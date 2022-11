Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de noviembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 05 de noviembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Lleva bien la contabilidad de tu cuenta de banco. Últimamente has estado gastando sin control y esto, tarde o temprano, va a causarte problemas si no lo controlas a tiempo. Escribe, anota exactamente lo que necesitas antes de ir de compras y ahorrarás dinero.

Números de suerte: 18, 40, 13.

TAURO

Despierta, Tauro, no todo es como te lo han estado pintando. Algo en lo que hasta ahora has creído, se revela ante ti como una triste mentira. No te desalientes ni te deprimas pues esto es una señal de que estás despertando a la realidad, y de que tu mente estará más clara y tu espíritu más tranquilo.

Números de suerte: 19, 50, 26.

GÉMINIS

Ahora te orientas hacia lo místico, lo espiritual. Buscarás y encontrarás respuestas a viejos problemas. Tu intuición te llevará a donde está la suerte. Serás generoso para con tus seres queridos, así como también para con todo aquel que te necesite. Gustarás de envolverte en actividades caritativas.

Números de suerte: 1, 17, 9.

CÁNCER

Es tiempo de llevar a cabo una limpieza interna. Se impone que te deshagas de todos esos temores y fobias que llevas por dentro y que no te dejan disfrutar de lo que ahora tienes. Emplea parte de tu tiempo en organizar tus cuentas ya que esto te dará paz mental.

Números de suerte: 31, 26, 40.

LEO

No podrás quejarte de tu suerte, ya que aquello que deseas te llegará a través de un familiar o un amigo. Estás madurando, te estás organizando y pronto tendrás la recompensa a tus esfuerzos. A ti nunca te falta quien te brinde su ayuda en los momentos en que más lo necesitas.

Números de suerte: 5, 11, 2.

VIRGO

Elimina el miedo de tu vida y no vuelvas a pronunciar la frase “no puedo”. Celebra tu independencia, ya que no seguirás siendo esclavo de nada ni de nadie. Sal de todo lo que te paraliza como ser humano. Prográmate a ser todo un triunfador en la vida y lograrás todo aquello que te propongas.

Números de suerte: 16, 20, 8.

LIBRA

Mantén tus planes bajo privacidad ya que alguien podría tratar de interferir con los mismos. Sé mas reservado en cuanto a lo que comentas de los demás. Tu actitud ante los problemas cambia. Ya no serás víctima de nadie ni permitirás que te manipulen emocionalmente.

Números de suerte: 34, 25, 10.

ESCORPIÓN

Tus sentidos se exaltan. Estarás arrolladoramente seductor. Tu ambiente estará saturado de romanticismo. Pondrás ese toque especial a todo lo que hagas llegando a impresionar a todo aquel que te interese. Sigue los dictados de tu corazón y no faltará compañía a tu lado.

Números de suerte: 14, 5, 20.

SAGITARIO

Las estrellas te dan ahora la energía necesaria para poder llevar a cabo efectivamente todo proyecto que tengas en mente. Te encaminas por el camino de la prosperidad. Los negocios florecen y con ellos tu estabilidad económica. Solo el miedo a triunfar podrá detenerte. Tienes la suerte de parte tuya.

Números de suerte: 6, 18, 37.

CAPRICORNIO

Buen momento para reflexionar sobre tu vida romántica o personal. Podrás contar con el apoyo de tu pareja en algo que hace tiempo tienes en mente realizar. No te pases de la raya exigiendo o demandando más de la cuenta. Corrige todo aspecto negativo y se te hará más fácil el camino al éxito.

Números de suerte: 8, 10, 23.

ACUARIO

El amor y la amistad dirán presente. Una persona a la cual quisiste mucho reaparece nuevamente en tu vida. Abre tu corazón y dale la oportunidad de que te conozca mejor, pero sin llegar a nada que te comprometa por el momento. No hagas nada bajo presión o a la ligera.

Números de suerte: 22, 12, 48.

PISCIS

Atrévete a explorar nuevos campos, bien sea en la música, la pintura, poesía, dibujo o canto. No tires tus talentos al olvido ya que tanto tú, como aquellos que te conocen, disfrutarán grandemente de los mismos. Organiza alguna fiesta o reunión social, especialmente si estás en busca de pareja.

Números de suerte: 46, 3, 12.

