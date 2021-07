Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 05 de julio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Da comienzo el mes de julio y para ti, Ariano, que estás lleno de acción, comienza un nuevo ciclo de mucha actividad, especialmente en lo que a tu hogar o familia se refiere. Gustarás de organizar eventos o pequeñas fiestas donde te darás el gusto de exponer tus cualidades de anfitrión.

Números de suerte: 7, 4, 25.

TAURO

Hay mucho amor dentro de tu núcleo familiar. Te sientes amado, rodeado de personas de las cuales sientes mucha admiración. Tus hijos, si los tienes, son el combustible de tu vida. Muchos van tras la compra de un hogar o se mudan a un lugar donde la familia esté mucho mejor. Tu afirmación de hoy: “Soy inmensamente feliz”.

Números de suerte: 29, 33, 16.

GÉMINIS

El horóscopo de Walter Mercado dice que tienes luz verde para viajar, conocer otras culturas, gente diferente y aprender de algún tema nunca antes imaginado. Venus te une a hermanos, a familiares cercanos. Necesitas de ellos como ellos necesitan de ti. Embellece tu hogar, remodela, redecora, mueve la energía de tu casa. Tu afirmación de hoy: “Vivo feliz”.

Números de suerte: 9, 43, 21.

CÁNCER

El Sol contigo y tu casa del dinero con Venus beneficiando tu éxito y finanzas personales. Momento perfecto para buscar un mejor trabajo, posición o ascenso laboral. El amor es correspondido. Toma la relación con calma sin presionar o imponer tus reglas. Tu afirmación de hoy: “Atraigo a mi vida prosperidad, abundancia y éxitos”.

Números de suerte: 49, 55, 27.

LEO

No juzgues ni critiques. Escucha con atención para que puedas llevar a cabo los cambios necesarios en tu vida. Préstale atención a tu vida sentimental. Pon de tu parte para que reine la paz, el respeto y la comprensión. No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti.

Números de suerte: 39, 17, 1.

VIRGO

Ahora te conviene quedarte callado y escuchar, aunque para esto tengas que hacer un gran esfuerzo. No des opiniones a quien no te las ha pedido. Ese asunto familiar que tanto te preocupa se resolverá por sí solo. Invierte el tiempo libre en algún pasatiempo que exalte tus habilidades artísticas.

Números de suerte: 4, 50, 8.

LIBRA

El horóscopo de Walter Mercado dice que tu fuerza de voluntad te llevará a conseguir aquello que por largo tiempo has deseado. Las estrellas ponen encanto en tu vida íntima. Si tienes pareja, la relación entre ambos será ardiente. Tu creatividad se exalta y podrás expresar ese manantial de ideas que viven dentro de ti.

Números de suerte: 50, 19, 38.

ESCORPIÓN

Controla esa inquietud que muchas veces te lleva a cometer errores en donde menos lo deseas. Diversifica tus intereses y mantén siempre en alto tu buen sentido del humor. Todo lo relacionado con el extranjero, en especial los viajes, te traerán suerte y éxitos profesionales.

Números de suerte: 9, 45, 32.

SAGITARIO

Revisa tu vida sentimental y realizarás que no vale la pena entregar tu amor a quien no lo sabe valorar. Entierra el miedo y la inseguridad de quedarte solo ya que esa no es tu naturaleza. Ponte al día en todo lo que hayas dejado pendiente en relación a tu trabajo, estudios o en lo personal.

Números de suerte: 4, 50, 8.

CAPRICORNIO

Establece puentes de comunicación con familiares lejanos y amistades distantes. Lánzate a la conquista en el amor si es que no tienes compañía. Estarás muy claro en lo que deseas para ti. Tomarás decisiones que antes te resultaban difíciles de realizar. Tu palabra será respetada.

Números de suerte: 22, 18, 39.

ACUARIO

No te hundas en las preocupaciones y proyéctate alegre, feliz y dispuesto a luchar por ti. Mantén una actitud positiva ante la vida. Ejercítate y aliméntate correctamente. Evita todo exceso. Tu cuerpo te está dando señales de que necesitas prestarle atención y cuidarte un poco más.

Números de suerte: 45, 3, 21.

PISCIS

Tomarás la iniciativa en todo gracias a tu inteligencia y tu encanto tan único y personal. Si aún no tienes pareja, ve a su encuentro. Frecuenta eventos sociales de todo tipo, hazte notar eliminando la timidez y atreviéndote a todo. Contagia tu alegría a otros ya que estarás muy solicitado.

Números de suerte: 4, 7, 2.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

