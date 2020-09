Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de septiembre, así te irá en tu día

Entérate de lo que te depara el destino este 09 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Marte, tu planeta regente, se torna hoy retrógrado. Prepárate a repetir aquellas lecciones que te da la vida nuevamente. Pon de manifiesto tu sabiduría, tus experiencias. No vuelvas a caer en la misma trampa, especialmente en lo que se refiere al amor de pareja.

Números de Suerte: 28, 9, 16.

TAURO

Con Marte retrógrado es mejor que te mantengas sobre terreno seguro y no inventes nada que de alguna manera envuelva el tu tener que poner o invertir dinero. Domina la tentación y no permitas que ésta te domine a ti. Demuestra cuán grande es tu fortaleza emocional.

Números de Suerte: 14, 35, 18.

GÉMINIS

Marte, el planeta guerrero, se torna hoy retrógrado en tu signo, Géminis. No te lances a tomar decisiones precipitadas. Controla todo impulso de querer hacer y deshacer. No te envuelvas en discusiones especialmente de política o religión y mucho menos con tus seres queridos.

Números de Suerte: 13, 2, 47.

CÁNCER

En tiempos de guerra pones la paz y especialmente ahora que Marte, el planeta guerrero, se torna retrógrado. Todo se complica, todo te resultará algo incómodo, especialmente en lo relacionado a tu trabajo o profesión, pero esto será pasajero y muy pronto todo volverá a la normalidad.

Números de Suerte: 7, 33, 21.

LEO

Se revuelca el ambiente con este Marte retrogrado, pero tú tranquilo, Leo, y en espera de que pase la tormenta. Cuídate de aquellas personas envidiosas y malintencionadas que siempre enfatizan en lo negativo. No les sirvas de público e ignóralas por completo.

Números de Suerte: 40, 31, 25.

VIRGO

No exijas tanto de los demás y muéstrate más complaciente con los que comparten tu diario vivir. Marte retrógrado te pone más exigente y demandante tanto en tu lugar de trabajo como en tu hogar. Domina ese carácter que en ocasiones te hace perder la paciencia rápidamente.

Números de Suerte: 7, 4, 38.

LIBRA

Es tiempo de dar punto final a todo trabajo inconcluso. No dejes nada a medias. Aun cuando no tengas ganas, esfuérzate por terminar lo que has empezado. Más tarde realizarás que tus acciones fueron las acertadas y podrás gozar tranquilamente del fruto de tus esfuerzos.

Números de Suerte: 15, 43, 29.

ESCORPIÓN

En ocasiones las cosas no se dan como uno desea, y con el planeta Marte retrógrado, es muy posible que te encuentres en algún tipo de situación donde tengas que esperar pacientemente. Ten presente que mañana es otro día y que todo puede cambiar repentinamente a tu favor.

Números de Suerte: 25, 3, 42.

SAGITARIO

Se impone que improvises y que no firmes o te comprometas en nada por el momento. Marte retrógrado, revuelca tu ambiente en especial aquello que esté relacionado con tu trabajo o profesión. Coopera y sigue la corriente por el momento. No quieras imponer tu criterio.

Números de Suerte: 9, 12, 44.

CAPRICORNIO

Marte, retrógrado, descarga tus reservas de paciencia. Controla tu carácter ya que estarás impulsivo al expresar tu sentir. Evita discutir especialmente sobre temas de política o religión. Aléjate de personas que demuestren envidia, celos, rabia o coraje. Busca tu centro de paz.

Números de Suerte: 10, 6, 13.

ACUARIO

Servirás ahora de puente para lograr que otros puedan conversar y exponer sus diferencias sin alterarse. Tú, mejor que nadie, sabes cómo bregar con personas o situaciones difíciles y volverlas agradables para todos. Hoy tu encomienda es llevar la paz a donde quiera que vayas.

Números de Suerte: 14, 8, 50.

PISCIS

Soportar el malhumor de otros no será algo que estarás dispuesto a hacer hoy. Lo más recomendable es evitarte el mal rato alejándote de toda situación donde reine el conflicto. Deja que sean otros los que hagan y digan y tú concéntrate en relajarte, meditar, disfrutar y ser feliz.

Números de Suerte: 4, 30, 11.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald