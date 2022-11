Walter Mercado: Horóscopos de hoy 07 de noviembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 07 de noviembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Haz espacio en tu vida a nuevas experiencias. Concentra tus energías en esas ideas nuevas que brotan de tu mente. Remueve toda barrera que te limite a expresar tus talentos. Fortalece tu mente. Envuélvete en actividades donde puedas desplazarte como guía, director o maestro.

Números de suerte: 11, 25, 3.

TAURO

Males de salud y problemas personales desaparecerán según vayas cambiando tu manera de pensar, de negativo a positivo. Diviértete, planifica actividades en donde puedas disfrutar con aquellas personas que comparten tus mismos intereses. Libérate, independízate de todo lo que te atrasa.

Números de suerte: 15, 4, 10.

GÉMINIS

No aparentes lo que no sientes ya que toda falsedad se derrumba ante la verdad, tarde o temprano. Ponte en contacto con personas conocidas que se encuentran lejos de ti y que están dispuestas a aconsejarte. Resuelve todo conflicto pasado para que puedas realizarte plenamente en el presente.

Números de suerte: 42, 17, 4.

CÁNCER

Tus deseos irán hoy más allá de tus obligaciones y es muy posible que cedas ante la tentación de querer tomar las cosas fáciles sin llevar a cabo mayor esfuerzo de tu parte. Establece prioridades y sobre todo cumple con lo prometido. No defraudes a aquellos que siempre han confiado en ti.

Números de suerte: 20, 1, 9.

LEO

Ten fe en Dios y en ti. No seas tan obstinado(a) tratando de imponer a la fuerza tus caprichos. Desarrolla más madurez y mayor tolerancia hacia aquellos que laboran día a día junto a ti. Espera pacientemente tu recompensa por todas tus labores, ya que éstas llegarán a su debido tiempo.

Números de suerte: 3, 23, 6.

VIRGO

Desarrolla paciencia en lo que se refiere a asuntos del corazón. Confía en el consejo de un buen amigo(a) y no te adelantes a lo que está por acontecer. Los desacuerdos entre tú y tu pareja pronto serán superados si aplicas dosis masivas de cariño y comprensión.

Números de suerte: 22, 19, 5.

LIBRA

Toda actividad donde puedas poner de manifiesto tus dotes artísticas será todo un éxito. Viaja, estudia, inyéctate con todo lo que estimule tu creatividad al máximo. Tienes la llave del triunfo en tus manos, lánzate sin miedo alguno a lograr tus sueños. Abre con ella la puerta que te llevara a un futuro mejor.

Números de suerte: 31, 18, 50.

ESCORPIÓN

Evita toda relación sentimental complicada. Echa un vistazo a tus sentimientos y pregúntate si realmente vale la pena seguir adelante con esa relación. No te lances con los ojos cerrados en aguas turbulentas. Busca la compañía de alguien que le brinde paz y armonía a tu vida.

Números de suerte: 3, 31, 6.

SAGITARIO

Sé práctico y sobre todo, realista en todo lo que lleves a cabo durante el día de hoy. No te dejes impresionar por palabrerías o pretensiones de personas que aún no han podido realizarse en la vida porque viven solo de las apariencias. Aprovecha lo que te brinda el momento presente.

Números de suerte: 36, 1, 33.

CAPRICORNIO

Mide tus palabras y no digas todo lo que sientas. Es momento de callar, escuchar y aprender de todo a tu alrededor. Aquel que te critica será tu mejor maestro. Aprende a ser paciente. Dinero, finanzas, negocios se enfatizan favorablemente. La suerte te sonríe en el aspecto económico.

Números de suerte: 7, 5, 47.

ACUARIO

Fundamenta tu vida en realidades, Acuario. Decide exactamente qué quieres sin importar lo que opinen los demás. Profundiza más en los valores morales y los principios espirituales para que puedas descifrar exactamente qué quieres y hacia dónde te diriges en la vida.

Números de suerte: 10, 35, 21.

PISCIS

Tus pensamientos se aclaran y te identificas ahora con una nueva realidad. Tomarás conciencia de que ya es tiempo de ocuparte más de ti, de tus cosas, de tu bienestar físico y emocional. Dejarás ir todo lo que te destruyó u obstaculizó en el pasado y vivirás plenamente el momento presente.

Números de suerte: 50, 2, 17.

Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 06 de noviembre 2022 ¡Predicciones!

Comienza el día con Mhoni Vidente y sus predicciones para el horóscopo de hoy domingo 06 de noviembre de octubre del 2022. ¿Qué dice tu signo en el amor, dinero y la salud?

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este domingo 06 de noviembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Cupido te abandonará durante la jornada de hoy, con lo cual será un mal día para las relaciones. Revelaciones en lo laboral. Considera la posibilidad de dejar de lado esta pareja que no te ha traído más que sufrimiento. Tienes derecho a ser feliz. La mejor forma de resolver un problema es detenerte un segundo y pensarlo detenidamente antes de poner manos a la obra.

Consejo de la Vidente: Los arrepentimientos representan una completa y total perdida de tiempo. No tiene sentido poner esfuerzo y tiempo en sucesos que no puedes cambiar.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. Todo comienza a mejorar de a poco, solo necesitabas paciencia. Jornada propicia para una velada romántica de principio a fin. Procura compartir cada momento junto a tu pareja. Ciertas falencias cometidas en tiempos pasados saldrán a relucir durante la jornada de hoy. Enfréntalas debidamente.

