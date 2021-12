Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 09 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tu energía mental será muy fuerte durante estos días. Querrás intercambiar temas e ideas con amigos y familiares, viajar, explorar en lo nuevo, en lo desconocido, en fin, ampliar tus horizontes. Pon positivismo en tus palabras, pide y verás como consigues lo que tanto deseas.

Números de suerte: 28, 7, 2.

TAURO

Tomar decisiones en estos momentos será la clave para que no tengas más problemas en el futuro. Actúa con madurez, sé responsable. No trates de adornar las realidades que no quieres afrontar. Sé valiente y analiza bien la situación para que salgas de eso que te molesta.

Números de suerte: 8, 29, 35.

GÉMINIS

Controla tus emociones a la hora de tomar una decisión importante. Espera que pase el momento y luego reflexiona bien lo que vas a hacer o decir. Todo lo que pasa en tu vida tiene una razón de ser y un propósito, aun cuando tú, en el momento, no lo puedas reconocer.

Números de suerte: 3, 16, 12.

CÁNCER

Controla tu lado emotivo. Pon de tu parte para mejorar las relaciones entre tus seres queridos expresando tus emociones con calidez y mucho amor. Evita confrontaciones con tus enemigos y sé diplomático. Aplica lo que has aprendido de las lecciones que te ha dado la vida.

Números de suerte: 11, 6, 32.

LEO

Seres de luz te guían y te protegen. Podrás comunicar tus ideas con facilidad. Es momento de cambios y ajustes, por lo que se impone usar tu comunicación para pedir y buscar lo que más te hace falta. Te ofrecerán algo muy tentador. Tú sabes bien lo que más te conviene.

Números de suerte: 44, 3, 29.

VIRGO

Estarás muy dado a los placeres y a las conquistas, pero evita irte a los extremos, especialmente en lo que a tu dinero se refiere, modérate en los gastos. Tendrás dulzura y poder de convencimiento en tus palabras. Esta será un arma excelente para conquistar a esa persona que te interesa.

Números de suerte: 13, 21, 40.

LIBRA

Toda transacción de negocios que hagas en estos días, para mejorar tus finanzas será muy beneficiosa. Procura ponerte al día en tus quehaceres para que puedas disfrutar de las horas de la noche que prometen ser muy entretenidas. Te darás a notar en tu círculo social.

Números de suerte: 39, 26, 30.

ESCORPIÓN

Abre las puertas al progreso y el bienestar. No pongas delante de ti obstáculos innecesarios como el miedo, los pensamientos negativos y el pesimismo. Dile sí a la vida, a lo positivo para que todo el bien llegue a ti. Vienen para ti buenas oportunidades financieras, de trabajo y de estudios.

Números de suerte: 20, 6, 1.

SAGITARIO

La rutina no se hizo para ti y querrás hacer algo diferente y divertido. No podrás concentrarte en una sola tarea, estarás un tanto desorganizado y tendrás que hacer un esfuerzo por no perder tus cosas de valor. Busca la compañía de personas inteligentes, alegres y divertidas.

Números de suerte: 5, 24, 50.

CAPRICORNIO

Renovación y cambio es lo que se impone. Todo negocio que comiences será muy próspero para ti y para los que se asocien contigo. Tendrás el apoyo y la cooperación de aquellos que saben lo que tú puedes dar. Excelente periodo para envolverte en algo nuevo en todos los aspectos de tu vida.

Números de suerte: 33, 4, 19.

ACUARIO

Comienzas a entender mejor el porqué de tus emociones y sentimientos y podrás comunicar mejor lo que quieres. Podrás ser muy generoso y a la vez muy tacaño con tu dinero. El amor se manifiesta en tu vida. Se reanudan viejos amores o se encuentran nuevos.

Números de suerte: 8, 12, 33.

PISCIS

El amor te ronda. No dejes de asistir a fiestas o reuniones ya que puede que ocurra un encuentro muy interesante para ti. Muchas veces te callas y no expresas tus verdaderos sentimientos por miedo a ser rechazado. Busca un buen amigo o familiar con quien puedas dialogar sobre tus temores.

Números de suerte: 14, 5, 17.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

