Walter Mercado: Horóscopos de hoy 06 de octubre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 06 de octubre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Ocúpate de hacer realidad esos sueños que por tanto tiempo has venido alimentando en tu mente. Deja que el amor embellezca cada segundo de tu existencia. Ábrete a los milagros y aprende a ser feliz. Decídete a luchar por lo tuyo ahora que tienes toda esa energía planetaria de parte tuya.

Números de suerte: 6, 40, 3.

TAURO

No te lances a ciegas en aquello que no conoces bien. Toma mucha precaución en todo lo que lleves a cabo. Los cambios de última hora en tus planes serán la orden del día. Estarás algo despistado y algo olvidadizo también por lo que se impone que te concentres en una sola cosa a la vez.

Números de suerte: 15, 28, 34.

GÉMINIS

Tu palabra, tu presencia tendrá fuerza y sobre todo poder. Te comunicas abiertamente, sin temores y sin dudas. Tu fuerte personalidad logrará opacar a muchos. El amor toca a las puertas de tu corazón. Lo que comenzó como una amistad, se desarrolla a niveles más profundos.

Números de suerte: 18, 5, 33.

CÁNCER

Rompe esas ataduras emocionales para con esa persona que solo sabe causarte incomodidades y malos ratos. No permitas que nadie te humille, te amenace o se burle de ti. Aléjate de la sombra de personas amargadas y sobre todo, negativas y busca la luz de personas positivas.

Números de suerte: 12, 45, 37.

LEO

Dale un nuevo giro a tu vida. Es tiempo de renovación personal. Olvídate de quien ni siquiera se acuerda de ti. Quítate de encima esa carga tan pesada que pertenece al pasado. Haz espacio en tu mente y en tu corazón para lo que está por llegar. Vas a recibir sorpresas agradables.

Números de suerte: 11, 45, 29.

VIRGO

Vigila muy de cerca tu salud. No te excedas para nada en aquellas cosas que tú sabes le hacen daño a tu sistema. Lleva a cabo ejercicios de respiración ya que los mismos te ayudarán a relajarte. Organiza tus compromisos u obligaciones procurando hacer una sola cosa a la vez.

Números de suerte: 9, 41, 29.

LIBRA

No compres por gusto sino por necesidad. Muy pronto llegarán mejores tiempos para gastar. Balancea tu presupuesto, revisa tu chequera, pon al día tus economías. Muy pronto tendrás que hacerte cargo de algunos gastos no esperados y sería sabio poder contar con lo ahorrado.

Números de suerte: 20, 18, 4.

ESCORPIÓN

Todo lo que implique comunicación se exalta ahora para ti. Podrás hacerte entender, sin perder la calma. Tu trabajo y todo el esfuerzo que lleves a cabo por superarte serán valorados y reconocidos. Cambia aquello que no te conviene. Exige sin temor tus derechos, Escorpio.

Números de suerte: 22, 6, 47.

SAGITARIO

Cuídate en lo legal. Oriéntate muy bien sobre todo aquello que no encuentres muy claro. No des por seguro aquello de lo cual aún no tienes respuesta. Cuenta con lo que ya tienes a mano. Camina sobre terreno sólido, seguro y estable. No es buen momento para tomarte riesgos innecesarios.

Números de suerte: 37, 25, 11.

CAPRICORNIO

Extiende tus puentes de amor hacia el prójimo. Enfatiza más en lo espiritual que en lo material y todo se te dará milagrosamente en tu vida. Procura hacer el bien ya que lo que tú hagas por otros, lo harás por ti también. Proponte cooperar con aquellas personas necesitadas de cuidado.

Números de suerte: 3, 50, 21.

ACUARIO

Toma las riendas de tu vida y no sigas esperando a mañana ya que podría ser tarde. El momento de comenzar es ya. Te enfrentarás a realidades con tu familia que has estado evadiendo o evitando. Estarás dispuesto a romper barreras dejando atrás lo inservible, lo que se encuentra estancado.

Números de suerte: 29, 19, 2.

PISCIS

Cambia todo tipo de actitud negativa o derrotista por una actitud positiva. Ahora tendrás la fuerza para recuperarte de dolencias y viejos males de salud. El distraerte y alejarte de los problemas del diario vivir te hará bien. Sigue los consejos de quien te quiere y siempre te lo ha demostrado.

Números de suerte: 44, 36, 28.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald