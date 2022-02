Walter Mercado: Horóscopos de hoy 10 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 10 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Vibraciones positivas llegan si de negocios se trata. Ese trabajito extra que te ofrecen podría resultar beneficioso para tus ingresos. Toda inversión que lleves a cabo promete ser exitosa. Sé tenaz, persistente en lo ya planificado por ti. Envuélvete con personas emprendedoras y positivas.

Números de suerte: 15, 32, 9.

TAURO

Lo negativo en el hogar o en tu lugar de trabajo se aleja, termina y no te afectarás más. Sigue el consejo de cuidarte en relación a quien te ligas o envuelves profesionalmente o en amores. Todas las personas no son lo que aparentan ser. Tendrás el dinero suficiente para no sentirte obligado a nadie.

Números de suerte: 49, 14, 3.

GÉMINIS

Se impone que inviertas tiempo y algo de dinero si deseas asegurar tu presente y tu futuro. Promociones en el área del trabajo no faltarán. Escucha con atención esas ideas que otros puedan aportar ya que las mismas te servirán de guía para un proyecto importante.

Números de suerte: 41, 20, 17.

CÁNCER

Sabrás valorar y apreciar lo bueno y lo malo que te ha sucedido como grandes y valiosas lecciones que te da la vida. Tu fortaleza espiritual se nutre del amor que recibes. Estarás más seguro en que aquello que deseas. Los que te quieren están contigo, bien sea presentes o mentalmente.

Números de suerte: 36, 4, 22.

LEO

Se impone que te ocupes de tu persona. Elimina todo lo que te quite o te agote. No continúes escuchando las quejas de esa persona que no hace nada positivo por superase y que no quiere seguir consejos de nadie. Lo que necesitas en estos momentos es más distracción y menos problemas.

Números de suerte: 18, 31, 2.

VIRGO

Manifiesta tu sensibilidad. Dentro de ti se encierra un artista, alguien creativo. No digas o publiques a los cuatro vientos lo que vas a hacer. Vive de acciones y no de palabras. Sal de la cárcel que tú mismo te has fabricado, ya que la puerta está abierta esperando que la empujes y empieces a vivir.

Números de suerte: 7, 15, 1.

LIBRA

No sigas evadiendo decisiones importantes que requieren de tu inmediata atención. Es momento de hacer valer tus derechos y de luchar por tu felicidad. No mezcles la amistad con los negocios. Tienes que aprender a decir “no” cuando no te sientas seguro de lo que deseas hacer.

Números de suerte: 34, 27, 19.

ESCORPIÓN

Ponle final a todo lo inconcluso de tu vida sentimental. Descubrirás una mentira, un engaño que te causará gran consternación pero que al final será para tu bien. Ahora sabrás exactamente qué es lo más que te conviene. Habla, comunícate, muévete, actúa, exige y lograrás realizar lo imposible.

Números de suerte: 22, 6, 10.

SAGITARIO

Relájate y disfruta de tu paz. En tu mundo profesional te valoran y te pagan mejor. Alguien muy cerca de ti te está educando con mucho amor. Juega sin miedo y por diversión y verás que ganarás por obligación. Aprovecha las horas de la noche para divertirte y salir de la rutina.

Números de suerte: 5, 20, 11.

CAPRICORNIO

No permitas que te manipulen ofreciéndote villas y castillos que no son reales. Cuidado con la que puerta toques. No deposites tu confianza en alguien que apenas acabas de conocer. Eso que de momento te deslumbra, si te detienes a observarlo bien verás que no es lo que aparenta.

Números de suerte: 40, 13, 26.

ACUARIO

Evita todo exceso, tanto a nivel de tu salud como al ir de compras. Tu palabra se llena de mucha fuerza y de poder. Tus consejos servirán a otros de guía, de orientación. Cuídate de hacer promesas que te comprometan por mucho tiempo. Invierte tus energías en lo realmente importante.

Números de suerte: 27, 18, 39.

PISCIS

Toda actividad de negocios promete dejarte excelentes beneficios económicos. Comienzas a ver la luz del día en lo relacionado al dinero. Estás en tu mejor momento para llevar a cabo nuevas empresas y desarrollar toda idea relacionada con tu trabajo o tu profesión.

Números de suerte: 33, 4, 12.

