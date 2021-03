Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 09 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Observa y aprenderás más, Aries. Deja que todo ocurra en tu vida casualmente, no pongas presión, no fuerces las cosas. Busca tu centro e irradia amor hacia toda la humanidad. Que nada perturbe tu paz. Cuando estás en control de tus emociones todo comienza a caer en su lugar.

Números de suerte: 44, 6, 12.

TAURO

La intensidad de tus sentimientos es grande pero por otro lado se pueden exaltar los sentimientos de celos y desconfianza hacia tu pareja o tu familia. Se impone serenidad, madurez y una visión muy definitiva de lo que quieres y de lo que necesitas para orientarte mejor en la vida.

Números de suerte: 10, 33, 5.

GÉMINIS

No sigas delegando en otros lo que es tu responsabilidad. Gastar en aquello que no necesitas te traerá consecuencias no muy agradables a tu presupuesto. Es momento de reorganizarte y ver en qué puedes economizar y en qué puedes gastar para no dejar de darte tus gustos personales.

Números de suerte: 8, 33, 20.

CÁNCER

Habla de corazón a corazón con la persona que te interesa y con la verdad fundamentarás tu futuro. Estarás apasionado, generoso, franco y bondadoso. Demostrarás tu amor con palabras y hechos. Tendrás la capacidad de ver los puntos de vista de la otra persona y no solo los tuyos propios.

Números de suerte: 22, 35, 46.

LEO

Realizarás lo importante que es trabajar y ganar buen dinero por tus esfuerzos. Se abren nuevas puertas y te relacionas con personas influyentes. Uniones, matrimonios, nuevos romances tocan a las puertas de tu corazón. Toda unión en tu vida se fortalece para un futuro más estable.

Números de suerte: 18, 23, 17.

VIRGO

Escucha la voz de tu corazón cuando tengas que decidir algo importante. Tu potencial financiero alcanza la cima. Cultiva el amor, la generosidad, la fe y la confianza en ti mismo si deseas avanzar con éxito en la vida. Te unirás a seres que te dan y no te quitan.

Números de suerte: 30, 19, 2.

LIBRA

Las relaciones con el sexo opuesto se tornan ahora mucho más intensas e interesantes. No faltes a tus promesas y sigue adelante con tus planes de dieta o ejercicios para mantenerte saludable física y mentalmente. Ilumina tu camino con tu luz, tu inteligencia, tu encanto, tu carisma.

Números de suerte: 28, 44, 1.

ESCORPIÓN

Tendrás a tu lado ahora quien te ame, te respete y te valore. Proyéctate seguro y confiado en todo lo que realices. Revisa minuciosamente hoy papeles y documentos importantes. Lo legal, lo que tenga que ver con corte y abogados se enfatiza favorablemente.

Números de suerte: 3, 42, 36.

SAGITARIO

Lo astral te favorece para que te independices, montes un negocio o busques un nuevo empleo. Se impone que desarrolles mayor agresividad para defenderte ya que tienes que hacer valer tus derechos. Es ya tiempo de que saques de tu sistema un romance que te envolvió en lágrimas.

Números de suerte: 4, 19, 30.

CAPRICORNIO

Ocúpate de lo tuyo y mantente al margen de los problemas que puedan tener familiares o personas allegadas a ti. Concéntrate en tus cosas por el momento y no juzgues a nadie por lo que digan. Ten siempre presente que todo es relativo y que cada cual escribe su historia a su manera.

Números de suerte: 21, 8, 14.

ACUARIO

Descubrirás cuál es tu misión en esta vida o estudiarás aquello que satisfaga y enriquezca tu espíritu. Si eres positivo, la energía planetaria te ofrece la oportunidad de ganar buen dinero, exigir mejor sueldo, aplicar lecciones vividas y aprendidas y sobresalir como nunca antes.

Números de suerte: 12, 29, 38.

PISCIS

Las dudas se disipan y vences sobre aquellos que desean hacerte daño. Analiza y profundiza en tus metas y objetivos. No esperes por nada ni nadie y lánzate a la tarea de realizar tus sueños. Continúa limpiando tu alma, tu hogar, tu vida de todo lo negativo. Aprende a decir no a lo que no te conviene.

Números de suerte: 15, 6, 27.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

