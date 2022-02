Walter Mercado: Horóscopos de hoy 06 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 06 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Personas muy significativas para ti reaparecen para aconsejarte sabiamente sobre temas que todavía no has resuelto. Necesitas perdonar, pero no olvidar. Las lecciones de vida aprendidas deben de ponerse en práctica. Tu afirmación de hoy: “Agradezco todo lo que Dios o el Universo me regala cada día”.

Números de suerte: 4, 7, 27.

TAURO

La energía planetaria de este domingo te inclina a calentar el hogar. Si deseas compartir con algunas amistades, será mejor en la comodidad de tu casa. Día para cocinar algo especial, arreglar o embellecer una habitación, trabajar en tu auto. Toda persona que se comunique contigo hoy te dará un mensaje divino, unas palabras sabias. Tu afirmación de hoy: “Yo me amo”.

Números de suerte: 9, 45, 11.

GÉMINIS

Este domingo es perfecto para recargar tus baterías, energizarte haciendo ejercicios o alguna actividad recreativa al aire libre. Necesitas la energía del Sol como vitamina para el alma, para sentirte mejor de ánimo. Gente especial para ti, te llaman, desean tu presencia. Tu afirmación de hoy: “Bendigo todo lo que llega a mi”.

Números de suerte: 30, 28, 11.

CÁNCER

Aparecen oportunidades que debes de aprovechar. Si estás en busca de cambiar de trabajo, este es tu momento. Es natural que dudes o sientas inseguridad al hacer el cambio. Consulta con personas exitosas que puedan ofrecerte buenos consejos. El amor se mantiene estable. Evita discutir por pequeñeces. Tu afirmación de hoy: “Mi vida es perfecta”.

Números de suerte: 49, 3, 37.

LEO

Tu intuición, psiquismo y espiritualidad se acentúa con la energía planetaria. Todo lo que sueñes será un mensaje. Todo lo que presientas es tu yo interior guiándote. Te conviertes en un mensajero de buenos consejos para quienes más lo necesitan en el día de hoy. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser perfecto porque soy creación de Dios”.

Números de suerte: 5, 28, 21.

VIRGO

Domingo para respirar profundo y no perder el control. Debes de ser paciente, amable, tolerante y más amoroso que nunca con tu pareja. Evita tomar lo que te digan como algo personal. No es el momento de juzgar. Fluye y adáptate a las situaciones que se presenten. Tu afirmación de hoy: “Estoy en control. Nada me afecta”.

Números de suerte: 36, 20, 43.

LIBRA

Tu ánimo se siente decaído. La nostalgia se apodera de ti. Tu salud enseguida comienza a afectarse por tu estado de ánimo. Cancela todo sentimiento negativo que altere tu mente. Deja ir lo que no puedes controlar. Evita dependencias emocionales tóxicas. Tú eres una persona bella por fuera e interiormente. Tu afirmación de hoy: “Decido ser feliz”.

Números de suerte: 11, 39, 47.

ESCORPIÓN

El domingo es día de descanso para muchos y lo debe de ser para ti también. Todo lo que necesitas es bajar el estrés del diario vivir haciendo algo diferente que te distraiga de problemas y preocupaciones. La energía planetaria te inclina a dar cariño al hogar y familia. Tu afirmación de hoy: “Buena fortuna, suerte y bendiciones llegan a mí”.

Números de suerte: 20, 41, 21.

SAGITARIO

Día para dedicarlo a la familia. Hijos, pareja, padres, llaman tu atención. Te preocupa una situación muy delicada que necesita resolverse lo antes posible. Tienes claridad mental y la capacidad de poder escuchar opiniones e ideas de otros para ponerle fin a lo que te quita la paz. Tu afirmación de hoy: “Recibo paz, suelto mis preocupaciones”.

Números de suerte: 5, 39, 21.

CAPRICORNIO

Muchas ideas en tu mente se mezclan y traen duda, inseguridad y miedo de hacer grandes cambios en tu carrera, estudios o asuntos personales. Solo pregúntate si en este presente eres feliz y quieres seguir continuando tu vida así. El amor comienza contigo mismo y el respeto también. Si tú no te amas ni te respetas, nadie lo hará por ti. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”.

Números de suerte: 7, 38, 3.

ACUARIO

Tu situación financiera es prioridad en estos momentos. Necesitas establecer un presupuesto y seguirlo al pie de la letra para obtener los resultados que te has propuesto. Espera para invertir, tomar prestado o gastar dinero que no te ha llegado hasta la próxima semana. Tu afirmación de hoy: “Tengo el control de mis pensamientos y mis acciones”.

Números de suerte: 17, 34, 28.

PISCIS

La energía planetaria es fuerte y por ello debes de tomar todo con suma calma y paciencia. Evita los riesgos. Piensa antes de hablar. Evita a toda costa decir o tomar alguna decisión que luego puedas arrepentirte. Te encuentras muy sensible y emocional. Tu afirmación de hoy: “Todo está en completo orden Divino”.

Números de suerte: 4, 29, 33.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

