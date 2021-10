Walter Mercado: Horóscopos de hoy 06 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este 06 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Se enfatiza todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de tus ingresos y finanzas, bajo la energía de la Luna Nueva. Buscarás mejorar tus condiciones económicas de una forma rápida y creativa. Tu interés te llevará a conocer personas claves para llevar a cabo tus proyectos con éxito.

Números de suerte: 18, 45, 3.

TAURO

La Luna Nueva exalta tu intuición y tu espiritualidad. Estarás muy atento a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las personas mayores o los familiares cercanos te darán el apoyo que tanto necesitas para salir adelante en lo que deseas. Lo que había estado demorado o atrasado ahora comienza a moverse.

Números de suerte: 13, 22, 15.

GÉMINIS

Tu lado espiritual se fortalece y con el mismo tu iniciativa y la confianza en lo que tú deseas lograr para superarte como ser humano. No dudes de la ayuda que otros te puedan brindar y acéptala con agradecimiento. Presta atención a tus sueños ya que se te revelarán soluciones a problemas.

Números de suerte: 35, 6, 12.

CÁNCER

El horóscopo de Walter Mercado dice que el ambiente financiero se torna favorable para ti bajo esta Luna Nueva y debes aprovechar el momento. Lo que te parece un problema a nivel personal, será una situación temporal y fácil de resolver. Mantente alerta a toda oportunidad que se te presente en donde puedas encontrar tu progreso financiero.

Números de suerte: 44, 19, 50.

LEO

La energía planetaria te impulsa a comenzar nuevos proyectos y a crear tus propias condiciones para que así puedas llegar a tener lo que tanto has deseado. No obstante, no te dejes llevar por los excesos ya que podrías afectar tu salud física y mental. Actúa con inteligencia y no tendrás de qué lamentarte.

Números de suerte: 9, 14, 23.

VIRGO

Estarás ahora muy servicial, especialmente con tu pareja o socio. Esta actitud de parte tuya te traerá prosperidad, así como una gran satisfacción personal. Tu salud mejora, pero no debes abandonar tus cuidados y tu dieta que es tan importante para mantenerte en óptimas condiciones.

Números de suerte: 4, 16, 24.

LIBRA

Busca nuevas formas de desahogo pasivos cuando te sientas agotado. Los planetas te piden cuidado en lo que concierne a tu salud. Tendrás más conciencia de la misma por lo que llevarás a cabo más ejercicios físicos y te alimentarás mejor. Te sentirás con mucha energía y vitalidad, pero no te excedas.

Números de suerte: 13, 25, 40.

ESCORPIÓN

Tus amigos toman importancia bajo la energía de la Luna Nueva. Si no tienes pareja, éstos te brindarán la oportunidad de conocer a esa persona que buscas. Si tienes pareja, tendrás que batallar entre el tiempo que le dedicas a la misma y el que le dedicas a tus amistades. Todo con moderación te garantiza un final feliz.

Números de suerte: 18, 22, 2.

SAGITARIO

Todo lo que tenga que ver con adquirir mejor educación, así como lo que tenga que ver también con el extranjero te traerá éxito y buena fortuna. El amor pasa a un segundo plano ya que tú estarás interesado en otros aspectos de tu vida. La solución de muchos problemas se está llevando a cabo en tu vida en estos momentos.

Números de suerte: 11, 7, 10.

CAPRICORNIO

Tu salud mejora bajo la energía de esta Luna Nueva. Sin embargo, debes cuidar más de tu apariencia física y reflejar la belleza que llevas por dentro hacia tu exterior. Lo inesperado, las sorpresas serán parte de tu vida. Una invitación de última hora podría resultar en un encuentro amoroso.

Números de suerte: 5, 1, 20.

ACUARIO

Estarás ahora muy inquieto e impulsivo y tu sector de la sexualidad y el romanticismo se activará bajo esta Luna Nueva. Aprovecha la energía para lanzarte a la conquista de esa persona especial ya que vas a lograr tus objetivos. Cuidado con exponerte demasiado en juegos de azar y en actividades de mucho riesgo.

Números de suerte: 11, 5, 7.

PISCIS

Esta Luna nueva te impulsa a llevarte bien con tu familia, compartir con amigos y a mantener la armonía entre todos los seres que tienen diariamente contacto contigo. Excelente periodo para comenzar un nuevo régimen de dieta o ejercicios e interesarte más en todo lo que esté relacionado con tu salud.

Números de suerte: 10, 4, 9.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

