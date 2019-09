Walter Mercado: Horóscopos de hoy 06 de septiembre

¡Entérate de lo que te depara el destino este VIERNES 05 de septiembre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

ARIES

Hoy te inclinarás a darle más importancia a todo. Cuídate de caer en exageraciones especialmente al expresarte ya que podrías caer en lo ridículo. No pases hacia delante comentarios que podrían resultar ofensivos a personas que apenas conoces. Controla tus impulsos, Aries.

Números de suerte: 18, 5, 13.

TAURO

No olvides aquellos que dependen moral y económicamente de ti y aclara dudas en todo lo referente a asuntos legales o de negocios. Envuélvete en todo aquello que te afecte a ti y a los tuyos directamente. No escatimes en buscar ayuda profesional, cuando lo consideres necesario.

Números de suerte: 1, 11, 32.

GÉMINIS

Sé más práctico en cuanto a tus decisiones y proponte terminar todo proyecto inconcluso. Evita preocuparte ya que tus problemas son menos graves de lo que imaginas. Te recuperas de locuras cometidas en el pasado y te alejas de todo lo turbio o extraño que te ha afectado.

Números de suerte: 11, 28, 7.

CÁNCER

LEO

Fortalece tu espíritu para que puedas hacerle frente a las tentaciones que puedan afectar tu salud. Apacigua un poco tu ritmo de vida. Valoriza tu tiempo ya que el mismo es oro. Muchas veces por estar en donde no debes, no puedes cumplir con tus obligaciones.

Números de suerte: 15, 50, 6.

VIRGO

Nada ni nadie podrán dañarte, afectarte o sacarte de tu centro hoy. Simplifícate la vida haciendo aquellas cosas que realmente te complacen. Tómate tu tiempo para todo, Virgo. Que no haya prisa en tu vida. Relájate, descansa lo más posible y disfruta de la buena compañía.

Números de suerte: 40, 17, 8.

LIBRA

Libérate de cargas emocionales que no te pertenecen. Vive el momento actual y te evitarás frustraciones. No intervengas en la vida de otras personas a menos que te lo supliquen, Libra. No pongas tu fe en donde no hay luz. Únete a personas alegres, sensibles e inteligentes.

Números de suerte: 41, 2, 19.

ESCORPIÓN

Excelente periodo para manifestar tus talentos dormidos, Escorpio. Tu hogar será tu centro de acción. Lleva a cabo cambios en el mismo. Activa tu creatividad y echa a un lado los complejos. Atrévete a explorar nuevas posibilidades de progresar en tu trabajo o estudios.

Números de suerte: 14, 31, 2.

SAGITARIO

Tu comunicación está favorecida por lo cual deberás de exigir aquello que tú mereces. No dudes de tus habilidades. Te encuentras ahora en control de tus finanzas y haciendo buen uso de tu dinero. Con un poco más de esfuerzo lograrás la meta que te has trazado.

Números de suerte: 16, 20, 3.

CAPRICORNIO

Fortalece tu lado espiritual. Haz buen uso de tu palabra y aconseja, orienta a aquellos que lo necesitan. Lo económico se enfatiza favorablemente. Ve directo hacia tus metas. Camina tu propio camino sin importarte las críticas o el qué dirán. Valórate para que te valoren.

Números de suerte: 5, 41, 29.

ACUARIO

Toma la iniciativa y arriésgate. Une esfuerzo con esa persona que te está ofreciendo una oportunidad de negocio difícil de rechazar. Las dudas que tengas se irán disipando según te envuelvas en ese proyecto y veas el éxito del mismo. Todo se combina para que pases momentos agradables.

Números de suerte: 22, 15, 42.

PISCIS

Se impone estar hoy muy pendiente de todo. Aléjate del peligro Piscis. Las actividades que lleves a cabo en la tranquilidad de tu hogar, serán las mejores y las más seguras para ti. En lo personal, deja hablar a tu pareja, escúchala, préstale atención y sigue sus consejos.

Números de suerte: 33, 1, 4.

