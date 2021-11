Walter Mercado: Horóscopos de hoy 10 de noviembre

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 10 de noviembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Darás vida a un nuevo proyecto que te brindará reconocimiento entre tus compañeros de trabajo o amistades. Los niños o adolescentes exigirán de tu atención, desarrolla paciencia. Estarás más fuerte en mente y cuerpo, pero a la misma vez impaciente y volátil en tu temperamento.

Números de suerte: 51, 28, 36.

TAURO

El buen humor y la risa son tus aliados y te abrirán muchas puertas. Alguien o algo del pasado regresa a tu vida. No te lances precipitadamente a tomar decisiones hasta que pase el momento de alegría y sorpresa. Escucha bien todo negocio o plan económico que te propongan.

Números de suerte: 15, 39, 3.

GÉMINIS

Es momento de recobrar tus energías y también tu salud, si es que has venido sufriendo de algún problema. La meditación y la conexión espiritual con tus seres de luz son parte importante para tu recuperación. Todo viaje que realices será de gran satisfacción y beneficio para ti.

Números de suerte: 6, 45, 29.

CÁNCER

Cuida de tus relaciones personales. La sinceridad con tu pareja será la mejor base para que reine la comprensión entre ustedes. Ten mucha paciencia, todavía quedan cosas por resolver en tu mundo personal. No te concentres testarudamente en una sola cosa, abre tu mente a todo cambio positivo.

Números de suerte: 13, 25, 1.

LEO

El dinero no te faltará ahora y si usas tus influencias sabiamente, aumentará. Entras en un periodo de cambios y de sorpresas en los cuales juegas un papel muy importante. Si piensas con lógica, todo te saldrá de maravillas. No te conviene arriesgarte sin saber lo que estás haciendo.

Números de suerte: 22, 8, 38.

VIRGO

El amor y todo lo que tenga que ver con el placer se exaltan para ti. No te faltarán admiradores de donde escoger, pero usa tu mejor juicio. Tu lugar de trabajo podría convertirse en la plataforma para desarrollar una bonita amistad. Desarrolla mayor confianza en ti mismo Virgo.

Números de suerte: 10, 5, 17.

LIBRA

Lo que tenga que ver con el extranjero te beneficia, ya sea un negocio o una relación personal. Te pondrás al día en una vieja deuda y esto te brindará paz emocional. El descanso es importante para ti. Tu salud se beneficia grandemente cuando tú haces y disfrutas de actividades que te gustan.

Números de suerte: 16, 20, 4.

ESCORPIÓN

Toma la iniciativa y verás tus sueños hacerse realidad. Deposita toda tu confianza en tus intuiciones y en tus talentos y no te equivocarás. En el amor sigues pasando por pruebas, pero al final será lo que más te convenga. Tú siempre tienes la opción de alejarte de aquello que te afecta.

Números de suerte: 1, 4, 15.

SAGITARIO

Cuida exageradamente tu salud tanto física como mental. Si te es posible tómate unas vacaciones. Necesitas tomarte un descanso de personas absorbentes o demandantes que comparten tu espacio. Recibirás la recompensa que te mereces por tus esfuerzos y sacrificios.

Números de suerte: 35, 6, 22.

CAPRICORNIO

Si tienes pareja es muy posible que surjan desacuerdos por lo que tendrás que hacer un esfuerzo por no perder la calma y compostura. Si no puedes decir nada constructivo o positivo, calla. Toma las cosas con calma y no dejes que ningún problemita altere tu paz emocional.

Números de suerte: 1, 10, 8.

ACUARIO

Las buenas acciones del pasado ahora regresan en bendiciones para ti. Tu apariencia personal en combinación con tu experiencia, será la clave para causar una buena impresión en los que puedan darte una ayuda en el terreno profesional. Invierte en aquello que resalte tu belleza natural.

Números de suerte: 28, 14, 9.

PISCIS

Adáptate a lo que venga. De las crisis y los problemas sacarás grandes lecciones. Todo comenzará a resultar más placentero en tu hogar y la familia vuelve a estar más unida. Se te revelan respuestas a través de tus sueños, presta atención a los mismos o mejor aún, escríbelos para que no los olvides.

Números de suerte: 16, 2, 19.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

