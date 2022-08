Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 09 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Sé más reservado en lo que se refiere a tus asuntos personales. Hay cosas que es mejor callar. Te enfrentarás a personas poco responsables, problemáticas e irritantes. Aplica dulzura, comprensión y tolerancia y lo vencerás todo. No discutas por religión o política.

Números de suerte: 29, 21, 16.

TAURO

La época de estar de un lado para otro ya pasó. Verás la luz en lo más íntimo de tu vida. Reconocerás errores que fueron la causa de tus fracasos en el pasado. Llevarás a cabo los cambios necesarios para recuperar la paz a tu vida. Pondrás mayor seriedad en tus asuntos personales.

Números de suerte: 21, 5, 10.

GÉMINIS

Planifica lo que quieres lograr en tu vida, pero toma las cosas con calma que todo llegará a su debido tiempo. Cumple con tus resoluciones. Cuida tu sistema nervioso, relájate y, sobre todo, descansa. Date tratamientos de belleza, anímate y cuídate un poco más. Libera tus tensiones.

Números de suerte: 9, 50, 41.

CÁNCER

Tu vida tomará un giro hacia la independencia y la seguridad que siempre has querido. Se manifiesta un cambio total de filosofía y proyección personal. Darás un giro radical a tus relaciones personales. Te sentirás estable para romper con cadenas opresoras a las que has estado atado por años.

Números de suerte: 14, 10, 15.

LEO

Un familiar cercano te pide ayuda. Es muy posible que no des a basto a las demandas de aquellos que necesitan de ti, por lo que se impone que establezcas un límite. Escucha atentamente los comentarios y las necesidades de otros, pero decide según te dicta tu mente y tu corazón.

Números de suerte: 34, 15, 2.

VIRGO

Préstale atención a tu vida sentimental ya que es muy posible que tu pareja no te esté comunicando algunas cosas que le molestan. Pon de tu parte para que reine la paz en tus relaciones sentimentales. No pierdas el tiempo en lo que no prospera, ni en aquello que no te ofrece estabilidad.

Números de suerte: 40, 17, 6.

LIBRA

Se enfatizan las nuevas relaciones. Brillas y te destacas como nunca antes. Pondrás armonía en tu hogar y alegría en tu centro de trabajo. La familia se unirá más a ti. Disfrutarás de un clima cálido y acogedor en tu hogar. Pon de manifiesto tus dotes culinarias. Practica nuevas recetas.

Números de suerte: 18, 8, 25.

ESCORPIÓN

Las estrellas salpican tu ambiente de encanto y romance. Quienes estén a tu lado se divertirán en grande. Estarás románticamente agresivo, sensual y pasional. Las puertas del amor se abren para ti. Si no tienes pareja, podrás confiar en que encontrarás a alguien muy compatible contigo.

Números de suerte: 2, 17, 26.

SAGITARIO

Tus expresiones te delatan. No podrás disimular cuando algo te gusta o te desagrada. No trates de abarcar más de lo que puedes o te agotarás físicamente. Pon tu interés en lo que estés realizando o llevando a cabo en tu vida en estos momentos. Resalta en ti ese algo que te hace ser tan especial.

Números de suerte: 13, 9, 21.

CAPRICORNIO

Energías tendrás hoy de sobra, así que ponte en acción. Sabrás bregar diplomáticamente con personas difíciles, ganándotelos con una sonrisa. Es tiempo de hacer, de probar algo nuevo, Capricornio. No le pongas límite a tu creatividad y manifiesta todas aquellas ideas que tienes en tu mente.

Números de suerte: 9, 20, 18.

ACUARIO

No fomentes aquello que tanto críticas y comienza por ser un poco más reservado en tus comentarios para con los demás. Recarga tus baterías emocionales. Atrévete a hacer algo por ti y no permitas que nadie te controle o trate de interferir en lo ya decidido. Diversifica tus intereses.

Números de suerte: 10, 45, 5.

PISCIS

Proyéctate hacia otros horizontes. Acaba de una vez y por todas con la fantasía en el amor y plántate en la realidad del momento actual. No permitas que sigan jugando con tus sentimientos, en especial esa persona que no se decide. Que se quede a tu lado lo que realmente te conviene.

Números de suerte: 11, 22, 3.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!