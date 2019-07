Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de julio

¡Entérate de lo que te depara el destino este martes 09 de julio de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Sal de la rutina y proponte hacer en el día de hoy algo diferente, único y divertido. Controla ese espíritu de contradicción que muchas veces se apodera de ti y proponte llevar a cabo actividades en unión con otras personas, en especial con tu familia. Disfruta de cada momento de tu existencia.

Números de suerte: 44, 8, 25.

Tauro

No te lances a aventurar con personas que no conoces bien. Te verás hoy en la necesidad de repetir un trabajo que ya dabas por terminado. Haz uso de tus reservas de paciencia y comienza nuevamente, pero con mucho amor y dedicación en lo que estás llevando a cabo.

Números de suerte: 15, 22, 19.

Géminis

Es tiempo de crear espacio para todo aquello que de alguna manera pueda contribuir a tu desarrollo personal. No te limites en nada, tú puedes. Pon de manifiesto todos tus talentos y virtudes. Valoriza el momento actual y desconéctate de toda preocupación inútil.

Números de suerte: 39, 6, 10.

Cáncer

Tendrás ahora el poder de convertir el lugar donde vives en uno alegre, diferente y lleno de luz. Tu intuición se agudiza y estarás sumamente perceptivo, captando sin problema alguno todo a tu alrededor. Te enfrentarás a verdades y la desilusión dará paso a la dulce realidad.

Números de suerte: 30, 17, 41.

Leo

Esa mano amiga que necesitas para salir adelante no te faltará ahora. Algo que deseas te llega antes de lo esperado. Se revela ante ti, el otro lado de tu ser, de tu personalidad y esto te llevará a explorar por otros campos relacionados tanto con el trabajo como en la profesión.

Números de suerte: 15, 28, 36.

Virgo

Estarás ahora con mayores deseos de trabajar y progresar en tu vida. Ten la seguridad de que la suerte está de parte tuya ya que las estrellas te favorecen en aquello relacionado al trabajo, negocio, estudios o profesión. Tu temperamento fuerte se manifiesta en todo su esplendor.

Números de suerte: 7, 45, 12.

Libra

Estarás más expresivo y dinámico que nunca antes, Libra. Se te presentarán ahora segundas oportunidades en el amor. Aprovéchalas y valóralas para que esta vez madure y perdure. Por otro lado, te sentirás también con deseos de emprender nuevos proyectos.

Números de suerte: 6, 27, 13.

Escorpión

Todo lo que hagas por los demás regresará a ti en bendiciones y prosperidad. No tomes decisiones a la ligera hoy. Déjate llevar por los hechos y no por las palabras. Desarrolla dosis masivas de paciencia para con aquellas personas difíciles de complacer. Sé mensajero de amor y paz.

Números de suerte: 2, 41, 9.

Sagitario

No te resistas a aquello que no puedes cambiar. Mantener una actitud positiva ante los problemas que se presentan en tu vida es la mejor manera de no perder el control y mantenerte en tu rumbo. Flexibilízate un poco más y disfruta plenamente del momento presente.

Números de suerte: 3, 11, 7.

Capricornio

No permitas que otras personas te manipulen a su antojo. Ya es tiempo de dejar de complacer todos los caprichos de los demás y que no dependan tanto de ti. Permite que cada cual se responsabilice de sus acciones y le harás un gran favor, aunque de momento no lo agradezcan.

Números de suerte: 36, 14, 24.

Acuario

Cualquier forma de expresión que desarrolles en el día de hoy promete ser un éxito. Ponte en acción, ábrete camino hacia el progreso tanto en el aspecto personal como material. Organízate para que te sobre tiempo para descansar sin mayores preocupaciones.

Números de suerte: 18, 23, 46.

Piscis

Compartirás tu suerte y tus éxitos con una persona que ocupa un lugar muy especial en tu corazón. Se impone ahora que explores, que investigues en tus experiencias pasadas y busques patrones repetitivos para que trabajes en ellos y los superes de una vez y por todas.

Números de suerte: 50, 33, 5.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.