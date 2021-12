Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 05 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Los efectos del eclipse lunar continúan alterando tu paz. Toma cada situación aparentemente desagradable o incómoda como una oportunidad de practicar tu paciencia y autocontrol. Un viaje podría cancelarse. La distancia crece entre ese ser querido y tú. Tu afirmación de hoy: “Celebro con alegría todo lo nuevo que llega a mi vida”.

Números de suerte: 8, 3, 43.

TAURO

Dudas de todos, hasta de ti mismo. Levanta tu espíritu, la confianza en ti, tu fe. Todo saldrá bien. Deja ir aquello de lo cual no tienes control y fluye. El eclipse te nubla un poco tu mente y debes de meditar sobre aquello que deseas hacer o lograr. Tu afirmación de hoy: “Nada sucede sin la intervención divina de Dios”.

Números de suerte: 56, 28, 31.

GÉMINIS

Tu sector del amor es tocado por los efectos del eclipse lunar de ayer sábado. Existe una preocupación muy válida en cuanto a tu relación con la pareja, persona de interés o socio de negocios. Espera a la próxima semana para conversar, aclarar asuntos importantes o expresar tu sentir. Tu afirmación de hoy: “A mi lado está la persona que me hace bien”.

Números de suerte: 45, 26, 11.

CÁNCER

Todo lo que te preocupa se refleja en tu salud física. Renuncia a sentirte achacoso que te limita para tener una buena figura, salud y energía. Desarrolla voluntad propia y disciplina. La luna nueva te ayuda a comenzar un nuevo reto personal. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz, nada me falta”.

Números de suerte: 9, 29, 15.

LEO

Disfrutar no es un pecado. Disfruta, goza de la vida, Leo. Lo que piensen los demás no te debe de importar. Este eclipse tambalea tus deseos de expresarte en el amor como en aquello que amas hacer. Vence todo miedo de ser creativo e innovador. Opina y toma acción. Tu afirmación de hoy: “Dentro de mí existe el poder de logar lo que me proponga”.

Números de suerte: 33, 51, 26.

VIRGO

El tema del hogar y familia sigue muy fuerte para ti. Este eclipse te enfrenta a grandes realidades difíciles de ignorar. Le pides a Dios o a tus seres de luz ayuda y guía en aquello que debes hacer y no sigues las señales que se te presentan a diario. Abre tus ojos y tu mente al cambio. Tu afirmación de hoy: Hoy y siempre recibo bendiciones a caudales”.

Números de suerte: 10, 32, 46.

LIBRA

El miedo a equivocarte nubla tu cordura y te llena de ansiedad. Temas de estudios, asuntos legales, deudas, viajes, trabajo, todo se junta para llenarte de estrés. Resuelve cado uno según la prioridad que tengan. Fluye y adáptate a lo que pueda pasar. Todo saldrá bien y a tu favor. Tu afirmación de hoy: “Yo tengo el poder de crear el futuro que deseo”.

Números de suerte: 40, 34, 16.

ESCORPIÓN

La energía de la luna nueva y el eclipse lunar tocan el tema del dinero. Espera hasta la próxima semana para tomar decisiones económicas. Debes de consultar a expertos o personas exitosas en el tema del ahorro e inversiones. Imita a quienes saben multiplicar sus ganancias. Tu afirmación de hoy: “Vivo rodeado de paz, amor y protección Divina”. Números de suerte: 27, 47, 30.

SAGITARIO

El eclipse lunar ocurrió en tu signo, la luna nueva también. Un manto de dudas, inseguridades y hasta de tristeza abriga tu ser. Esta sensación es temporal. Te liberas de todo aquello que te impide ser feliz. Recibes una gran sorpresa muy pronto. Agradece el amor que recibes. Tu afirmación de hoy: “Bendiciones se manifiestan a diario para mí”.

Números de suerte: 10, 34, 6.

CAPRICORNIO

Sientes los efectos de errores cometidos en el pasado. Una persona del elemento fuego sacude tus sentimientos, abre heridas en tu corazón para que te enfrentes a una realidad que solo cambia cuando tú así lo decidas. Personas que realmente te quieren desean tu felicidad y te apoyan en tu desarrollo personal. Sigue sus consejos. Tu afirmación de hoy: “Me amo”.

Números de suerte: 5, 50, 31.

ACUARIO

Necesitas de tus amistades en momentos de crisis. Un consejo, un abrazo, un tiempo a solas con quien admiras te hará bien. Le huyes al conflicto y a todo lo que te quite la paz. Nadie tiene derecho a amargar tu existencia. Deseas vivir emociones nuevas, excitantes y diferentes. Tu afirmación de hoy: “Decido ser feliz y vivir en paz conmigo mismo y con los demás”.

Números de suerte: 44, 18, 35.

PISCIS

Una oferta o promoción laboral te tiene preocupado. Sabes lo que deseas, pero se abren puertas a mayores ingresos y títulos que requieren más responsabilidades o tiempo. Los efectos del eclipse te mantienen confuso, pero pronto tomará la decisión correcta. Tu afirmación de hoy: “Atraigo hacia mi paz, amor y prosperidad”.

Números de suerte: 31, 5, 55.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

