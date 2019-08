Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este viernes 09 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Personas educadas, serias, maduras y responsables te rondan pero tú no tendrás prisa por unirte a nadie. Te levantarás de tus propias cenizas y empezarás a amarte, valorarte y admirarte. Buscarás y encontrarás almas afines que te ayuden a evolucionar y a ser cada día mejor ser humano. Números de suerte: 20, 17, 50.

Tauro

Si tienes una relación, caliéntala con pequeños detalles y citas sorpresivas. No esperes de tu pareja lo que tú no ofreces. Realiza que lo aburrido y monótono destruye el amor. No celes ni domines a tu pareja. Da espacio y libertad a quien amas y si en verdad te quiere, se quedará a tu lado. Números de suerte: 10, 5, 36.

Géminis

Un nuevo interés sentimental te devolverá la fe en el amor pero serás más cauteloso al entregar tu corazón. Estarás muy enérgico, perseverante y determinado en todo lo que lleves a cabo. El dinero se multiplica especialmente si laboras en algo creativo, artístico o relacionado con la comunicación. Números de suerte: 13, 5, 34.

Cáncer

Tú brillas por tu sensibilidad, comprensión y tolerancia. Lo financiero mejora así como se vaya recuperando la economía tanto local como global. Lo astral te apoya para que puedas lucir tus talentos y habilidades. Tu carta de presentación será tu calidad profesional.

Números de suerte: 6, 14, 38.

Leo

La musa de la inspiración se despertará en tu interior y podrás sacarle provecho a tus talentos ocultos. Continúa estudiando, leyendo y cultivando tu intelecto y tu espiritualidad. No te cierres a lo que fue bueno o fabuloso en tu pasado. Te robarás el show donde quieras que te presentes.

Números de suerte: 31, 45, 19.

Virgo

Lo que otros digan u opinen de ti no será tu problema. No des cabida ni a depresiones, ni a preocupaciones inútiles. No cargues con cruces ajenas ni te conviertas en objeto de manipulación de nadie. Cuando hables contigo, en el silencio o en la meditación, exalta todo lo bello y hermoso que eres.

Números de suerte: 9, 11, 32.

Libra

Tu estrella de la buena suerte brilla con mayor intensidad. Se expanden tus horizontes y el optimismo te impulsa a lograr todo aquello que te propongas. Oportunidades de ganancias y de éxitos en el terreno profesional serán toda una realidad. Lo artístico, espiritual, creativo se exalta.

Números de suerte: 5, 33, 29.

Escorpión

Ahora tendrás libertad de escoger qué o quién conviene a tu lado. Si te encuentras en busca de empleo, no te rindas en los primeros intentos. Lucha, insiste ya que lograrás todo lo que te propongas. Tú eres muy talentoso pero a veces no te valoras ni exiges lo que te pertenece por la Ley Divina.

Números de suerte: 45, 1, 22.

Sagitario

Conocerás gente encantadora que te envolverán en su energía positiva. Se despiertan sentimientos dormidos y se abre tu corazón a nuevas relaciones sentimentales. Deja ver todo lo hermoso que encierra tu corazón, comparte todo lo hermoso que te suceda y sobre todo, aprende a amarte.

Números de suerte: 40, 2, 15.

Capricornio

Estás entrando ahora en un periodo de transformación que te llevará a reflexionar y a decidir que te hace feliz en tu vida y quien obstaculiza la misma. Demostrarás madurez y seriedad en todo lo que hagas. Aléjate de gente problemática que te puedan hacer perder la paciencia y la tolerancia.

Números de suerte: 27, 44, 2.

Acuario

Estarás más consciente a la hora de comprar e invertir. Se te presentarán oportunidades para darle rienda suelta a tu creatividad e imaginación. Labora en aquello que te inspire y despierte en ti lo que realmente te apasiona. Buen momento para organizarte en todo lo relacionado con las finanzas.

Números de suerte: 8, 31, 27.

Piscis

Trabajo no te faltará porque tú todo lo sabes y aquello que no sabes, te lo inventas y sales adelante. Mucho cuidado con seres que prometen mucho y siempre quedan mal. Tu propia piel te dice en quien confiar. Coloca en una balanza lo que te conviene y lo que debes de eliminar de tu vida.

Números de suerte: 15, 8, 21.

