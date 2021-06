Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de junio

Entérate de lo que te depara el destino este 05 de junio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

El cosmos te pide superarte, estudiar, cultivar tu intelecto y saturarte de lo último en avances y técnicas modernas. Ahora le darás importancia a lo que realmente la tiene. Estúdiate, analízate y transforma lo negativo en positivo y permite que toda la belleza que encierra tu corazón se manifieste.

Números de suerte: 7, 13, 4.

TAURO

Tragedias de amor serán superadas para que algo nuevo, inspirador y benéfico te haga recuperar la fe en ti y en el amor. Aprovecha todas las oportunidades que se van a presentar. Haz una limpieza mental y espiritual de todo lo triste vivido y ábrete a un mundo lleno de bendiciones.

Números de suerte: 50, 12, 3.

GÉMINIS

Te sentirás dueño absoluto de tu destino. Nadie podrá sacarte de lo ya decidido por ti. Los errores del ayer empezarán a ser subsanados con tu nueva actitud mental. El Universo te une a gente bohemia, espiritualista, diferente, rara, pero todos tendrán algo positivo que aportar a tu existencia.

Números de suerte: 23, 9, 51.

CÁNCER

Serás el ángel guardián de quien te necesite. Tu labor te engrandecerá y serás valorado por tu excelencia y profesionalismo. Tus sueños de amor se realizan. Conocerás a alguien aparentemente opuesto a ti en todo, pero te servirá de compañero(a), amante, consejero y ejemplo de superación.

Números de suerte: 9, 38, 18.

LEO

VIRGO

Toma las cosas con calma. No te conviertas en tu peor enemigo creyendo que nadie te comprende ya que tu excesiva sensibilidad te alejará de aquellos que pueden hacerte feliz. Dile sí a lo que la vida te ofrece. No invites las desgracias imaginando lo que no ha pasado. Satúrate de pensamientos positivos.

Números de suerte: 36, 17, 29.

LIBRA

Por fin te anclas en lo que realmente te conviene, con quien puede brindarte paz y felicidad. Estarás atractivo, magnético, atrevido y sensual, así como también más sabio en decidir tu presente y futuro. Tu ambiente estará saturado de romance, creatividad y mucha diversión.

Números de suerte: 30, 5, 14.

ESCORPIÓN

Enemigos y resentidos tratarán de afectar tu imagen pública pero más bien te encumbrarán con sus comentarios aparentemente destructivos. Tú serás la paz en el caos reinante a tu lado. Nada ni nadie podrá herirte ni afectarte. Sabrás cuidarte, alimentarte y amarte como nunca antes.

Números de suerte: 44, 32, 10.

SAGITARIO

Las semillas que sembraste en el pasado ya están dando sus frutos. Tus ideas maravillarán a muchos y tu poder de seducción embrujará a todos. Estarás más serio y responsable, más dedicado a tus asuntos personales. Recuperas el poder que habías perdido.

Números de suerte: 8, 39, 45.

CAPRICORNIO

Cultiva nuevas amistades, estudia arte, baile o música. El estar en movimiento te ayudará mental, física y emocionalmente. Rompe con la rutina. Vence hábitos, recicla tu vida, cambia tu apariencia pública. Descubre nuevos intereses, viaja, prográmate decretando salud, dinero y amor.

Números de suerte: 41, 3, 26.

ACUARIO

Dale rienda suelta a tu imaginación y créate un nuevo universo donde puedas lograr tus sueños aparentemente imposibles. No imites ni trates de ser lo que no eres. Exactamente cómo eres estarás en la cumbre de la popularidad. Espera un renacer en lo que a tu economía se refiere.

Números de suerte: 30, 15, 2.

PISCIS

Eventos extraños y sorpresivos te mantendrán en alerta. Se estimulan tus puntos sensitivos y esto te abrirá los ojos a nuevas realidades. Un viejo socio se acercará a ti con una oferta muy tentadora. Investiga y tómate tu tiempo. No decidas nada precipitadamente.

Números de suerte: 5, 10, 8.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

