Walter Mercado: Horóscopos de hoy 07 de septiembre

ARIES

Sanarán heridas por la ruptura o partida de un familiar. La vida continúa y recuperas el deseo de amar, crear y de vivir. Sal de la comodidad de tu nido y lánzate a la aventura de lo desconocido. Tu suerte te vendrá de unir fuerzas con otras almas gemelas y dar lo mejor de tus talentos.

Números de suerte: 10, 8, 22.

TAURO

Los errores y equivocaciones se pagan y sales limpio de deudas. Aventuras y nuevos horizontes se abren ante ti. Todo te va a ocurrir y todo será para tu evolución espiritual. Ordena tus pensamientos. Un nuevo mundo se abre ante ti y tienes que estar preparado para este acontecimiento.

Números de suerte: 14, 9, 22.

GÉMINIS

No temas lanzarte por nuevos caminos. Envuélvete en la innovación. En la conquista amorosa serás el rey o la reina, pero tienes que vencer la timidez, el pánico al rechazo, la inseguridad y la falta de estima propia. Sé paciente contigo mismo, perdónate y ámate mucho.

Números de suerte: 19, 4, 24.

CÁNCER

Ya no pondrás más resistencia a lo que no puedes evitar. Serás admirado y reconocido por tus acciones. Buen momento para volver a estudiar, no importa la edad. Todo lo que enriquezca tu mente y tu cuerpo se traducirá en felicidad, armonía y prosperidad. Sé agradecido de la vida.

Números de suerte: 33, 7, 19.

LEO

Destruye todo lo nocivo en ti. Sal de dependencias enfermizas. No permitas que mentes insanas contaminen tu ambiente. Si pones de tu parte, podrás unir lo real y lo ideal en ti. Se impone que saques tiempo para compartir, disfrutar y amar. Contactos con el extranjero te traerán suerte.

Números de suerte: 40, 8, 36.

VIRGO

Te atreverás a ser feliz sin sentirte culpable. Comienzas una nueva vida con una nueva actitud. Vas a romper ataduras emocionales para una mayor independencia personal. Te atreverás a hacer lo que quieras y con quien quieras, sin importarte la opinión pública. No buscarás la aprobación de otros.

Números de suerte: 10, 46, 1.

LIBRA

Organizaciones, metas y amigos están en el panorama astrológico. Sales de la prisión del ego, del miedo y de la inseguridad. Reconoces debilidades y limitaciones que tú has fomentado y creado en tu vida. Volverás al pasado con la sabiduría del hoy y esto te ayudará mucho en tu presente.

Números de suerte: 33, 29, 15.

ESCORPIÓN

Algo se va y algo llega. Un cambio de residencia está en agenda para ti. La familia te respalda en todo. Te llegan oportunidades para probar tus talentos y ubicarte en la cumbre. La búsqueda de algo en tu vida llega al final. En salud, controla tus emociones, tus impulsos y no tendrás de qué lamentarte.

Números de suerte: 32, 6, 45.

SAGITARIO

Clarificarás tu mundo sentimental con valentía y tu mundo familiar con mucha compasión. La energía de los planetas te guía a unir fuerzas con personas valiosas y poderosas. Derrotarás a enemigos y competidores. Te reirás de quien trató de hacerte daño. Sabrás quien es quien en tu vida.

Números de suerte: 12, 27, 9.

CAPRICORNIO

Se te presentan oportunidades para triunfar en el terreno profesional. Excelente periodo para finalizar planes y proyectos que dejaste inconclusos. Tu vida sentimental toma una nueva dirección. Tú has crecido a través del dolor y el engaño y ya nadie jugará con tus sentimientos.

Números de suerte: 30, 46, 18.

ACUARIO

Recibirás sorpresas en lo que has estado esperando. Aunque te asusten los cambios, acéptalos con una sonrisa. Podrás tolerar y comprender mejor a esas personas difíciles que nunca faltan a tu lado. Un baño de paciencia y comprensión te hará ganar amigos y admiradores.

Números de suerte: 3, 11, 24.

PISCIS

Disfruta de lo que la vida te ofrece. Vive tranquilo y en constante estado de agradecimiento. Tus experiencias en la vida te han llevado a realizar que aquello que tanto has buscado está en ti. Aceptarás que hay cosas, especialmente en el amor, que se dan naturalmente, simplemente suceden.

Números de suerte: 5, 49, 13.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

