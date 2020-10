Walter Mercado: Horóscopos de hoy 07 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este 07 de octubre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Se te cumple un deseo que desde hace tiempo vienes alimentando. La suerte está ahora de tu parte, especialmente el amor. Cuida de tus seres queridos en especial de aquellos que se encuentran necesitados de cuidados especiales. Un pequeño sacrificio de parte tuya obrará milagros.

Números de suerte: 27, 15, 6.

TAURO

Basta ya de estar dando vueltas en el mismo sitio. Camina tu propio camino sin importarte las críticas. Valórate para que te valoren. Limpia tu mente de prejuicios y fortalécete espiritualmente. Haz buen uso de tu palabra aconsejando a aquellas personas que lo necesitan.

Números de suerte: 10, 44, 12.

GÉMINIS

No te lances a ciegas a cometer los mismos errores y piensa bien todo paso a dar. Tu pensamiento se enfoca ahora en alguien de tu pasado que no has podido olvidar. Esos viejos recuerdos podrían revivir la llama del amor ya que dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan.

Números de suerte: 3, 20, 17.

CÁNCER

Simplifícate la vida haciendo aquellas cosas que realmente te complacen, Cáncer. Tómate tu tiempo para todo, no hay prisa en tu mundo, relájate, descansa y disfruta de la buena compañía de amigos y familiares. Todo lo que hagas por ti será lo mejor que puedas hacer.

Números de suerte: 14, 3, 28.

LEO

Reclama lo que es tuyo y no te quedes callado, Leo. Cambia todo tipo de actitud derrotista y proponte luchar como todo un luchador que siempre has sido y serás. Desarrolla mayor confianza en ti mismo. Proyéctate siempre bien positivamente y nada se te volverá a ser negado.

Números de suerte: 18, 4, 33.

VIRGO

Te sentirás ahora seguro, realizado, completo. Encontrarás a alguien que compartirá tus mismos gustos e intereses así como también ideas y experiencias. Tu agilidad mental te llevará a obtener las respuestas que esperas para lograr aquello que tanto deseas.

Números de suerte: 2, 11, 5.

LIBRA

Te estabilizas tanto en el plano sentimental como en el plano económico. Estarás y te sentirás más capacitado para poder solucionar tanto tus problemas personales como aquellos que te lleguen gratuitamente. Muchas cosas se alejan y muchas otras llegan para quedarse.

Números de suerte: 21, 49, 32.

ESCORPIÓN

No planifiques ni lleves a cabo nada con prisa. Evítate complicaciones futuras dejando que otros sean los que hablen y discutan. Dedícate el día de hoy y si no puedes, separa un par de horas para ti. Deja ir toda esa tensión que has estado acumulando en tu organismo por tanto tiempo.

Números de suerte: 1, 3, 27.

SAGITARIO

Alguien está deseoso de tu compañía y te ofrece ahora sus mejores intenciones. No te cierres a las oportunidades y disfruta de cada momento de tu existencia. Tú tienes mucho que ofrecer y hay quien está dispuesto a recibir. No sigas esperando a que las cosas lleguen a ti, toma la iniciativa.

Números de suerte: 33, 7, 52.

CAPRICORNIO

El mundo de lo secreto, lo mágico, lo intuitivo, lo espiritual se descubre ante ti. Tu vida adquiere mayor sentido. Unifica fuerzas con esa persona que comparte tus mismos intereses y verás muchos de tus sueños hacerse realidad. Sé complaciente y dadivoso con la persona amada.

Números de suerte: 13, 18, 31.

ACUARIO

Expresa toda esa belleza que encierra en ti. Manifiesta tus talentos artísticos ya que por medio del arte te llegará tu mayor satisfacción. Vence la timidez y enciende esa llama que habita en tu corazón. Ábrele las puertas y las ventanas al amor. Disfruta del encanto de estar enamorado.

Números de suerte: 15, 2, 38.

PISCIS

Conocerás a alguien que te servirá de inspiración para seguir adelante con las metas que te has trazado. El tiempo parecerá no darte abasto para todas las cosas que tienes en mente realizar. Organízate, establece prioridades y verás como todo se te hará mas fácil.

Números de suerte: 8, 10, 41.

