Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de junio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 05 de junio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Este domingo te sientes muy próspero y disfrutando de la abundancia que el universo te regala. Debes disfrutar y aprender a sentirte bien con esto para que atraigas la suerte a tu vida. Saturno te aleja de amistades tóxicas. Tu afirmación de hoy: “Decreto para mí el amor, la prosperidad y mucha salud”.

Números de suerte: 8, 45, 29, 22.

TAURO

Mercurio te impulsa a exponer aquello que deseas cambiar en tu enforno familiar o con la pareja. Encuentras la forma correcta de decir lo que se tenga que decir con amor y diplomacia. El tema del trabajo continúa siendo tu preocupación. Saturno te llevará a realizar la necesidad de hacer cambios profesionales. Tu afirmación de hoy: “Mi palabra tiene poder”.

Números de suerte: 9, 44, 19, 55.

GÉMINIS

Domingo para celebrar junto a seres queridos la vida, el amor, la prosperidad y la salud. Deja a un lado la nostalgia. Disfruta el hoy, el ahora. Mercurio abre las posibilidades de recibir un mensaje muy especial. Recibes regalos y sorpresas muy merecidas. Tu afirmación de hoy: “Gracias, Gracias, Gracias”.

Números de suerte: 11, 33, 8, 38.

CÁNCER

Pronto es tu cumpleaños y ya se siente la energía de nuevos cambios para ti. Tomas decisiones importantes en relación al amor, trabajo y familia. Piensa en ti y en todo aquello que puedes realizar en base a esa decisión que tomes. Nada tienes que perder y mucho que ganar. Tu afirmación de hoy: “Confío en Dios y en mí”.

Números de suerte: 4, 38, 41, 26.

LEO

Te preparas para hacer un viaje y alejarte de todo aquello que te estresa. Escapas de la monotonía. La rutina no se hizo para ti. Adáptate a cambios de planes de último minuto. Un amor no correspondido te busca nuevamente, en ti está darle una nueva oportunidad o cerrarle las puertas. Tu afirmación de hoy: “Acepto las bendiciones que llegan a mí”.

Números de suerte: 39, 50, 18, 42.

VIRGO

Te aferras a rutinas, a estilos de vida tóxicos, todo por el miedo al cambio, a lo que pueda ocurrir, el futuro te asusta. Si quieres que tu vida mejore, progrese y se desarrolle necesitas actuar diferente y así obtendrás diferentes resultados. Tu afirmación de hoy: “Me adapto a los cambios”.

Números de suerte: 50, 23, 18, 16.

LIBRA

Libra, te concentras en el progreso económico y la estabilidad del hogar. Las comodidades te llaman la atención. Disfrutas de un amor único. Si estás soltero, tu amor propio es lo más atractivo en ti. La seguridad y confianza que gozas es un imán para quien busca un premio como lo eres tú. Tu afirmación de hoy: “Me amo y me aman mucho”.

Números de suerte: 9, 16, 15, 37.

ESCORPIÓN

El amor tiene sus altas y bajas. Abre los ojos a quien dice quererte, pero no lo demuestra. ¿Será amor o interés? Evalúa tus sentimientos y los de la persona de interés. Perder el tiempo en lo sentimental está fuera de moda. Tentaciones sobran, el verdadero amor es único. Tu afirmación de hoy: “Me amo mucho”.

Números de suerte: 1, 22, 17, 39.

SAGITARIO

Renuncia a sentirte mal. Mercurio te inclina a buscar ayuda médica para superar todo tipo de mal físico o emocional. Te informas y pones en práctica tratamientos efectivos. Saturno vuelve a darte lecciones importantes en relación a hermanos, como también, en la forma de hablar y controlar tu temperamento. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo”.

Números de suerte: 22, 31, 47, 49.

CAPRICORNIO

Saturno continúa dándote grandes lecciones en lo económico. Controla tus gastos. Nada de querer impresionar a otros o complacerte en gustos extravagantes. Alguien que te interesa te puede estar costando muy caro. El amor no se compra ni está a la venta. Tu afirmación de hoy: “Cuido de mí y de mi felicidad”.

Números de suerte: 5, 39, 25, 16.

ACUARIO

Ha comenzado otro ciclo de grandes lecciones para ti. Aquello que no has podido superar, cambiar o concluir continúa presentándose en tu vida para que tomes acción. Saturno, retrógrado, te enfrenta a toda situación que no te hace feliz y te consume la paz y el amor. Tu afirmación de hoy: “Tengo derecho a ser feliz”.

Números de suerte: 32, 49, 57, 27.

PISCIS

Un domingo lleno de paz. Decidiste que nada ni nadie puede sacarte de tu centro lleno de paz y amor. Haces lo que te gusta y disfrutas hacer libre y sin restricción alguna. Un golpe de suerte llega. Dinero no te falta. Eleva una oración al Todopoderoso de agradecimiento por todas las bendiciones que gozas. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz y próspero”.

Números de suerte: 7, 9, 24, 11.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!