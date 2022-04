Walter Mercado: Horóscopos de hoy 10 de abril del 2022

ARIES

Todo negocio o asunto relacionado a tus finanzas cobra importantes a partir de hoy. Mercurio te abre puertas a un mejor trabajo, posición o ingresos. Toda venta, compra o acuerdo con socios, tiene luz verde. En lo personal, Mercurio te ayuda a conversar exitosamente sobre temas financieros. Tu afirmación de hoy: Vivo en completa paz, amor y abundancia”.

Números de suerte: 8, 45, 1.

TAURO

Mercurio entra a tu signo en este día. Hoy es ideal para que puedas expresarte con éxito, firmar contratos, viajar o conectarte con personas influyentes. En el amor puedes ser más sincero y expresar cómo te sientes con tu pareja o persona de interés. Tu afirmación de hoy: “Recibo solo bendiciones y por ello agradezco”.

Números de suerte: 33, 19, 7.

GÉMINIS

Personas de tu pasado reaparecen. Recibes noticias, mensajes o llamadas de gente que necesita cerrar o aclarar un asunto contigo. En lo espiritual, recibes una guía o consejo. Busca un lugar donde puedas estar en contacto con la naturaleza y meditar. Tu afirmación de hoy: “Declaro armonía total en mi vida”.

Números de suerte: 3, 29, 42.

CÁNCER

Tu círculo social de amistades cobra importancia para ti a partir de esta semana. Durante este nuevo año astrológico que acaba de comenzar, los amigos serán parte importante para ti, serán como familia. Te vuelves más popular entre ellos y demandan tu atención. Tu afirmación de hoy: “Decido ser feliz”.

Números de suerte: 31, 40, 7.

LEO

Durante este periodo Mercurio te abre las puertas al éxito profesional. Si estás buscando un empleo, lo encuentras. Logras algo que deseabas mucho relacionado a lo que te gusta hacer. Momento ideal para completar o presentar formularios. Tu afirmación de hoy: “Yo quiero ser feliz”.

Números de suerte: 27, 48, 6.

VIRGO

Mercurio te llena de buena suerte, eleva tu energía personal y abre posibilidades de terminar un periodo difícil que has estado experimentando. Habla, comunícate. Expresa todo lo que sientes. Si deseas viajar o cambiar de domicilio, hazlo. Tu afirmación de hoy: “Todo lo que doy de corazón se me multiplica en bendiciones”.

Números de suerte: 9, 49, 11.

LIBRA

Te encuentras muy sensible y místico. Tu psiquismo o habilidades espirituales se resaltan. Mercurio te inclina a seguir tu intuición, a escuchar o seguir las señales de tus guías espirituales. Se resalta tu sensualidad y misterio personal, haciéndote una persona muy atractiva. Tu afirmación de hoy: “Me abro al amor, abundancia y felicidad”.

Números de suerte: 4, 26, 18.

ESCORPIÓN

Momento ideal para aclarar asuntos de pareja o con socios. Mercurio fomenta el que viajen, estudien alternativas de progreso juntos, como también, firmen contratos, acuerdos prematrimoniales o compra de inmueble. Los solteros serán guiados a su alma gemela. Tu afirmación de hoy: “Nada volverá a ser igual. Ahora será mejor”.

Números de suerte: 31, 7, 40.

SAGITARIO

Necesitas hablar, sacar de tu interior todo aquello que te quita la paz. Por no lastimar a personas especiales, te has controlado y llevas una carga que ya no puedes soportar. Mercurio te abre la posibilidad de aclarar cómo te sientes con éxito. El pasar tiempo en grupos o amistades te hace bien.

Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”.

CAPRICORNIO

A partir de hoy disfrutas de una mejor relación con hijos o personas jóvenes. Recibes invitaciones para participar en actividades en exteriores y la diversión está garantizada para ti. Quieres romance y coquetear con gente positiva, amorosa y leal a ti. Concedido. Tu afirmación de hoy: Me libero de lo que no necesito para recibir lo que me hace falta”.

Números de suerte: 3, 46, 13.

ACUARIO

Domingo para disfrutar del hogar y la familia. Mercurio te inclina a conversar sobre temas importantes con la pareja, hijos o padres. Tienes el don de expresarse con éxito. Hablar con la verdad, sincerarse es mejor que mentir. Ábrete a escuchar también. Tu afirmación de hoy: “Soy un imán que atrae el amor y la abundancia”.

Números de suerte: 19, 44, 20.

PISCIS

Un viaje corto te trae alegrías y un mundo de oportunidades. Mercurio favorece los estudios, cursos, carreras cortas, documentación y asuntos legales. Este es tu momento de avanzar y completar lo necesario para alcanzar tus objetivos. Un escape de fin de semana te hará bien. Tu afirmación de hoy: “Me alejo de todo aquel que sea tóxico para mí”.

Números de suerte: 5, 39, 15.

