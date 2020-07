Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 08 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

La energía planetaria te baña de romanticismo y te facilita el encuentro con alguien especial. Tu vida social se activa y esto te indica que no debes bajar la guardia en lo que respecta a tu salud y la de los demás. Disfruta, pero siendo consciente y responsable de tus actos.

Números de suerte: 6, 22, 15.

TAURO

Cuida tu entorno. No dejes que personas negativas, neuróticas y acomplejadas estropeen tu buen humor. Tu desarrollo espiritual se mide por la cantidad y calidad de aquellas personas con quienes te relacionas. Pon tu atención a lo que ocurre a nivel global y aporta más a tu comunidad.

Números de suerte: 20, 38, 12.

GÉMINIS

Situaciones fuera de tu control surgen para desviar tu atención hacia tu trabajo o profesión. La energía planetaria te pide ser flexible y aceptar aquello que por el momento no puedes cambiar. De todo esto al final saldrás beneficiado de una forma u otra. Solo sé paciente.

Números de suerte: 11, 18, 27.

CÁNCER

El hogar y la familia cobran una enorme importancia en estos momentos. Tú eres la luz, sostén e inspiración para ellos y ya has aprendido a no controlar sus vidas. Se desvanecen problemas y tragedias personales. Disfruta de esos buenos momentos que te regala la vida.

Números de suerte: 10, 12, 14.

LEO

Buen periodo para ponerte en contacto con personas o seres queridos que están lejos de ti. Aprovecha esta energía para planear cuidadosamente unas vacaciones, largas o cortas en donde puedas expandir tus conocimientos, conocer nuevos mundos y ampliar tus horizontes.

Números de suerte: 2, 30, 26.

VIRGO

Los planetas te llevan, si es que ya no lo has comenzado, adoptar una nueva actitud hacia la vida. De todo lo negativo por lo que has podido pasar, te llegará tu recompensa positiva. Has aprendido, has crecido como persona y ahora desarrollas mayor fortaleza emocional para triunfar.

Números de suerte: 2, 11, 20.

LIBRA

Tus emociones se intensifican por lo que tus respuestas a situaciones difíciles serán extremas. Piensa en lo mejor que te conviene y cuando tengas trazado un plan, mantente fiel a este. Aprende a invertir tu dinero sabiamente para que te rinda o lo multipliques.

Números de suerte: 8, 17, 44.

ESCORPIÓN

El Universo te ofrece una vez más una nueva oportunidad. Te inclinarás, si es que ya no lo has comenzado, a tomar nuevos rumbos o nuevas actitudes hacia la vida. Nada ni nadie podrá detener tu ascenso a nuevas cumbres. Tus logros en relación a trabajo o profesión serán valorados.

Números de suerte: 2, 11, 20.

SAGITARIO

Entierra definitivamente todo lo acontecido en tu ayer y empieza en cero a recuperar la fe en el mismo. Dedícale tiempo a tu pareja o a tus seres queridos. Algo se realiza en tu vida que te impactará por largo tiempo. Asegúrate de estar en el camino correcto haciendo aquello que te complace.

Números de suerte: 24, 33, 15.

CAPRICORNIO

Es tiempo de ordenar tus asuntos financieros, Capricornio. Consolida tus deudas, busca información y empápate bien de tus opciones para mejorar y balancear tu cuenta y aumentar tus ingresos. Cuida de tu dinero tomando conciencia en qué y cómo lo gastas o inviertes. Controla el derroche.

Números de suerte: 10, 11,14.

ACUARIO

Se exalta lo relacionado con tu trabajo o profesión. Mucho trabajo y obligaciones te mantendrán en un continuo reto. Tu calidad profesional será el ejemplo para muchos. Tú puedes amoldarte a cualquier situación y esto te hace sobresalir y hacerte indispensable en lo que haces.

Números de suerte: 32, 13, 5.

PISCIS

Relájate, Piscis, y acepta que el cambio en tu vida es inevitable. Despiertas ahora a nuevas y excitantes experiencias. Recuperas la fe en ti mismo y lograrás todo aquello que te propongas. Te unes ahora a seres que te comprenden y que te apoyan a lograr tus sueños.

Números de suerte: 2, 3, 12.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

