Walter Mercado: Horóscopos de hoy 10 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este sábado 10 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Todo cambia a tu favor a medida que te vas responsabilizando de tus acciones. Ten presente que siempre se recoge lo que uno siembra y tú has luchado mucho por hacer el bien. Te convertirás en guía, en maestro de otros y les contagiarás tu energía y tu amor por la vida.

Números de suerte: 14, 20, 18

Tauro

Mantén siempre un balance adecuado en tus relaciones para con los demás. Ten presente que no todo el mundo es de confiar. Tu necesidad de ayudar a otras personas se exalta y esto te hace susceptible a la maldad de algunos. Únete a grupos de ayuda o caridad y estarás seguro.

Números de suerte: 8, 9, 23

Géminis

Prográmate a la victoria, te la mereces. No te permitas tener ni un solo pensamiento negativo ni hoy, ni ahora, ni mañana. Abre tu corazón y recibe todos los días las cosas buenas que la vida te brinda. No habrá prueba por dura que ésta sea, que tú no logres pasar o superar si tienes fe.

Números de suerte: 1, 13, 9

Cáncer

Te conducirás ahora con mucha seguridad y cordura. Sabrás elegir el buen camino, lo que te llevará a ser valorado y tomado en cuenta. Lucha por lo que quieres, no te des por vencido nunca ante los retos que te presenta la vida. Lo negativo y atrasado ha quedado atrás.

Números de suerte: 7, 42, 12

Leo

Valórate y comienza a cumplir con las promesas que te has hecho a ti mismo. Nuevas oportunidades llegan a tu vida para asegurarte el éxito que siempre has deseado. Te liberas de ataduras emocionales, de quien no te merece. Habla con tu yo interno, tu ser supremo. Busca dentro de ti.

Números de suerte: 6, 20, 33

Virgo

Se intensifican las relaciones sentimentales y profesionales. Tu salud física y mental se estabiliza. Tus deseos de estudiar y mejorarte te llevarán a envolverte en seminarios, conferencias, grupos y otras actividades relacionadas con el aprendizaje. Complácete y ámate cada día más.

Números de suerte: 14, 4, 8

Libra

Las estrellas enfatizan en ti la necesidad de relacionarte con otras personas, de envolverte en círculos sociales y contagiar tu encanto, Libra. Estarás más suave, dócil y cariñoso que de costumbre. Llevarás la paz a aquellos seres que viven en la discordia, en el odio, en lo negativo.

Números de suerte: 21, 17, 5

Escorpio

Ejerce mucha moderación en tus gastos. Se impone llevar a cabo cambios en la administración de tu dinero y esto debe de ser ya, antes de que sigas complicándote más. Aléjate de las tentaciones, Escorpio. Sácale el mejor provecho a las experiencias que ya has vivido.

Números de suerte: 18, 4, 27

Sagitario

No sigas de espaldas a la verdad, busca la luz. No te deprimas tan fácilmente cuando encuentres algún obstáculo en tu camino. Toma conciencia de tu vida, de todo lo que haces, y todo lo que dices. Haz un recuento de lo que ha sido hasta ahora y lleva a cabo los cambios para mejorarla.

Números de suerte: 3, 9, 11

Capricornio

Buscarás la verdad, lo real y verás más allá de la envoltura física y de las falsas promesas. Recuperas la fe en ti mismo y te lanzas a conquistar un imperio. Problemas callados, íntimos, en tu círculo familiar serán solucionados y la familia estará más unida que nunca antes.

Números de suerte: 31, 6, 3

Te puede interesar: Signos del zodiaco que se verán afectados por la elongación de Mercurio

Acuario

De ahora en adelante serás tú mismo con virtudes y defectos. Te conviertes en el eje central de tu trabajo. Vivirás a plenitud lo que te mereces, lo que con esfuerzo has logrado. Si tienes planes de viajar, sigue adelante con los mismos. No permitas que el miedo, la familia o personas pesimistas te detengan.

Números de suerte: 30, 10, 2

Piscis

No permitas que te ignoren. Analiza detenidamente toda situación difícil que se te presente en relación a tu trabajo o a tu familia inmediata. No actúes guiado por las emociones, Piscis. La transformación se impone para que el orden y el equilibrio reinen en tu vida.

Números de suerte: 25, 15, 5

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.