Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 08 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

A tu lado hay gente muy difícil de complacer. Ten presente que tú no tienes por qué jugarles el juego de la manipulación. Desconéctate de esas personas cargadas de energía negativa para que no te afecten ni física ni emocionalmente. Mantente firme en lo ya decidido por ti.

Números de suerte: 44, 13, 28.

TAURO

El tiempo será ahora tu mejor aliado para sanar toda herida de amor. Es momento de pegar los pedazos rotos de tu corazón y seguir tu camino en la vida. No pierdas nunca las esperanzas pues lo que viene a tu vida ahora será mucho mejor.

Números de suerte: 9, 11, 32.

GÉMINIS

El día se presentará perfecto para emprender algo nuevo en tu vida y no tendrás excusa para no poder lograrlo. La energía planetaria te satura de creatividad y te impulsa hacia el mundo de las artes. Relájate y permite que las ideas fluyan por tu mente.

Números de suerte: 14, 8, 27.

CÁNCER

Evita envolverte en los problemas de los demás. No vas a llegar a ningún lado si continúas echándote encima responsabilidades que no te pertenecen. Dirige tu atención hacia cosas más útiles y necesarias. Se impone que te ocupes de ti, de tu felicidad.

Números de suerte: 5, 37, 11.

LEO

Aprecia lo que te rodea y aquello que la vida te ofrece en este momento. Ama al mundo sin esperar a que te amen, ya que ese amor que das espontáneamente, será tu imán para atraer otros amores. Alimenta pensamientos positivos y evitarás caer en estados depresivos.

Números de suerte: 18, 22, 1.

VIRGO

La fuente de la inspiración se abre para ti en el día de hoy. Despiertas del letargo en que habías caído y entras en acción. Se impone establecer un balance justo o apropiado entre trabajo y familia ya que la segunda estará demandando de toda tu atención.

Números de suerte: 3, 16, 30.

LIBRA

Toma las cosas con calma y no corras desenfrenadamente hacia aquello que deseas lograr. Paso a paso y con firmeza y seguridad en ti mismo lograrás más. Concéntrate en lo que deseas y no disperses tu energía en querer hacer varias cosas a la misma vez.

Números de suerte: 10, 12, 4.

ESCORPIÓN

Tienes la bendición del Universo para salir adelante en asuntos de dinero. Organízate con tiempo y verás cómo te sale según lo planificado. Asuntos de trabajo están bien aspectados. Materializa tus proyectos, aunque tengas que trabajar horas extras.

Números de suerte: 13, 2, 43.

SAGITARIO

Aunque has pasado por momentos difíciles, tu fortaleza se mantiene intacta. No importa la edad que tengas, tú llevas la juventud en tu alma y la proyectas siempre con una amplia y bella sonrisa. Alimenta tu alma con oraciones por tus seres queridos y por la humanidad.

Números de suerte: 38, 19, 21.

CAPRICORNIO

No te molestes por pequeñeces y fluye ante aquello que por el momento no puedes cambiar. Continúan los proyectos en tu vida y mientras más envuelto estés en los mismos, más paciencia vas a necesitar. Un nuevo admirador o admiradora aparece en tu vida.

Números de suerte: 6, 40, 31.

ACUARIO

Lánzate a darle forma a aquellos proyectos que por algún tiempo vienen dando vueltas en tu mente. No sigas dejándolo para después, el momento es ahora. Sentirás que has recuperado tu libertad tanto en el plano emocional como material.

Números de suerte: 12, 33, 24.

PISCIS

Es tiempo de darle punto final a problemas personales, problemas del corazón que se han estado prolongando. Despierta a la realidad y sal de aquello que no te conviene. No sigas tratando de ayudar a quien no sebe apreciar tus esfuerzos.

Números de suerte: 20, 18, 5.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

