Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de julio

¡Entérate de lo que te depara el destino este lunes 08 de julio de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Te encuentras en un periodo de reorganización y la energía de los planetas te brindará la inspiración necesaria para salir adelante en lo que te propongas. La experiencia adquirida en los últimos meses te resultará muy valiosa al enfrentar problemas que te tocará a ti resolver lo quieras o no.

Números de suerte: 18, 2, 46.

Tauro

Las cosas no están como empezaron, pero si eres positivo encontrarás nuevas alternativas para mejorar tu vida. Sé paciente que lo tuyo llega. Dedícate a mejorarte en todos los aspectos, físico, mental, espiritual y profesional. Comparte tus inquietudes con personas que te brinden confianza.

Números de suerte: 7, 39, 12.

Géminis

De nada vale seguirte preocupando tanto por familiares o seres queridos que hacen caso omiso a tus consejos. Ocúpate de ti ahora. Tú necesitas distraerte ya que últimamente has estado saturado de trabajo y de preocupaciones inútiles por otras personas.

Números de suerte: 32. 15, 3.

Cáncer

Cuida de tu salud. No lo sigas dejando para después y comprométete a llevar a cabo un programa en conjunto de dieta y ejercicios según lo requiera tu estado físico. No le sigas dando de larga, el momento es ahora. Tu pareja y tu familia te lo agradecerán ya que ellos quieren lo mejor para ti.

Números de suerte: 45, 11, 9.

Leo

Asumes ahora más responsabilidades especialmente aquellas que están relacionadas con el hogar y los niños. Estarás muy creativo por lo que te divertirás haciendo reír a otros con tus ocurrencias. Te beneficias como nunca antes del bienestar económico de tu pareja o familia.

Números de suerte: 6, 30, 21.

Virgo

Continuarás mejorando en lo que a tu salud se refiere si sigues llevando a cabo las indicaciones que te ha dado el médico. La vida se encuentra llena de sorpresas muy agradables por lo que debes de estar preparado tanto física como mentalmente para disfrutar de las mismas.

Números de suerte: 40, 3, 25.

Libra

Tu vida amorosa se encuentra algo tormentosa en estos momentos. Alguien muy allegado a ti te exigirá compromiso y tú ahora no te encuentras preparado para unirte seriamente a nadie. Pide tiempo, no te ates a quien tú sabes no te hará feliz, por lástima o necesidad.

Números de suerte: 50, 4, 33.

Escorpión

Pon en marcha tu creatividad. No lo dejes para después. Hay muchas cosas que tú sabes hacer que podrían llevarte a mejorar grandemente tu situación económica. Acaba el periodo de espera. Eso que tanto deseas se te realiza. Vive agradecido de lo que la vida te ha dado y te seguirá dando.

Números de suerte: 19, 7, 14.

Sagitario

Tendrás ahora a tu lado quien te llene de energía y te impulse a dar lo mejor de ti, Sagitario. Tu creatividad no tendrá límites ya que la misma se activa y te sentirás inspirado para llevar a cabo actividades artísticas como lo son el canto, la música, la pintura o la decoración.

Números de suerte: 1, 51, 24.

Capricornio

De tu estado de ánimo dependerá ahora el éxito que tengas tanto a nivel personal como profesional. Es momento de comenzar algo nuevo. Esto puede ser un nuevo trabajo, pasatiempo o estudios. El moverte o mudarte a un lugar diferente te traerá suerte ya que comenzarás con nuevos bríos.

Números de suerte: 16, 8, 20.

Acuario

Ábrete a la felicidad, Acuario. Comunícate con aquellos que amas. No te alejes de quien siempre te ha brindado su confianza. Aprovecha la energía que te brinda Dios a través de su amor, olvida rencores y reconcíliate con alguien de tu pasado que te amó incondicionalmente.

Números de suerte: 2, 18, 51.

Piscis

Te encuentras en espera de algo o alguien que significó mucho en tu vida. Continúa tu búsqueda que con el tiempo te llegará tu recompensa. El correo electrónico y el Internet te servirán de puente para hacer nuevas amistades, así como para ponerte en contacto con las de tu pasado.

Números de suerte: 50, 2, 1.

