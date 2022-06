Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de junio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 09 de junio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tu poder de persuasión se exalta como nunca antes. Con tu palabra podrás ganarte el corazón y la confianza de quien te interese. Te sentirás protegido por Ángeles Guardianes y lo espiritual será tu amparo. Paga deudas para que puedas dormir tranquilo y hagas espacio para lo que está por llegar.

Números de suerte: 13, 27, 31.

TAURO

No finjas lo que no sientes y atrévete a ser tú en todo momento. Enfrenta todo problema con una actitud de triunfador. No permitas que el miedo y la inseguridad sean un obstáculo más en tu ascenso hacia la cumbre. Habla con la verdad y de seguro todos te escucharán.

Números de suerte: 18, 32, 41.

GÉMINIS

Puertas se cierran y otras se abren para iniciar un nuevo capítulo de tu existencia. No insistas en lo que tú sabes no te conviene. Asesórate antes de lanzarte en aventuras profesionales. Controla ciertos ataques de desesperación que te pueden llevar a perder más de lo que has obtenido.

Números de suerte: 7, 23, 34.

CÁNCER

El deseo de compartir con personas jóvenes y niños se enfatiza. La simpatía, tu sociabilidad y tu manera afectiva hacia los demás te harán muy popular entre amigos y familiares. Gustará de compartir con ellos. Si practicas algún deporte podrás alcanzar nuevas metas y destacarte en el mismo.

Números de suerte: 11, 7, 4.

LEO

Gustarás de ayudar a todos, pero no serás más víctima de nadie. En el amor se clarifican dudas o sospechas y vuelve a reinar la confianza. Saldrás ahora de falsas obligaciones y respirarás nuevos aires. Todo cambio que ocurra ahora en tu vida será para tu buena suerte.

Números de suerte: 1, 50, 40.

VIRGO

Tomarás el control de tu vida y darás mayor libertad a los que dependen de ti. Pensarás ahora muy seriamente en tu salud física, mental y emocional. Aprenderás a reírte de lo que antes te hizo sufrir. Se unen fortaleza y claridad para que puedas salir adelante. Tus sueños se te realizan.

Números de suerte: 37, 14, 49.

LIBRA

Aléjate de esas malas influencias que puedan arruinar tu progreso en la vida. Es tiempo de reflexión para ti. Saber lo que quieres, a quien quieres y hacia donde te diriges es muy importante. Abre tu corazón, perdona viejas ofensas y limpia tu vida de todo lo que no te permite triunfar.

Números de suerte: 35, 19, 5.

ESCORPIÓN

Viaja, explora, ábrete al mundo y pide aquello que por naturaleza te pertenece. La prosperidad llega en nuevas oportunidades de empleo. Atrévete a romper valientemente con todo lo que entorpecía tu progreso. Tendrás más facilidad para poder demostrar tus habilidades o talentos.

Números de suerte: 45, 18, 7.

SAGITARIO

Recuperas tu sanidad mental y física y te orientas nuevamente por nuevos derroteros. Toma decisiones sin dudar, con mucha fe. No te arrepientas de lo que has hecho o decidido en años anteriores. Ha llegado tu momento de trabajar pensando positivamente en que el éxito te espera. Ve a ti que vas a ganar.

Números de suerte: 29, 6, 12.

CAPRICORNIO

Hijos o dependientes te harán sentir ahora feliz y orgulloso de ellos. Tu psiquismo te alumbrará el camino hacia nuevas empresas que serán exitosas. Lo que ayer te fue difícil y sacrificado ahora se transforma en valiosas lecciones. Haz una limpieza de todo lo que ya no usas y renueva tu vida.

Números de suerte: 20, 17, 9.

ACUARIO

Te impones como nunca antes motivando comentarios de los cuales te reirás muchísimo. El miedo y la inseguridad acaban para ti. Te atreverás a todo y llamarás la atención a donde quiera que vayas. Muchos tratarán de imitarte, pero nadie logrará igualarte. Espera éxitos en el terreno profesional.

Números de suerte: 4, 10, 38.

PISCIS

No desperdicies tu valiosa energía dejándote engañar o manipular por seres aprovechados. Abre bien los ojos y enfréntate a la realidad sin miedo alguno. Confía plenamente en los dictados de tu propio corazón. Relájate y disfruta de todo lo que esté al alcance de tu mano.

Números de suerte: 2, 11, 33.

