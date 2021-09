Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de septiembre

Entérate de lo que te depara el destino este 05 de septiembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Buen domingo, Aries. Estás feliz y por fin tu vida va a tomar el rumbo que has estado esperando y deseando siempre. Todo va a caer en el lugar correcto y los acontecimientos pasarán en el momento que tienen que ser. Felicidades, tomaste la mejor decisión. Tu afirmación de hoy: “Hoy comienzo a crear un mejor futuro”.

Números de suerte: 43, 7, 4.

TAURO

Pedirás que te paguen y con intereses todo lo adeudado principalmente en lo económico, ya que de lo personal se encarga Dios. Tu corazón, como siempre, lleno de fe, amor y paz. Agosto terminó muy tranquilo, pero septiembre está en candela. Mucha acción por parte de socios o parejas de negocios. Tu afirmación de hoy; “Yo merezco lo mejor que la vida ofrece”.

Números de suerte: 39, 4, 17.

GÉMINIS

En septiembre crearás conciencia que eres dichoso al poder gozar de todo lo trabajado hasta ahora. Tu espíritu protector te inmiscuye en vidas ajenas. Trata de resolver tus problemas personales primero para poder ayudar a otros. Los amigos serán más que familia para ti. Te rodeas de seres muy amorosos y espontáneos. Tu afirmación de hoy: “Nada detiene mis objetivos”.

Números de suerte: 9, 58, 45.

CÁNCER

El horóscopo de Walter Mercado dice que este domingo será de paz y amor. Visita un templo, que puede ser una iglesia como una playa. Visita el lugar que te llene de buena energía, fe y esperanza. Es tu momento de purificar tu alma y conectarte con lo Supremo y Divino, con la fuerza que mueve el Universo. Tu afirmación de hoy: “Tengo paz, amor y bienestar hoy y siempre”.

Números de suerte: 4, 17, 29.

LEO

Domingo para compartir en familia. Todo aquel que te quiere está a tu lado cuando más lo necesitas y llena tus días de alegrías, es familia para ti. Almas que han transcendido de este plano físico están en tu corazón siempre. Ora por ellos, ora por ti también, por tu paz. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de alegría y gozo”.

Números de suerte: 20, 5, 28.

VIRGO

Este día es especial. Es importante abrir tu corazón a la persona que necesita saber lo que escondes y no sabes resolver por ti mismo. La verdad nos hace libres. La energía planetaria es positiva para ti en este domingo. Aprovecha para unirte, comunicarte, amar a quien tanto te quiere. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo”.

Números de suerte: 18, 44, 20.

LIBRA

Ríe, Libra, hoy es un día para ser feliz. Tú puedes alegrarte la vida y contagiar a otros con tu buena actitud y ánimo ante cualquier adversidad. El drama y la depresión ya no te complican tus días. Aléjate de gente tóxica, amargada y negativa. Los planetas te inclinan a cuidar más de tu cuerpo. Tu afirmación de hoy: “Soy el mejor en lo que hago”.

Números de suerte: 20, 4, 18.

ESCORPIÓN

Necesitas tomar la iniciativa para concluir con todo lo pendiente. Nadie lo hará por ti. Tú eres una persona muy fuerte de carácter, usa ese poder para poner tu vida en orden y no la de los demás. Ocúpate de ti. En el amor como en el dinero, tienes que hacer un balance. Dar demasiado te provoca pérdidas. Tu afirmación de hoy: “Yo me debo a mí mismo”.

Números de suerte: 7, 49, 11.

SAGITARIO

Tenerle pena a una o varias personas en tu entorno no resuelve nada. Toma acción. Obra para el bien de ellos y para el tuyo. Las estrellas tienen sorpresas agradables para ti en este día. Ábrete a disfrutarlas y agradece a quien te las ha regalado. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de paz y de mucho amor. Gracias”.

Números de suerte: 10, 4, 28.

CAPRICORNIO

Nada te impide ser feliz si no es el propio miedo a serlo. Capricornio se preocupa mucho por todo y todos. Tu deseo de controlar las situaciones y personas a tu alrededor te llevan a sentirte intranquilo, molesto o inseguro. Suelta todo asunto que no te corresponde o no puedes cambiar. Sé feliz. Tu afirmación de hoy: “Soy libre y escojo ser feliz”.

Números de suerte: 20, 44, 17.

ACUARIO

Domingo para hacer la paz con personas queridas. Aunque te disguste cierta conducta o decisiones de familiares y seres queridos, ellos necesitan de tu apoyo, amor y comprensión. No es el momento de dañarles su felicidad. Recuerda que lo que te hace feliz a ti no necesariamente hace feliz a otro. Practica el respeto. Tu afirmación de hoy: “Yo me amo”.

Números de suerte: 4, 28, 11.

PISCIS

Una conversación larga pero muy franca te hace reaccionar y aceptar lo que nunca va a poder ser. Alégrate que pase así, porque estarás preparado para lo que el Universo tiene para ti. Bendiciones llegan porque te las mereces. No le temas a los cambios y atrévete a volar lejos. Tu afirmación de hoy: “Acepto los cambios porque son para mi bien”.

Números de suerte: 9, 44, 19.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!