Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 05 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado

ARIES

No te dejarás influenciar ya que sabes exactamente lo que quieres y hacia dónde vas. Tu vida se transforma y muchos de sueños se hacen realidad. Tomas mejor control de tus asuntos personales lo que te llevará a hacer planes a tu gusto, sin que nadie intervenga en lo ya decidido por ti.

Números de suerte: 29, 5, 7.

TAURO

Ahora podrás disfrutar más del amor y de tus relaciones personales. Si estás casado(a), tu matrimonio sufre ajustes muy necesarios y favorables a largo plazo. Si eres soltero encontrarás ahora muchas oportunidades para dar con tu alma gemela. De seguro te envolverá una magia especial.

Números de suerte: 39, 12, 17.

GÉMINIS

Excelente periodo para recoger lo que cosechaste. Si te esmeraste y trabajaste duro tus resultados serán buenos. Si por el contrario no te ocupaste por dar lo mejor de ti, no te asombres si no obtienes lo que esperas. Es tiempo de pensar seriamente en formalizar una relación sentimental.

Números de suerte: 13, 6, 50.

CÁNCER

Querrás hacerlo todo ahora en grande. No te gustara que nadie limite tus acciones. La energía se manifiesta envolviéndote en más de una actividad a la vez. Cuidado con no descansar lo suficiente ya que tu salud podría verse afectada. Se más condescendiente para contigo mismo.

Números de suerte: 50, 23, 41.

LEO

Tu vida social se activa y te lleva a hacer nuevas amistades. Te mueves de lugar ya sea adquiriendo una nueva casa o viajando. Todos los cambios serán positivos aunque en un principio pienses que te cuesta adaptarte y experimentes algún tipo de inseguridad o confusión.

Números de suerte: 23, 6, 40.

VIRGO

Ahora querrás formar un hogar o establecer algún tipo de acuerdo más serio tanto con tu pareja como con algún asociado o amigo. Sabrás claramente que deseas para ti y tendrás el don de convencer y persuadir hasta el punto de salirte con la tuya. Alguien te regala algo especial.

Números de suerte: 18, 6, 15.

LIBRA

Ve en busca de “eso” que le dé significado a tu vida. Estas pasando por una etapa de cambios significativos. El interés y el empeño que pongas en lo que comiences será la clave de tu éxito. Tú tienes muchas personas que pueden ayudarte si dejas el orgullo a un lado y les pides que te ayuden.

Números de suerte: 9, 32, 5.

ESCORPIÓN

Invierte tu tiempo en cosas constructivas para que puedas alejarte de la tentación. Se enfatizan en ti los deseos de invertir, negociar y aumentar tus ingresos económicos, sin embargo no te excedas en tus gastos ya que podrías caer fácilmente en la exageración al comprar lo que no necesitas.

Números de suerte: 19, 4, 6.

SAGITARIO

Gozarás de estabilidad en tus relaciones personales y profesionales. Ya no serás aquella persona de la cual los demás se aprovechaban de su bondad. Proyectas como nunca antes tu carácter, tu poder, tu fortaleza tanto exterior como interior. Aun así, toma en cuenta las opiniones de los demás.

Números de suerte: 16, 21, 8.

CAPRICORNIO

No pongas todo lo que valoras en un mismo lugar. Protege tus intereses siendo más cauteloso. Estudia e infórmate bien antes de tomar decisiones importantes. Un negocio podría abrirte las puertas de la prosperidad así como también podría crearte mayores responsabilidades.

Números de suerte: 43, 4, 11.

ACUARIO

El horóscopo señala que debes aprovechar la buena energía planetaria para llevar a cabo cambios en tus hábitos personales que de alguna manera afectan tu salud. Comienza por cambiar actitudes un tanto rígidas. Busca nuevas maneras de relacionarte con tus amistades y con tus seres queridos. Ve a ti y al amor.

Números de suerte: 6, 10, 8.

PISCIS

Tendrás que pensar bien hacia dónde te diriges y qué es lo que verdaderamente te hace feliz, pues tendrás ofertas y muchos caminos a seguir. Si pasaste trabajo para conseguir una estabilidad económica para ti y tu familia, ahora puedes sentarte a esperar que las oportunidades toquen a tu puerta.

Números de suerte: 27, 3, 11.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

