Walter Mercado: Horóscopos de hoy 07 de junio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 07 de junio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Expande tu visión del mundo. No te impongas barreras en donde no existen. Toca puertas y abre corazones. El mundo es tuyo para explorarlo, qué esperas, lánzate a la aventura. Recarga tu ambiente de vibraciones positivas lo cual podrás lograr a través de la meditación.

Números de suerte: 6, 45, 3.

TAURO

Tu fuerza de voluntad te lleva a alcanzar lo que deseas. Préstale atención a tu vida sentimental ya que el amor se encuentra al rojo vivo. Pon de tu parte para que reine la paz en tus relaciones sentimentales. No pierdas el tiempo en lo que no prospera, ni te ofrece estabilidad.

Números de suerte: 40, 17, 6.

GÉMINIS

Hazte notar, Géminis. Resalta en ti ese algo que te hace ser tan especial y atractivo(a). Tus expresiones te delatan. No podrás disimular cuando algo te gusta o te desagrada. No trates de abarcar más de lo que puedes. Toma las cosas con calma que lo tuyo nadie te lo quita.

Números de suerte: 13, 9, 21.

CÁNCER

Acaba con la fantasía en el amor y plántate en la realidad. No permitas que sigan jugando con tus sentimientos. Ponle la ficha del tranque a esa persona que no se decide. Que se quede a tu lado lo que realmente te conviene. Proyéctate hacia otros horizontes, ve en busca de la verdad.

Números de suerte: 11, 22, 3.

LEO

Manifiesta tu creatividad ya que cualquier forma o manera de expresión que desarrolles ahora promete ser todo un éxito. Ponte en acción y ve abriéndote camino hacia el progreso. No dejes nada para después, ya que alguien que dice ser tu amigo(a) podría copiar o imitar tus ideas.

Números de suerte: 38, 2, 15.

VIRGO

Poseerás ahora el poder y la determinación de poder enfrentar los problemas sin tener que recurrir a la ayuda de nadie. Las nubes negras que puedan aparecer desaparecerán tan pronto como aparezcan, ya que no habrá nada que pueda perturbar tu paz. Tus sueños se realizan.

Números de suerte: 3, 10, 5.

LIBRA

Se impone ahora que te esfuerces en terminar o mejorar lo que hasta el momento no has podido completar. Del extranjero te llegan noticias de alguien muy especial en tu vida. Ponte en contacto con lo que podría ser tu futura felicidad. No le des cabida en tu vida al miedo.

Números de suerte: 10, 31, 9.

ESCORPIÓN

Estarás más claro, intuitivo y perceptivo. En asuntos de amor ten ahora mucho cuidado, diviértete, pero sin destruir tu sensible corazón en lo que promete ser. por ahora, una simple amistad. Lleva a cabo diariamente afirmaciones positivas ya que quien tiene fe, lo tiene todo.

Números de suerte: 12, 6, 40.

SAGITARIO

No vivas en el pasado ni alimentes rencores. Pasa de una vez esa página de tu vida y continúa abriéndote paso en la vida. Todo lo que implique cambio o renovación se encuentra bien aspectado hoy. Pon a correr tu imaginación y envuélvete en nuevos proyectos.

Números de suerte: 22, 35, 4.

CAPRICORNIO

Sé reservado en lo que comunicas, Capricornio. No fomentes aquello que tanto críticas. Recarga tus baterías emocionales. Atrévete a hacer algo por ti y no permitas que nadie te controle o trate de interferir en lo que has decidido. Diversifica tus intereses y te divertirás más.

Números de suerte: 10, 45, 5.

ACUARIO

El trabajo y las tensiones creadas en el lugar donde laboras podrían llevarte a un desgaste físico y emocional de tus energías físicas. Será mandatario que separes como algo sagrado tiempo para ti para que descanses y te relajes física y mentalmente. Deja espacio en tu vida para el descanso.

Números de suerte: 44, 3, 29.

PISCIS

Lo inesperado te sorprenderá en el día de hoy. Acepta con agrado todo lo que llegue a ti ya que te conviene. Una persona que te ofendió con su palabra se acerca en busca de tu perdón. Es tiempo de amar, de buscar la paz en nuestro corazón y extender una mano amiga a los demás.

Números de suerte: 8, 41, 32.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!