Walter Mercado: Horóscopos de hoy 07 de junio

Entérate de lo que te depara el destino este 07 de junio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tu energía está por todo lo alto y podrás lograr con éxito lo que te propongas. Un viaje inesperado puede darse y te sacará de la rutina diaria. No tengas miedo de caminar por terrenos desconocidos. Si tienes en mente un nuevo proyecto o negocio, estás en el mejor momento para comenzarlo.

Números de suerte: 25, 33, 10.

TAURO

Evita caer en la monotonía. Estimula tu intelecto y tus poderes mentales. Tu salud comienza en tu mente, en la forma que ves la vida. Sal de falsos sentimientos, sentidos de culpabilidad y te sentirás mejor tanto física como emocionalmente. Admite tus errores y aprende de los mismos.

Números de suerte: 25, 5, 30.

GÉMINIS

Estarás ahora como un imán que atrae todo lo positivo y negativo que esté en el ambiente. Es por esto que debes procurar la compañía de seres positivos y espirituales como tú. El control emocional es importante. No explotes por tonterías, no le des importancia a lo que no lo tiene.

Números de suerte: 7, 45, 9.

CÁNCER

Recibirás reconocimiento y recompensa por tus esfuerzos y trabajo. El deseo y la ambición te llevan a nuevos horizontes. Estás en control y seguro de lo que quieres en la vida. Fortalecer tu lado espiritual es algo que está en tu nueva agenda. Vive agradecido de lo que la vida te ofrece.

Números de suerte: 17, 3, 9.

LEO

Cambios en tu lugar de trabajo serán fuentes de nuevos ingresos. La energía planetaria te lleva a enfrentar valientemente cualquier reto. Se resalta tu personalidad y encanto personal y a donde quiera que vayas lograrás llamar la atención de una manera muy positiva. Nada te será negado.

Números de suerte: 1, 9, 26.

VIRGO

Ahora sabes lo que te conviene y si eres positivo podrás reestructurar tu mundo sentimental. Te desprendes del pasado y decides ser feliz. Ya no caerás en la trampa de la pena o la manipulación. Una de tus metas en la vida será el rodearte de personas positivas.

Números de suerte: 8, 25, 17.

LIBRA

Se intensifica tu deseo de ayudar a otros, en especial aquellos a quien amas. No te importará recibir ningún beneficio material, lo harás de corazón y con gran satisfacción. El amor que compartes con tu pareja será más espiritual que físico. Los solteros estarán expuestos a encuentros románticos.

Números de suerte: 17, 30, 3.

ESCORPIÓN

Ahora el cosmos te ofrece la oportunidad para lograr lo que tanto necesitas. Todo lo falso que te estancaba y te impedía tu desarrollo desaparece. Estarás más organizado y en control de tu tiempo. Todo cambio te traerá progreso. Saca tiempo para relajarte y disfrutar de tu propia compañía.

Números de suerte: 9, 30, 2.

SAGITARIO

Se te recompensa lo perdido en años anteriores. Podrás comunicarte efectivamente. Nada ni nadie podrá impedir que tus palabras lleguen a surtir el efecto que deseas. Todo proyecto que hagas en grupo será exitoso gracias a tu cooperación y tus deseos de superarte.

Números de suerte: 4, 13, 22.

CAPRICORNIO

El horóscopo de Walter Mercado dice que se despierta el romance en tu vida íntima, Capricornio. Irás en busca de algo diferente, fuera de lo común, que pueda llevarlos a otra dimensión. Estarás inquieto, impulsivo y fogoso. Si te encuentras disfrutando de una buena relación sentimental, te estabilizas y la formalizas oficialmente. Números de suerte: 1, 26, 3.

ACUARIO

Te renuevas en asuntos sentimentales. Las tragedias de amor terminan y ahora buscas uniones sanas e inspiradoras. Los solteros redefinirán sus ideales. El amor los sorprenderá en lugares de meditación, seminarios que tengan que ver con trabajo o profesión, así como reuniones sociales.

Números de suerte: 6, 19, 25.

PISCIS

El universo te brinda ahora lo que tanto te mereces y has trabajado. No obstante, no esperes lo imposible, sé practicó y humilde. Hay cambios para aquellos que no están conformes con lo que hacen. Se abren nuevas oportunidades y ofertas para ti en donde te encontrarás más a gusto.

Números de suerte: 12, 28, 23.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

