. Cambias de carrera si es que eres estudiante. Tus relaciones con hermanos se transforman uniéndolos más, exaltando su sentido de unión y cooperación. Tus equipos de comunicación pueden sufrir alteraciones al igual que tu automóvil.

Números de suerte: 37, 8, 14.

LIBRA

Esta Luna Llena revuelca tu terreno amoroso. Esto significa que tu relación de pareja será puesta a prueba, y que saldrán a flote problemas que no se habían discutido, para que sean resueltos definitivamente. Ten fe ya que el verdadero amor siempre sobrevive y el que no lo fue, termina para dar comienzo a uno mejor.

Números de suerte: 8, 35, 27.

ESCORPIÓN

Esta Luna Llena te afecta de una manera muy especial ya que tú eres todo sentimiento y estarás vulnerable en ese aspecto. Tu creatividad se exalta, ya sea para embarcarte en un nuevo pasatiempo como buscar la forma de divertirte con tus hijos o nietos. El amor se pone a prueba, pero para que se superen diferencias.

Números de suerte: 11, 28, 1.

SAGITARIO

Esta Luna Llena podría afectar tu presupuesto. Para prosperar tendrás que cambiar tu forma de ganar dinero o modificar tus métodos actuales. Tu profesión también se verá influenciada y habrá cambios y ajustes necesarios que podrían llevarte a realizar cuál es tu verdadera vocación.

Números de suerte: 7, 39, 21.

CAPRICORNIO

Te llenas de mucha vitalidad bajo esta Luna Llena para cambiar, mejorar y decorar el lugar que habitas. La estructura familiar sufre cambios y éstos afectarán tus planes futuros. Procura descansar, fluir y tomar las cosas con calma durante los dos días siguientes.

Números de suerte: 15, 47, 38.

ACUARIO

Esta Luna Llena se ocupará de revolcar todo a tu alrededor. Se produce una redefinición de imagen personal y de lo que tú piensas sobre ti mismo. así como cambios en la manera de vestir y de cómo te proyectas ante los demás. Reduce tus actividades al mínimo, descansa y relájate lo más que puedas.

Números de suerte: 13, 46, 25.

PISCIS

Los cambios en tu lugar de labor o en tu profesión serán inevitables ahora bajo la energía de esta Luna Llena. Tu disciplina y tu concentración serán la clave perfecta para pasar por estos momentos de transición. Nuevos regímenes de salud se implementan para una mejor salud física.

Números de suerte: 24, 7, 16.

