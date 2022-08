Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 08 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

La energía planetaria te lleva a cuidar tu salud física, mental y emocional. Hasta donde te sea posible trata de disfrutar de algunas horas extras de sueño restaurador. Pinta, baila y canta, pero envuélvete en algo que te inspire y te haga feliz. Te espera una semana de retos y trabajo.

Números de suerte: 6, 15, 33.

TAURO

Tu adaptabilidad, tu inteligencia y tus múltiples talentos de llevarán a conquistar nuevos retos profesionales. Si eres positivo espera rescatar lo que has perdido. La prosperidad reinará en tu vida. Crece tu interés por aprender algo nuevo, conocer otras culturas y otros campos del ser humano.

Números de suerte: 15, 7, 4.

GÉMINIS

No hay límites a lo que quieres lograr. Tus enemigos y la competencia se destruyen ante tu poder y autoridad. No obstante, los astros te piden que no te sobrepases tus límites, cayendo en una extenuación. Comparte tus responsabilidades y estimula la cooperación.

Números de suerte: 18, 23, 10.

CÁNCER

Excelente periodo para reorganizarte y no dejar nada a la casualidad. Se impone hacer muy buen uso de tu dinero y estar muy consciente en qué y cómo lo gastas. Evita prestar aquello que te ha costado trabajo lograr. No todos los días son días de fiesta y ahora hay que tomar las cosas en serio.

Números de Suerte: 7, 12, 10.

LEO

El romance se intensifica ahora en tu vida y esta semana será una activa en ese campo. Busca una relación que sea estable, sana, comunicativa y que te lleve a evolucionar como ser espiritual. Recuerda los signos de Géminis, Libra, Acuario, para el amor y la amistad.

Números de suerte: 21, 34, 12.

VIRGO

A la hora de aclarar malos entendidos con tu pareja o tu familia es importante que no se quede nada en el aire. Asegúrate de que ambas partes estén claras y así evitarás problemas en el futuro. Si no estás seguro de lo que quieres expresar, el consejo de un profesional puede ayudarte mucho.

Números de suerte: 17, 8, 20.

LIBRA

Se despierta en ti ahora un sentido de compasión en tus relaciones y en tus uniones. Lo que te parece difícil de soportar hoy, mañana lo verás como un reto o una lección valiosa. No tomes decisiones precipitadamente. No te será fácil laborar con gente que no están a tu nivel profesional.

Números de suerte: 8, 9, 5.

ESCORPIÓN

Ponte en afinidad con aquellos que te rodean, especialmente con tus compañeros de trabajo. Te espera una semana fuerte, demandando mucho de tus esfuerzos y de tu tiempo. Trata de controlar tu temperamento si te sientes frustrado. Es mejor seguir la corriente que nadar en contra.

Números de suerte: 5, 10, 41.

SAGITARIO

Hoy no estarás de humor para aguantar bromas o recibir quejas de nadie. Por lo general eres muy sociable y amistoso, pero hoy necesitas estar contigo y nadie más. En el futuro, busca relacionarte con personas más espirituales que compartan contigo tus ideas modernas o poco convencionales.

Números de suerte: 13, 4, 18.

CAPRICORNIO

Comienza un periodo en donde tu círculo social se expande. Conoces nuevos amigos y disfrutarás más de las actividades en grupo. Comparte con la gente joven, especialmente con tus hijos, si los tienes. Aléjate de personas negativas y criticonas y busca la compañía de gente positiva.

Números de suerte: 17, 30, 25.

ACUARIO

Será fácil sacarte de tu balance emocional en estos días. Tal parecerá que tus niveles de paciencia, se encuentran bajos. Cuidado con actuar por impulso. Antes de hablar o de tomar cualquier acción piensa bien lo que vas hacer. Los ejercicios de relajación son muy beneficiosos y efectivos.

Números de suerte: 14, 8, 5.

PISCIS

Cuida de tu dinero, de tus ahorros, ya que estarás propenso a gastarlo en cosas que no son necesarias y que te deslumbran en el momento. Si vas de compras solo lleva el dinero que puedas gastar, deja las tarjetas en tu casa. Ahora puede que te sobre, pero mañana lo podrías necesitar.

Números de suerte: 12, 7, 42.

