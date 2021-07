Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este 08 de julio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tus esfuerzos te han llevado a lograr tus objetivos. Muchos serán los que te admiren por tu excelente labor, pero sobre todo por tu gran perseverancia por resolver los conflictos o problemas. Comienzas a ver la luz en aquellos problemas que estén relacionados con tu trabajo.

Números de suerte: 19, 21, 14.

TAURO

Manifiesta tu lado creativo. Cumple, dale seguimiento a todo compromiso de trabajo. No dejes para después lo que puedes hacer hoy. Explora nuevas maneras de expandir tus horizontes a nivel profesional. Estudia, toma cursos para ponerte al día en aquello que te gusta hacer.

Números de suerte: 35, 14, 2.

GÉMINIS

Aunque pienses que no está en tu naturaleza ser agresivo, hay momentos en la vida en que tienes que serlo para que te valoren y te respeten. Estarás renovado, lleno de energía, dispuesto a defender tus derechos como nunca antes. No te moleste alzar la voz para que otros te respeten.

Números de suerte: 50, 3, 27.

CÁNCER

Asegúrate de dormir bien. No te lleves a la cama todos los problemas del día. Tienes que buscar la manera de relajarte y hacer lo que esté a tu alcance por cuidar de tu salud física y emocional. Ten presente que la mayoría de tus problemas de salud son de origen emocional.

Números de suerte: 12, 4, 31.

LEO

Mantente al día en todo lo relacionado a tus finanzas. No dejes que tus deudas se te acumulen. Es necesario que te organices en todo lo relacionado a tus ingresos. No lleves a cabo cambios por el momento en lo que se refiere al amor. Es tiempo de echar raíces y de economizar.

Números de suerte: 32, 20, 18.

VIRGO

Piensa primero en ti. No permitas que otras personas te hagan la vida de cuadritos ya que toda esta tensión o energía negativa se hará sentir en tu cuerpo, en tu salud física. Desconéctate de todo aquel que intente invadir tu espacio con neurosis, problemas o dimes y diretes.

Números de suerte: 5, 39, 11.

LIBRA

Nunca pierdas las esperanzas en lo que a tu vida sentimental se refiere. Muy pronto caerás en las redes del amor, si es que aún no tienes a tu lado a quien amar. Las estrellas te guían al encuentro con alguien muy especial que despertará en ti la pasión. Hay romance en el ambiente.

Números de suerte: 16, 9, 43.

ESCORPIÓN

No te dejes vencer por la adversidad ya que todo pasa y ese problema que ahora tienes se irá de tu vida antes de lo que te imaginas. Acércate a tus seres queridos ya que podrías estar necesitando apoyo para salir adelante en una situación que te ha tomado por sorpresa.

Números de suerte: 47, 6, 29.

SAGITARIO

Piensa bien toda decisión que tomes ya que lo que tú decidas ahora afectará a aquellos que se encuentran a tu lado, especialmente a tu familia inmediata. Nada de exageraciones. Cuídate de accidentes en la carretera tomando todas las precauciones y sobre todo guiando a la defensiva.

Números de suerte: 8, 30, 29.

CAPRICORNIO

No sigas poniendo presión sobre ti, no la necesitas. Tú mejor que nadie sabes que la tensión es tu peor enemiga. No más excusas y comienza a tomar tiempo para ti. Necesitas estar contigo mismo, meditar, relajarte, ya sea por medio de la música, el arte, la naturaleza o los viajes.

Números de suerte: 13, 2, 43.

ACUARIO

Se impone tomar acción si quieres que tu relación actual mejore. Inyéctale pasión, romance. Una cena romántica, un paseo por la playa o el campo, una cita en el teatro, un cuarto de hotel, velas, vino, flores, en fin, aunque sea un pequeño detalle, será suficiente para revivir esa relación.

Números de suerte: 46, 38, 24.

PISCIS

El horóscopo de Walter Mercado dice que verás tus sueños realizados. Continúa adelante con tus planes o con ese plan de trabajo que te has trazado ya que sí funciona. Asegúrate de descansar después de un periodo de mucho esfuerzo de tu parte por superarte, por ganar buen dinero, por obtener reconocimiento.

Números de suerte: 22, 1, 15.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

