Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de agosto FOTO Mundo

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 09 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

La luna está en tu signo. Esa luna suaviza, calma tu imposibilidad para despertar tu sensibilidad y empatía hacia las personas que amas. Deja que afloren tus sentimientos. Expresa cómo te sientes y ama sin miedo. Amar es una decisión como lo es decidir ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Yo decido amar y ser feliz”.

Números de suerte: 4, 7, 34.

TAURO

La luna cambia a tu signo esta noche. Hasta entonces, estarás enfrentando situaciones del pasado que alterarán tu paz. Todo pasa y se soluciona. La energía de esta luna también despierta tu sensualidad y erotismo personal. Vive, celebra el amor con tu persona especial, esa que te hace olvidar todos tus problemas. Tu afirmación de hoy: “Todo pasa. Nada es eterno”.

Números de suerte: 5, 27, 16.

GÉMINIS

En estos momentos hay muchas oportunidades de hacer crecer tu dinero, de multiplicarlo o invertirlo sabiamente. Venus abre caminos hacia la abundancia y prosperidad para ti. Si estás soltero(a), tus ojos se fijarán en aquella persona con la cual no sufras escases o limitaciones económicas. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser próspero y vivo en abundancia”.

Números de suerte: 9, 48, 21.

CÁNCER

Venus, el planeta del amor, y la Luna tienen un efecto muy positivo en ti. Eres puro amor, pasión, entrega en todo momento. Todo lo que haces y con las personas que compartes tendrá un rayo de energía especial, única. Mantente positiva(o) en todo momento. Eres una persona atractiva, seductora, encantadora. Tu afirmación de hoy: “Soy paz, amor y abundancia”.

Números de suerte: 45, 16, 49.

LEO

El Sol continúa bañándote de bendiciones. Brillas, te destacas, sobresales entre el grupo de amistades. No tienes competencia ninguna. Deja, abandona las inseguridades. El orgullo te ha llevado al aislamiento. Si estás solo(a) es tu decisión porque belleza y atracción te sobran. Fluye y sigue consejos. Tu afirmación de hoy: “Me aman y respetan”.

Números de suerte: 10, 27, 44.

VIRGO

El universo te ha dado muchas oportunidades para ese cambio que tu vida necesitas y te niegas a llevar a cabo. Te has acostumbrado a una vida que encuentras normal y seguro, aunque no te hace feliz. La decisión es tuya, sigues así eternamente o cambias para crear un futuro mejor. Tu afirmación de hoy: “Decido ser feliz y vivir mi mejor momento cada día”.

Números de suerte: 45, 29, 10.

LIBRA

La energía de la luna y de otros planetas te hace fuerte cuando a sentimientos o vida amorosa se trata. Nadie de tu pasado es aceptado en tu presente. Nadie tiene permiso para traerte problemas y malos ratos. Tu amor propio es más grande que el amor a quien te haga sufrir. Tu afirmación de hoy: “Gozo de paz, armonía y felicidad”.

Números de suerte: 1, 11, 30.

ESCORPIÓN

Te encuentras en un momento de recuperación total. Superas la ausencia de seres amados. Te recuperas económicamente. Estás en comunión con lo divino, lleno de fe cada día más. La luna y otros planetas te ayudan a sanar y cada día te sentirás mejor. A tu lado gente muy especial que te desea lo mejor para ti. Tu afirmación de hoy: “Cada día soy más feliz”.

Números de suerte: 34, 29, 51.

SAGITARIO

Hoy es un día para demostrar que eres la persona ideal para aquello que deseas ser o estás luchando por alcanzar. Esto también aplica para el amor. Lucha por quien deseas esté a tu lado. Perder una oportunidad, no es una opción. Invierte en ti, cuida tu imagen. Tu afirmación de hoy: “Tengo fe en mí. Soy el mejor en todo lo que hago”.

Números de suerte: 5, 37, 31.

CAPRICORNIO

Capricornio busca paz. Ríndete ante aquello por lo que llevas luchando por años y no se te da. El que no se concrete uno de nuestros sueños puede ser una bendición. Es el universo, Dios, protegiéndote de que sufras o caigas en desgracias. Busca otro propósito en tu vida, algo que te llene de glorias. Tu afirmación de hoy: “Me alejo de todo lo que me estanca”.

Números de suerte: 50, 1, 3.

ACUARIO

Hoy es un día para dialogar y poner en claro ese cambio que tu vida necesita con aquellos importantes para ti. Nada tiene que seguir igual. La luna en el fuego de aires te impulsa a planificar tu futuro inmediato. El dinero continúa siendo tema de preocupación. Date a conocer. Vende bien tu trabajo y talentos. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser valioso”.

Números de suerte: 35, 18, 28.

TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo del amor: 09 de agosto de 2020

PISCIS

Hoy necesitas distracción, regalarte algo, mimarte, llevarte a pasear. Piscis necesita invertir en sí mismo. Date un gusto, un placer, enamórate. Tu vida necesita acción, algo que te saque de la rutina y le devuelva la picardía, la alegría que te caracteriza. Tu afirmación de hoy: “Permito que mi vida cambia hacia mejor”.

Números de suerte: 44, 29, 9.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald