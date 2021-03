Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 08 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Ahora serás más selectivo con tus amistades y no confiarás tus secretos a nadie. Sabrás balancear mejor tu vida. Tu interés por el ocultismo crecerá enormemente. En tus sueños recibirás mensajes y orientaciones. Todo te ayudará para que asumas una posición de mando, de líder.

Números de suerte: 3, 5, 18.

TAURO

Aprenderás a decir que sí a lo que la vida te ofrece. Te envolverás en algo nuevo y maravilloso. Gozarás de la confianza de otros y esto te ayudará a lograr mayor seguridad financiera y personal. Tendrás oportunidad de establecerte e independizarte y lograr lo que antes te fue negado.

Números de suerte: 21, 14, 13.

GÉMINIS

La energía planetaria incrementa tus deseos de libertad. Todo te llevará a cortar lazos con el pasado y con seres que te manipulaban. Nada ni nadie podrá afectarte. Prepárate para revelaciones del más allá y descubrimientos en tu entorno habitual. Tu actitud mental será sumamente positiva.

Números de suerte: 8, 23, 45.

CÁNCER

Olvidarás aquello que te dejó tristes recuerdos y tendrás grandes pruebas espirituales de un ser que te quiso mucho. Tus sacrificios personales por amor o por familia se verán recompensados. Mucho cuidado con alguien que entrará en tu intimidad y podrá hacerte perder lo ya ganado por ti.

Números de suerte: 17, 15, 1.

LEO

Harás ahora de buen samaritano para muchos. Te verás unido a organizaciones, ya sean esotéricas, espirituales o políticas. Sabrás exactamente quién es tu enemigo oculto, o quien te atrasa o afecta aunque diga quererte. Tu vida hogareña se altera y toma un giro muy interesante.

Números de suerte: 12, 30, 8.

VIRGO

No confíes en tu memoria y escribe lo realmente importante para ti. No te comprometas en aquello que no puedas cumplir, ni hables, ni comentes de otro ser humano. Si lo haces que sea para alabar lo bello, lo maravilloso y lo bueno. Descubrirás secretos y aspectos ocultos de tu existencia.

Números de suerte: 11, 24, 13.

LIBRA

Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repetirá para que lo puedas solucionar en los próximos días. Manías, traumas y obsesiones desaparecen de tu mente de una vez y por todas. Se te dará lo que siempre habías anhelado. La fe volverá a nacer en tu corazón.

Números de suerte: 8, 10, 4.

ESCORPIÓN

Tus excelentes dotes para la comunicación se verán exaltados, lo que te ayudará grandemente en tu sector del trabajo. Cambios en tu interior y en tu exterior se harán notorios ahora. Conocerás nuevas e interesantes personas, algunas podrían ser tan pocos convencionales como tú.

Números de suerte: 4, 7, 12.

SAGITARIO

Lo restrictivo y atrasado caminará a partir de hoy. No te agotes ni hagas lo contraindicado para ti. Serás médium o vehículo de comunicaciones psíquicas para otras personas. Resolverás misterios y de lo oculto te llegará tu saber y poder. Convencerás a otros con la razón y tu amor.

Números de suerte: 10, 26, 21.

CAPRICORNIO

Algo de herencia o de dinero no ganado por ti llegará a tus manos. Tu corazón y tu mente estarán ahora enfocados en tu hogar y tu familia. Podrás ser la luz y el sustento de ellos pero no te excedas como protector ni te pongas muy sentimental y débil ante sus demandas.

Números de suerte: 26, 19, 20.

ACUARIO

El horóscopo asegura que trabajarás incansablemente pero gozarás de lo que la vida te ofrece para disfrutarla. Experimentarás ganancias importantes de capital. Mantente objetivamente alejado de la confusión que pueda reinar en tu hogar. Todo pasa, pero tú eres muy importante para exponerte a lo negativo.

Números de suerte: 9, 18 ,41.

PISCIS

Es tiempo de conquistar nuevos horizontes. Todo lo que sueñes, todo lo que ambiciones lo lograrás si tienes fe en ti y en la estrella de tu destino. Tanto tu profesión como tu situación económica se exaltan. Te harás pagar caro, te valorarás más y exigirás mayor respeto profesional.

Números de suerte: 13, 9, 15.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

