Walter Mercado: Horóscopos de hoy 06 de octubre

¡Entérate de lo que te depara el destino este domingo 06 de octubre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Comienzas el mes de las Brujas, octubre, muy sensible a todo y a todos. La Luna cambiará tu estado de ánimo a uno muy positivo y de e inspiración. Mucha acción y disposición con todos los que están a tu alrededor. Superas heridas del pasado y aceptas con amor lo que es inevitable. Tu afirmación de hoy: “Tengo total control de mis emociones”.

Números de suerte: 3, 45, 17.

Tauro

Mes ideal para fortalecer tu salud física gracias al Sol, Venus y Mercurio. Personas del extranjero serán de mucha importancia para ti. Aprovecha este momento para estrechar más aun tus lazos amorosos con tu pareja. Evita aquellos que desean manipularte o dominarte. Tú afirmación de hoy: “Soy un ser afortunado. Cada día me siento más poderoso”.

Números de suerte: 3, 28, 15.

Géminis

La soledad y el aburrimiento se alejan en este mes de octubre. La energía planetaria, conspira para darte romance y diversión total, belleza y energía. Momento ideal para hacerte para salir de conquista si es que estás libre. Tu afirmación de hoy: “Yo construyo muy conscientemente hoy, en mi presente, las bases para mi futuro”.

Números de suerte: 11, 32, 16.

Cáncer

Octubre es un mes interesante y de mucha actividad familiar. Te unes más a hermanos y a familiares. Esta vez compartes momentos de mucho amor y paz. Viste de anaranjado para atraer la suerte. El cosmos te regala la posibilidad de comenzar una relación seria y duradera. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser muy bendecido por contar con salud, dinero y amor”.

Números de suerte: 25, 38, 17.

Leo

En octubre hay mucho amor para repartir entre todos tus seres queridos, en especial hermanos y otros familiares. La energía planetaria conspira para que viajes, recibas visitas, estudies y resuelvas asuntos legales. Gozarás de actividades sociales al aire libre y también en lugares elegantes. Tu afirmación de hoy: “Cada obstáculo para superar me motiva a ser mejor”.

Números de suerte: 9, 4, 27.

Virgo

Octubre es tu mes de abundancia. Por fin gozas de un respiro en lo económico. El Sol estará transitando hasta el día 22 por tu casa del dinero. Aprovecha el día de hoy para ponerte al día en tus cuentas y planificar el disfrutar de unas pequeñas vacaciones que tanto te mereces. Tu afirmación de hoy: “En todo momento deseo recibir paz, amor y salud en abundancia”.

Números de suerte: 9, 39, 44.

Libra

Octubre comienza muy productivo para los libranos que luchan por sobresalir y abrirse a un mejor futuro. Como eres un ser artístico y muy creativo, en tu mente abundarán las ideas innovadoras y la inspiración para hacer maravillas con lo que tengas a mano. Asumes una nueva actitud ante la vida y ante los problemas del diario vivir. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz y amor para ti”.

Números de suerte: 23, 18, 44.

Escorpión

Octubre es tu mes brujito innato. Planetas como Mercurio, Venus, el Sol y la Luna te tocan y la suerte está contigo para hacer de este mes uno maravilloso. Tienes todo para alcanzar el éxito y la gloria. Belleza, encantos, seguridad personal, te sobran. Amor y dinero no faltarán. Tu afirmación día de hoy: “Honro el ser sagrado que habita en mí tratándome con amor y respeto”.

Números de suerte: 29, 43, 27.

Sagitario

En octubre existe mucha actividad planetaria a tus espaldas muy poderosa y positiva para ti. Esto trae que amigos del pasado regresen para traerte alegría. Reuniones, actividades, visitas sorpresas, pondrán un toque de magia a tu vida. Esta semana lo relacionado al amor toma un rumbo diferente. Se presentan cambios dramáticos. Tu afirmación de hoy: “Permito que todo fluya en total Orden Divino”.

Números de suerte: 4, 33, 15.

Capricornio

Octubre es un mes decisivo para muchos capricornianos. Si eres una persona positiva, tu desarrollo profesional o laboral, personal y sentimental no tendrá límites. Ya has superado todo aquello que te limitaba o te quitaba tu felicidad. Tu afirmación de hoy: “Descarto de mi vida todo lo que me quita la paz”.

Números de suerte: 37, 28, 20.

Acuario

Venus, Mercurio y el Sol este mes de octubre brindándote éxitos, honores y reconocimientos. Si buscas trabajo, este es el momento para solicitar. La oportunidad de escalar más alto es ahora. En el sector del romance vienen sorpresas muy agradables. Quien menos piensas te declarará su amor. Tu afirmación de hoy: “Renuncio a toda persona o situación tóxica que altere mi ser”.

Números de suerte: 39, 5, 28.

Piscis

Octubre es tu mes místico. Es el momento de reflexionar de todo lo vivido y de aprender de las experiencias pasadas. Buscas desarrollarte más profesionalmente, educarte, leer, viajar y conocer otras culturas. El Sol junto a Venus y Mercurio transforman tu vida completamente. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona amada, admirada y respetada por todos”.

Números de suerte: 6, 4, 27.

