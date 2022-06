Walter Mercado: Horóscopos de hoy 10 de junio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 10 de junio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Baja la guardia y no tomes tan personal los comentarios inoportunos de otras personas. Tu victoria está en la seguridad que tengas en ti mismo y no en lo que piensen, hagan o digan los demás. Desarrolla paciencia ya que ésta será tu aliada en todo. No sigas luchando contra lo que no tiene remedio.

Números de suerte: 40, 13, 25.

TAURO

Demandarán de tus talentos para llevar a cabo actividades en tu círculo social. Tu inventiva y creatividad te han llevado a ganar fama entre los que te rodean. Continúa exponiendo tus talentos ya que la energía planetaria te impulsará a mayores logros tanto a nivel personal como profesional.

Números de suerte: 32, 1, 47.

GÉMINIS

Te recuperas en salud, pero mucha cautela, nada de desarreglos. Regresa la paz a tu vida luego de un periodo de luchas y problemas. Ahora te organizas mejor, te estableces sobre bases firmes. Alguien muy cerca de ti te apoyará en todo y te ayudará grandemente con sus consejos y experiencia.

Números de suerte: 10, 28, 37.

CÁNCER

La energía planetaria te impulsa a explorar, a buscar e indagar. No te quedarás con dudas y lo pondrás todo en claro. La luz de la verdad se derramará también sobre tus relaciones sentimentales. Te enfrentarás a una situación que, aunque de momento no lo parezca, te resultará satisfactoria.

Números de suerte: 16, 50, 2.

LEO

Un cambio de apariencia se hace latente en tu vida ya que buscarás estar más a la moda, prestando mayor atención a tu vestuario y a los accesorios modernos. Una persona nueva, diferente entra en tu espacio y te llevará a experimentar en aquello que antes no te llamaba la atención.

Números de suerte: 18, 49, 13.

VIRGO

Asuntos legales que se han tomado algún tiempo en resolverse se mueven a paso acelerado. Tienes a tu alrededor un círculo de personas que te protegen, te ayudan, te cuidan y te quieren. Podrás sentirte orgulloso y con la seguridad de que puedes confiar en quien dice ser tu amigo.

Números de suerte: 6, 10, 22.

LIBRA

Familia, trabajo y diversión se entrelazan, pero no parecen coordinarse bien. Son muchos los que dependen de ti en estos momentos, pero no solo necesitan de tu ayuda económica sino también te tu apoyo moral. No te sumerjas en el trabajo al punto de restarle atención a tus seres queridos.

Números de suerte: 7, 11, 23.

ESCORPIÓN

Te encuentras aprendiendo de las lecciones de la vida y te has convertido temporalmente en estudiante de la misma. El pasado es algo que no puedes cambiar porque ya no existe, pero lo puedes utilizar como referencia a alguna situación presente.

Números de suerte: 11, 5, 24.

SAGITARIO

La energía planetaria enfatiza lo que sea unión, compañerismo, relaciones personales. Busca, únete más a tu familia. No sigas criticando aquello que no te agrada y enfatiza en las buenas cualidades de los demás. Organiza algún tipo de evento social donde puedas compartir con los que amas.

Números de suerte: 44, 3, 26.

CAPRICORNIO

Entras en un periodo de recuperación. Recuperas tu salud mental para poder trabajar inteligentemente con achaques o enfermedades que te han estado afectando. Tú eres de naturaleza fuerte pero no estás inmune a los problemas de salud que de alguna manera tú mismo te has creado.

Números de suerte: 5, 32, 41.

ACUARIO

No vayas en contra de aquellos que te quieren por mantener tu punto de vista, aunque sabes que tienes la razón. Todo gesto de amor que tengas hacia los demás se te multiplicará en bendiciones. Ten presente que solo tú puedes lograr sentirte en paz o vivir en la discordia.

Números de suerte: 4, 12, 45.

PISCIS

Sé responsable y todo se te dará como esperas. Asuntos de trabajo que se encuentran pendiente comienzan a movilizarse. No te conviene exigir demasiado por el momento y sí aceptar lo que puedan ofrecerte. Tus glorias o reconocimientos te llegarán por tu dedicación y excelente labor.

Números de suerte: 33, 19, 21.

