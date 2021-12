Walter Mercado: Horóscopos de hoy 06 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 06 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Toda unión se favorece gracias a la energía positiva de la Luna Nueva. No te quedes estancado en el mismo lugar o en las mismas circunstancias que vives día a día sin llegar a ningún lado. Es hora de poner en marcha esos planes para lograr aquello que te brinde satisfacción personal.

Números de suerte: 7, 16, 22.

TAURO

Lograrás ejercer tu poder de comunicación para persuadir y convencer a gente retrógrada e ignorante para que se orienten por el camino correcto. Tu palabra podrá salvar, aconsejar, inspirar o ayudar a todo aquel que quiera conocer la verdad. Serás amuleto de buena suerte para muchos.

Números de suerte: 24, 10, 47.

GÉMINIS

Lo sorpresivo será la orden del día. Tus talentos salen a flote y vuelves a brillar como toda una estrella en el firmamento. Con tu nueva actitud mental y tu diplomacia ganarás muchos admiradores. Celebre cada día de tu vida como el regalo más hermoso que te ofrece la madre Cósmica.

Números de suerte: 18, 30, 42.

CÁNCER

Pondrás toda tu grandeza tanto en lo personal como en lo profesional. Nada te será negado si tienes fe en lo que haces. Tu sentido de ahorrar se exalta. Dinero misteriosamente llega a tus manos cuando más lo necesites. Tendrás el poder de atraer a muchos admiradores a tu mundo.

Números de suerte: 2, 35, 28.

LEO

Estarás menos rígido ahora en relación a temas de política o religión. Podrás ayudar a tu familia como nunca antes. Te unirás a ellos y los llevarás de la mano hacia un mayor bienestar emocional y material. Leerás en el corazón de muchos y tendrás sueños y premoniciones.

Números de suerte: 50, 16, 3.

VIRGO

Acaba un capitulo triste en tu vida de sacrificios y entregas totales. Te liberas y cantas victoria. Nadie tiene el poder de controlar o manipular tu existencia. Te reirás de lo que antes te destruía, Virgo. Habrá un renacimiento total en lo que a tu trabajo y amores se refiere.

Números de suerte: 1, 4, 13.

LIBRA

Muévete donde está la acción y la diversión. Después de un periodo de luchas, esfuerzos, esperas y muchas decepciones, te llegó tu hora de felicidad. Serás ahora más fuerte, franco, valiente y decidido en todo. Declara tu independencia y no dependas de nadie para que te haga feliz o te divierta.

Números de suerte: 15, 36, 22.

ESCORPIÓN

Tus ideas impresionarán a muchos y tu poder de seducción embrujará a todos, pero esta vez no perderás la cabeza por amor y no te dejarás deslumbrar por personas aparentemente bellas. Buscarás y encontrarás esencia en el ser que comparta la vida contigo.

Números de suerte: 44, 32, 18.

SAGITARIO

Tus horizontes profesionales se expanden. Tus ambiciones aumentan, tus intereses cambian y tu vida toma un nuevo rumbo. Tendrás mayor control del tiempo y no te angustiarás por lo que no tiene remedio. Sueños se te realizan referentes a viajes o uniones con extranjeros.

Números de suerte: 20, 3, 11.

CAPRICORNIO

Tu círculo de amistades se expande y te despierta a nuevas y excitantes experiencias. La energía planetaria te impulsa a superarte, estudiar, cultivar tu intelecto y ponerte al día en los últimos avances y técnicas modernas. Tus brillantes ideas te harán ser el líder en tu trabajo.

Números de suerte: 5, 14, 21.

ACUARIO

Se impone que cultives emociones positivas y que vivas espontáneamente. Sal de manías y hábitos que te esclavizan y no te dejan disfrutar a plenitud de la vida. No invites las desgracias tratando de verlas en el horizonte cuando en realidad no están en tu camino.

Números de suerte: 14, 8, 19.

PISCIS

Estarás en perfecto control de tu vida y te sentirás dueño absoluto de tu destino. No le darás importancia a lo que no la tiene y te ubicarás en la cumbre. Notarás cambios trascendentales en tus relaciones personales. Te reirás de los errores cometidos por falta de iniciativa.

Números de suerte: 16, 9, 48.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

