Walter Mercado: Horóscopos de hoy 10 de julio

¡Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 10 de julio de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Cuida de tu salud. Ingiere más de lo que la naturaleza nos ofrece; frutas, vegetales, granos, etc. Practica la medicina preventiva. Asesórate con alguien que esté bien informado sobre los métodos naturales para desintoxicar tu cuerpo. Evita alimentos con alto contenido de aditivos.

Números de suerte: 10, 51, 6.

Tauro

No le añadas más leña al fuego envolviéndote en asuntos que no te conciernen a ti directamente. En tiempos de guerra conviértete en mensajero de paz y amor. Te llegó el momento de multiplicar tus ingresos económicos por medio de algún trabajo extra que podría resultar exitoso.

Números de suerte: 48, 3, 12.

Géminis

Vienen ahora mejores tiempos para ti, Géminis. Realiza que tú mismo estás creando tu propio destino con tus pensamientos, bien sean positivos o negativos. Dios quiere lo mejor para ti. Es tiempo de cambiar y de confiar en que tú te mereces lo mejor y de seguro lo tendrás.

Números de suerte: 38, 4, 21.

Cáncer

Lo que está en agenda para ti hoy será organización ya que esto te hará la vida más fácil. Sé paciente para con los demás y para contigo mismo porque estarás algo olvidadizo o despistado en estos días. Pon las cosas en su lugar para que luego no culpes a otros si no las puedes encontrar.

Números de suerte: 44, 37, 15.

Leo

Se despierta tu espíritu aventurero y te impulsas como nunca antes a mudarte, a cambiar de ambiente. Buscarás ese espacio o lugar en el cual te sientas a gusto. Presta atención a los consejos de tu familia ya que desean lo mejor para ti. Te llegará dinero por medio de inversiones.

Números de suerte: 1, 37, 44.

Virgo

Se despiertan esos deseos dormidos que te llevan a ser muy romántico y sensual. Si no tienes pareja lánzate a la conquista si es que así lo deseas ya que la suerte en el amor te ampara como nunca antes. Los colores brillantes y alegres resaltarán aún más tu atractivo personal.

Números de suerte: 24, 1, 30.

Libra

Toma las cosas con calma ya que todo lo que digas o aconsejes a otros, será perder el tiempo. Si tienes pareja, ésta se convierte ahora en motivo de preocupación ya que quisieras que fuera más responsable y madura. Ten presente que cada cual crece a través de sus propias experiencias.

Números de suerte: 12, 43, 5.

Escorpión

Se impone ahora que te comuniques de una manera afectiva, cariñosa, sin imposiciones, ni críticas. Nunca pierdas el control, mantente en tu lugar y te respetarán como mereces. Confía en la persona amada ya que los celos pueden destruir esa relación tarde o temprano.

Números de suerte: 7, 16, 19.

Sagitario

Es tiempo de poner en claro muchas cosas en tu vida y de cortar ataduras emocionales que solo te han dejado amarguras y malos ratos. Se imponen ahora nuevos comienzos, una nueva actitud frente a la vida y para los solteros y solteras de este signo, un nuevo amor.

Números de suerte: 2, 26, 19.

Capricornio

Contrólate, Capricornio. Cuando alguien dice rojo, tú dices verde y si es blanco tú ves negro ya que tu espíritu de contradicción se encuentra activado en estos días. Esto, te creará problemas con todo el mundo por lo que tienes que ser más flexible. Relájate, y aprende a escuchar.

Números de suerte: 3, 10, 6.

Acuario

Te llegan recompensas largamente esperadas por ti. Echa a un lado la timidez y exprésate con seguridad en ti mismo. Si andas en busca del amor, espera sorpresas agradables, pero ten presente que debes mostrarte más afectivo y complaciente para con esa persona que llegue a tu vida.

Números de suerte: 18, 14, 24.

Piscis

Libérate de lo que te molesta. Tú ya no necesitas más problemas en tu vida. Hay alguien cerca de ti, que te está chupando la energía y esto tiene que terminar. Estudia bien esa relación y piensa más con la mente que con el corazón. Aquello que no te hace feliz es porque no es para ti.

Números de suerte: 8, 11, 50.

