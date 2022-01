Walter Mercado: Horóscopos de hoy 07 de enero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 07 de enero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Buscarás y encontrarás protección en el aspecto emocional. Date un baño de aceite para que todo te resbale. No le des tanta importancia a lo que no la tiene. Confía en tu buena fortuna. Te identificas con una figura maternal en la que podrás confiar tus secretos, tus intimidades, tus inquietudes.

Números de suerte: 7, 42, 19.

TAURO

Reconocerás que tienes que cuidarte en salud, alimentándote correctamente y enterrando preocupaciones. Buscas estabilidad en tus relaciones sentimentales y la encontrarás si eres responsable y cumples con lo prometido. Un deseo se te realiza, si el mismo está relacionado a trabajo o profesión.

Números de suerte: 10, 37, 12.

GÉMINIS

Convéncete de que todo cambio es necesario para tu desarrollo intelectual y espiritual. Se dará una total transformación en tu vida. No te estanques esperando a que otros tomen decisiones por ti. Toma la iniciativa. No sigas insistiendo ante esa persona que no quiere seguir consejos.

Números de suerte: 50, 7, 49.

CÁNCER

Evita guerras o problemas familiares siendo más medido en tus gastos. Si miras a tu alrededor, la mayoría de las cosas materiales que tienes no te hacen feliz. Alumbra tu camino hacia el progreso con tu perseverancia y tu fe en Dios. Es tiempo de enterrar las quejas y tomar acción.

Números de suerte: 24, 1, 18.

LEO

Te encontrarás ahora más comunicativo, expresivo y sincero. Tu manera de ser y de pensar llevará felicidad a otros. La compañía de personas jóvenes o niños te llevarán a recordar tiempos pasados y te pondrán al día con el presente. Gustarás de compartir con personas positivas.

Números de suerte: 15, 3, 22.

VIRGO

Tendrás ahora la facultad de adivinar los pensamientos de los demás con mucha efectividad. Te propones salir de todo lo monótono o repetitivo. Estarás muy curioso explorando nuevos y extraños lugares, aquellos que nadie se atreve a explorar. Estarás creativo y audaz.

Números de suerte: 15, 33, 26.

LIBRA

Es importante ahora estabilizar, armonizar tu mundo material con el espiritual. En el amor buscarás y encontrarás lo serio, estable y perdurable. Tu mentalidad abierta te permitirá intuir donde se encuentran las mejores oportunidades para hacer negocios o inversiones.

Números de suerte: 1, 9, 38.

ESCORPIÓN

Dedícate a hacer lo que realmente te brinda satisfacción. Nuevos estudios te acercarán al despertar de una consciencia superior. Se solucionan viejos conflictos afectivos y familiares. Aprovecha la magia de los planetas para sociabilizar y ampliar tu círculo de amistades.

Números de suerte: 10, 35, 4.

SAGITARIO

Los problemas domésticos y familiares ya no te afectarán ya que podrás solucionarlos sin que te destruyan en el aspecto emocional. La energía planetaria te llena de bendiciones para que goces de buena salud. Tienes el poder para conseguir felicidad, bienestar, prosperidad y amor.

Números de suerte: 7, 3, 11.

CAPRICORNIO

Es tiempo de espera, Capricornio. Ve a la segura y toma tu tiempo en todo. No te tomes riesgos en estos momentos. Quédate en lo que conoces y con los que conoces bien. Aprovecha para revivir tus talentos dormidos. Desarrolla aquellas habilidades que te hacen ser tan especial.

Números de suerte: 40, 18, 9.

ACUARIO

La libertad personal, independencia económica, la expresión propia sin ataduras, será lo más importante para ti ahora. Te llegó el momento de tomar la iniciativa en todo y hacer nuevos planes para el futuro. Conocer cada día más de todo lo que te rodea, te llevará a ganar más confianza en ti mismo.

Números de suerte: 41, 39, 2.

PISCIS

Sale a la luz un secreto que por años has estado callando por evitar enfrentamientos entre tu familia. Mantente al margen de todo conflicto. Mientras menos digas, mejor será para ti. Tendrás que enfrentar lo que no tiene remedio, pero espera a que las aguas se calmen para defender tu causa.

Números de suerte: 31, 8, 4.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