Consejo del día Deberás tomar conciencia de que no podrás mantener este estilo de vida despreocupado mucho más tiempo. Se vaticinan malos augurios en lo financiero.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Jornada de cuestionamientos constantes a nivel espiritual por tu parte. Encontrarás la fuerza para realizar cambios en tu vida. Momento de estrés en la pareja que se verá reflejado en constantes discusiones y desencuentros. Paciencia. Tu frontalidad puede ser un problema en algunas ocasiones, sobre todo en el trato con tu personal a cargo.

Consejo de la Vidente: Deberás entender que no solo tu pareja tiene que hacer sacrificios para conservar la relación, tu eres tan responsable como ella.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Lograrás, mediante tus palabras y consejos, cambiar radicalmente la vida de una persona muy allegada a ti. Mantente alerta. Entrarás en discusiones con una parte de el grupo familiar de tu pareja. Modérate para evitar consecuencias graves. La motivación del personal a cargo es una ciencia aparte. Procura informarte correctamente al respecto en libros o seminarios.

Consejo de la Vidente: Aprende a dedicarle el total de tu atención a la actividad que sea que estés desarrollando. De esta manera te garantizarás no perder tu tiempo.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tienes que estar atento porque entre las sombras y sin que lo veas, se maquinan intrigas en el amor y en los negocios. Sufrirás cierta tensión, evita sentimientos como los celos y el rencor, y aprovecha tu sensualidad para agradar a tu pareja. Cuidado con lo que ocurra a tus espaldas hoy, espera lo inesperado. Habrá dificultades y retrasos inevitables.

Consejo de la Vidente: Vas a encontrarte bien, tras haber pasado unos días en los que has podido sentir algún pequeño mareo. Controla tu colesterol.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

No podrás darte el lujo de ceder o dudar en ciertas determinaciones que tendrás que tomar hoy. Mantente estoico y firme. Casi sin advertirlo te harás un lugar en el corazón de esa persona que siempre amaste. Prepárate para vivir el amor. Deberás tener la capacidad de bajar un poco los índices de orgullo si pretendes negociar ciertos factores con tus superiores.

Consejo del día: Que el lado negativo de la soledad no te haga perder las esperanzas en un futuro feliz. Se acercan tiempos mejores para ti por el horizonte.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Jornada propicia para la introspección y la meditación de eventos que se han suscitado recientemente. Piénsalos en detalle. Encontrarás en amigos cercanos una forma de sacar de tu mente aquel amor imposible que te atormenta. Día de salidas sociales. No confíes demasiado en tus habilidades y postergues tus obligaciones el día de hoy. Podrías pasar momentos de tensión.

Consejo del día: Corazones se rompen todos los días. Es algo por lo que necesariamente toda persona pasa en algún momento de su vida. Busca ser fuerte y lo superarás.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Te dará trabajo lograr concentrarte el día de hoy. Estarás disperso y desganado, esto afectará tu rendimiento laboral. La pareja no es una competencia en donde hay un vencedor y un vencido. Busca mantener la equidad de opiniones. Aprende a mostrar gratitud por los favores que recibes en el entorno laboral. Ayudar no es una obligación.

Consejo de la Vidente: Que lo urgente no le quite tiempo a lo importante. No dejes detrás tus estudios sólo porque estás atrasado con tus proyectos.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Deberás abrir tu mente a nuevas actividades a realizar en la pareja si pretendes superar ciertas vicisitudes que estas viviendo. No permitas que las presiones de formalización sobre la pareja te hagan desistir. Día propicio para diálogos familiares. Tendrás oportunidad de aumentar tu repertorio de compromisos con una oferta más que tentadora en el día de hoy.

Consejo del Día Procura aprender de cada experiencia por la que atravieses. Mantente en permanente estado de atención y con intenciones de mejorar.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Solo porque no los desees ver, no significa que tus problemas han desaparecido. Te acecharán por siempre hasta que los enfrentes. Durante el día de hoy vivirás momentos memorables junto a tu pareja. Procura prestar atención a cada detalle. Nunca muestres tus flaquezas o debilidades en un ambiente laboral competitivo. Que el temple y la tranquilidad te representen.

Consejo de la Vidente: No permitas que la vida te pase de largo por darle más importancia a tus miedos e inseguridades. Afronta tus temores y vive la vida a pleno.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Las determinaciones correctas poseen siempre una inherente dificultad. No sucumbas ante ella, eventualmente verás resultados. En la pareja deberás dar si pretendes recibir. No existen lugar para egoísmos en una relación duradera y prospera. Finalmente decidirás dejar una forma de trabajo actual para aspirar a hacer aquello que disfrutas para vivir.

Consejo de la Vidente: Que tu actitud pasiva no se confunda con falta de personalidad. Delimita claramente los limites que deban respetar tus pares laborales.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás poner todo de ti para que la relación con tu pareja prospere. Al igual que todo en la vida lo que vale, lleva trabajo. Disfruta los momentos que vivirás durante la jornada de hoy. Estará llena de instantes memorables cargados de romanticismo. Has alcanzado el punto sin retorno, ahora te es imposible renunciar a tus obligaciones laborales. Saca fuerzas de flaqueza.

Consejo del día: La capacidad de demostrar sentimientos representa el nivel de madurez intelectual y sentimental que poseemos. Desarróllate cuanto puedas.

